Αγρότες: Αιφνιδιαστική κινητοποίηση στο κέντρο των Τρικάλων - Βίντεο

Σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων προχώρησαν οι αγρότες των Τρικάλων, ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η συνάντηση του Πρωθυπουργού με εκπροσώπους από 14 μπλόκα στο Μέγαρο Μαξίμου.

Από το μπλόκο του Ε65 – Λόγγου, αγρότες πραγματοποίησαν αιφνιδιαστική έφοδο στο κέντρο των Τρικάλων, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα διαφωνίας με τη διαδικασία της συνάντησης.

Οι επόμενες κινήσεις του αγροτικού κινήματος θα καθοριστούν αύριο στη νέα πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων, που θα πραγματοποιηθεί στις 13:00 στον Παλαμά Καρδίτσας, με την αγωνία να κορυφώνεται για τη μορφή και την ένταση των επόμενων δράσεων.

Κλειστή για μία ώρα η Εθνική Οδός Αντιρρίου – Ιωαννίνων στο Χαλίκι

Αμετακίνητοι εμφανίζονται οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Αιτωλοακαρνανίας,και προχωρούν σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους.

Στο πλαίσιο αυτό, έκλεισαν για περίπου μία ώρα την παλαιά Εθνική Οδό Αντιρρίου – Ιωαννίνων στη θέση Χαλίκι, προκαλώντας διακοπή της κυκλοφορίας. Παράλληλα, κλειστή είναι και η Ιόνια οδός στο ύψος του Αγγελοχωρίου.

Διαβάστε επίσης