Με κάθοδο των τρακτέρ στην Αθήνα απειλούν οι σκληροί των μπλόκων - Μητσοτάκης: «Δεν εκβιαζόμαστε»

Ως πολύ ουσιαστική και ειλικρινή χαρακτήρισε τη συνάντησή του με εκπροσώπους αγροτών και κτηνοτρόφων από όλη τη χώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι αυτή σηματοδοτεί «έναν νέο δρόμο για τον πρωτογενή μας τομέα». Παρά το καλό κλίμα της χθεσινής συνάντησης, με τα μέχρι στιγμής δεδομένα δεν φαίνεται να υπάρχει αποσυμπίεση, ενώ οι σκληροί των μπλόκων δείχνουν να τραβούν στα άκρα την αντιπαράθεση.

Παράλληλα ο πρωθυπουργός έστειλε και αυστηρές προειδοποιήσεις σε όλους όσοι δεν προσήλθαν στον διάλογο και επιμένουν στην τακτική της επαναστατικής γυμναστικής.

Ο κ. Μητσοτάκης περιέγραψε ουσιαστικά και την επόμενη μέρα. Τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίσει η πολιτεία τα μπλόκα. Κατέστησε σαφές ότι εξαντλήθηκαν τα όρια κατανόησης της κυβέρνησης και πως δεν πρόκειται να ανεχθεί «ούτε εκβιασμούς, ούτε παραμονίες, ούτε παραλογισμούς».

«Ξέρετε ότι από την πρώτη στιγμή η κυβέρνηση έδειξε μεγάλη ανοχή στις κινητοποιήσεις των αγροτών, αναγνωρίζοντας τα μεγάλα υπαρκτά προβλήματα. Γι’ αυτό, άλλωστε, ανταποκρίθηκε σε πολλά αιτήματά τους, ζητώντας, όμως, παράλληλα πάντα έναν ειλικρινή διάλογο, όπως τον διάλογο που κάναμε σήμερα» τόνισε χθες μετά τη συζήτηση που είχε με όσους πήγαν στο Μαξίμου και άφησε αιχμές για κομματική υποκίνηση των κινητοποιήσεων.

«Δυστυχώς, όμως, μια κομματική μειοψηφία επιμένει σε κάποια από τα μπλόκα, εκβιάζοντας ανοιχτά την κοινωνία. Ωστόσο, ύστερα από 45 ημέρες αυτή η ταλαιπωρία δεν μπορεί να συνεχίζεται. Η κυβέρνηση εξάντλησε τις αντοχές της οικονομίας, στηρίζοντας τους αγρότες όσο ποτέ. Εξάντλησε, όμως, και τα όρια της κατανόησής της απέναντι σε έναν κλάδο στο πλευρό του οποίου βρίσκεται εδώ και χρόνια».

Ο πρωθυπουργός διευκρίνισε ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να ανεχθεί ούτε εκβιασμούς, ούτε παρανομίες, ούτε παραλογισμούς. Και όπως είπε δεν θα αδικήσει την υπόλοιπη κοινωνία.

«Αυτή είναι η κατεύθυνση που θα ακολουθήσει στο εξής και η κυβέρνηση, πιστή στην αλήθεια και στο αποτέλεσμα, με ανοιχτές πόρτες πάντα στον ώριμο και ειλικρινή διάλογο, όμως και ερμητικά κλειστές στο ψέμα, στον λαϊκισμό και σε κάθε είδους απειλές. Αυτόν ακριβώς τον δρόμο έδειξε και η σημερινή παραγωγική συνάντηση με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους μας».

Σε ό,τι αφορά τους αγρότες που δεν προσήλθαν στη συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου και παραμένουν στα μπλόκα, θα αποφασίσουν τις επόμενες κινήσεις τους στην πανελλαδική σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη. «Δυστυχώς, όμως, μια κομματική μειοψηφία επιμένει σε κάποια από τα μπλόκα, εκβιάζοντας ανοιχτά την κοινωνία» υπογράμμισε.

Θα κατασκηνώσουν με τα τρακτέρ στην Αθήνα;

Παρά τις προσπάθειες της κυβέρνησης να υπάρξει αποσυμπίεση κάτι τέτοιο δεν είναι ορατό ακόμα, αφού από την πλευρά των αγροτών δεν έχει ακόμα αποσαφηνιστεί πώς θα κινηθούν από εδώ και στο εξής. Στο στρατόπεδο των σκληρών μπλόκων δεν έχουν ληφθεί αποφάσεις για τον τρόπο κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων, ενώ στη σημερινή σύσκεψη του πανελλαδικού συντονιστικού δεν αποκλείεται να ζητήσουν εκ νέου συνάντηση με τον πρωθυπουργό (όσοι δεν πήγαν χθες στο Μαξίμου) προκειμένου να πιέσουν ακόμα περισσότερο τον πρωθυπουργό. Η πρόταση που θα τεθεί σήμερα το μεσημέρι στον Παλαμά της Καρδίτσας θα αφορά σε συνάντηση με τον πρωθυπουργό με τους 25+10 εκπροσώπους των 62 Μπλόκων για να καλυφθούν όλα τα αιτήματα.

Από την άλλη, όπως έγινε γνωστό θα πέσει στο τραπέζι η πρόταση για κάθοδο των τρακτέρ στην πλατεία Συντάγματος σε μια τακτική αντίστοιχη με τα όσα γίνονται στο Παρίσι.

Να υπάρξει δηλαδή κλιμάκωση του αγώνα με πανελλαδικό συλλαλητήριο αγροτών, κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων, αλιέων στο Σύνταγμα με τρακτέρ, αγροτικά οχήματα, λεωφορεία με ενιαίο μπλόκο διαρκείας για ημέρες στο κέντρο της Αθήνα και όχι απλά και μόνο μια συμβολική διαμαρτυρία.

Σε κάθε περίπτωση από την πλευρά της ελληνικής αστυνομίας επιχειρησιακά θα είναι ιδιαίτερα δύσκολο να αποτραπεί τέτοιου είδους κλιμάκωση χωρίς να υπάρξουν επεισόδια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb από την πλευρά της κυβέρνησης δεν υπάρχει απολύτως καμία πρόθεση για συγκρούσεις και δημιουργία έντασης αν και επιμένουν ότι πρέπει να εφαρμοστεί ο νόμος εις τρόπον ώστε να μην κοπεί η χώρα στα δύο.

