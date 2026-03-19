Η Ιταλία ενέκρινε προσωρινή μείωση στις τιμές των καυσίμων για 20 μέρες

Η ιταλική κυβέρνηση ενέκρινε διάταγμα που θα μειώσει τις τιμές των καυσίμων για 20 ημέρες, με στόχο να βοηθήσει τους καταναλωτές που έχουν πληγεί από την αύξηση των τιμών λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Το διάταγμα, το οποίο μειώνει τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, ψηφίστηκε από το υπουργικό συμβούλιο χθες (18/3) και αναμένεται να οδηγήσει σε μείωση των τιμών του ντίζελ και της βενζίνης στα πρατήρια κατά περίπου 25 λεπτά το λίτρο. Το πακέτο μέτρων περιλαμβάνει επίσης φορολογικές ελαφρύνσεις για τους οδηγούς φορτηγών.

Ανακοινώνοντας το μέτρο, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ματέο Σαλβίνι δήλωσε ότι αυτό θα σήμαινε ότι οι Ιταλοί πληρώνουν λιγότερα από εκείνους στην Ισπανία, τη Γερμανία και τη Γαλλία. Το μέτρο αναμένεται να κοστίσει στην κυβέρνηση περίπου ένα δισεκατομμύριο ευρώ και είναι μια προσωρινή κίνηση που θα μπορούσε να παραταθεί, ανάλογα με την κατάσταση.

Το νέο μέτρο ανακοινώθηκε πριν από ένα σημαντικό και έντονα αμφισβητούμενο δημοψήφισμα στην Ιταλία αυτό το Σαββατοκύριακο για τη συνταγματική μεταρρύθμιση - αλλαγές στο δικαστικό σύστημα - που έχει μετατραπεί σε σημαντική πολιτική δοκιμασία για την πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι.

Η αύξηση των τιμών των καυσίμων και οι ανησυχίες για το κόστος ζωής κινδυνεύουν να μειώσουν την υποστήριξη προς τη Μελόνι - και για τη μεταρρύθμιση την οποία έχει καταστήσει βασικό ζήτημα για τον συνασπισμό της.