Καιρίδης: «Μας έχετε ταλαιπωρήσει πολύ στα Μάλγαρα» - Ανεστίδης: «Και καλά σας κάναμε»

Καβγάδισαν στον αέρα τηλεοπτικής εκπομπής ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Καιρίδης και ο εκπρόσωπος των αγροτών από τα Μάλγαρα, Κώστας Ανεστίδης.

Οι τόνοι ανέβηκαν όταν ο κύριος Καιρίδης επιχειρώντας να εξηγήσει στον αγροτοσυνδικαλιστή πως ήδη οι αγρότες είναι αποδέκτες μέτρων που τους ωφελούν και τα οποία δεν απολαμβάνουν άλλες κοινωνικές ομάδες, είπε: «Επειδή είμαι και από τη Θεσσαλονίκη, και μας έχετε πάρα πολύ ταλαιπωρήσει πολύ…». Τότε, ο Κώστας Ανεστίδης απάντησε: «Και καλά σας κάναμε, καλά σας κάναμε»!

Παρεμβαίνοντας, ο παρουσιαστής του Σκάι Άκης Παυλόπουλος, ρώτησε: «Γιατί; Γιατί καλά του κάνατε;», ο κύριος Καιρίδης απόρησε: «Σε εμάς καλά κάνατε; Στον ελληνικό λαό; Ταλαιπωρείτε τον ελληνικό λαό, από τον ελληνικό λαό ζητάτε τα χρήματα, γιατί κάποιος πρέπει να πληρώσει για αυτά που ζητάτε…», κύριος Ανεστίδης επέμεινε «Να μιλήσουμε επί της ουσίας; Πετάτε την μπάλα στο καναβάτσο, κύριε Καιρίδη»!

Νωρίτερα, οι δύο είχαν διαφωνήσει ως προς το εάν υπάρχουν άλλες κοινωνικές ομάδες που απολαμβάνουν ειδικές τιμές στο πετρέλαιο, με τον Κώστα Ανεστίδη να ισχυρίζεται πως οι αλιείς έχουν ακόμη πιο συμφέρουσες τιμές από τους αγρότες.

Ο Κώστας Ανεστίδης εκπροσωπεί τους αγρότες από το μπλόκο των Μαλγάρων που θεωρούνται μεταξύ των «σκληρών» που δεν προσήλθαν στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό χθες Τρίτη στο Μαξίμου. Μάλιστα ο ίδιος είναι ένας από τους αγροτοσυνδικαλιστές που ελέγχονται για παράνομες επιδοτήσεις, και μάλιστα ελέγχεται για επιδοτήσεις συνολικού ύψους 122.000 ευρώ.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της υπόθεσης, ο κ. Ανεστίδης φέρεται να δήλωνε την περίοδο 2019–2024 συνολικά 16 αγροτεμάχια, τα περισσότερα εκ των οποίων καλλιεργούνται με ρύζι. Για τα συγκεκριμένα αγροτεμάχια έχει λάβει επιδοτήσεις ύψους περίπου 122.000 ευρώ. Ωστόσο, κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκαν φερόμενες αναντιστοιχίες, καθώς ορισμένα αγροτεμάχια δεν εμφανίζονται δηλωμένα στην ταυτότητα ακινήτου στο Κτηματολόγιο. Για την υπόθεση, έχουν δεσμευτεί οι λογαριασμοί του, ενώ ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά όσα του αποδίδονται, δηλώνοντας απολύτως νόμιμος για όλα.

