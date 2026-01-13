Λάρισα: Εκτός συνάντησης με τον πρωθυπουργό οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας

Δεν θα συμμετέχουν στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας Λάρισας, παρά το προγραμματισμένο για σήμερα, Τρίτη 13 Ιανουαρίου, ραντεβού στο Μέγαρο Μαξίμου. Η απόφαση ελήφθη μετά από συνέλευση των αγροτών, οι οποίοι δεν αποδέχθηκαν τους όρους που τέθηκαν από την κυβέρνηση για τη σύνθεση της αντιπροσωπείας που θα συμμετείχε στον διάλογο.

Σύμφωνα με τους αγρότες, δεν έγινε δεκτό το αίτημα της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων για τη συγκρότηση δύο διακριτών επιτροπών, μίας 25μελούς με αγρότες και μίας 10μελούς με κτηνοτρόφους, αλιείς και μελισσοκόμους, ώστε να διασφαλιστεί η αναλογική και αντιπροσωπευτική συμμετοχή όλων των παραγωγικών κλάδων και περιοχών της χώρας.

Σε δήλωσή του μετά την ολοκλήρωση της συνέλευσης, ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας (ΕΟΑΣΝΛ), και μέλος της Πανελλαδικής επιτροπής των Μπλόκων Ρίζος Μαρούδας, ανέφερε: «Η κυβέρνηση επιχειρεί να μας βάλει τρικλοποδιά και δεν τηρεί ούτε τις δικές της υποσχέσεις, ούτε τα κριτήρια που η ίδια θέτει, ώστε η εκπροσώπηση να είναι αναλογική από όλες τις περιοχές της χώρας».

Οι αγρότες αφήνουν ανοικτό το ενδεχόμενο περαιτέρω κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων το επόμενο διάστημα.