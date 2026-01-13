Μπλόκο αγροτών Νίκαιας: Προτείνει κάθοδο των τρακτέρ στην Αθήνα

Κάθοδο στην Αθήνα με τρακτέρ προτείνει το μπλόκο των αγροτών στη Νίκαιας, στο πλαίσιο της κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων τους.

Η πρόταση θα κατατεθεί αύριο, στην Πανελλαδική Συνέλευση των αγροτών που είναι στα μπλόκα που δεν προσήλθαν στην συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Συνεδρίασε σήμερα στον Πλατύκαμπο ενόψει της αυριανής πανελλαδικής σύσκεψης που θα πραγματοποιηθεί στη 1 το μεσημέρι στον Παλαμά Καρδίτσας. Η πρόταση με την οποία θα εισέλθει στην πανελλαδική το μπλόκο Νίκαιας θα είναι η μετάβαση αγροτών, κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων στην Αθήνα, με αγροτικά μηχανήματα, τρακτέρ, με λεωφορεία, με αυτοκίνητα, όπου θα καλούμε όλο τον κόσμο της Αθήνας για να πάμε να κάνουμε συνάντηση με τον πρωθυπουργό της χώρας Κυριάκο Μητσοτάκη. Μια πρόταση που αν την αποδεχτεί, θα είναι με τις δυο επιτροπές που έχουμε ζητήσει, τη μια με 25 και την άλλη με 10 μέλη, ώστε να γίνει ένας ουσιαστικός διάλογος όπου και οι δυο πλευρές θα αποβλέπουν στην δίκαιη λύση των αιτημάτων μας», δήλωσε ο Σωκράτης Αλειφτήρας.

Διαβάστε επίσης