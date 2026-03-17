Ελλάδα και Βρετανία «ενώνουν δυνάμεις» στα drones: Τι συζήτησαν Δένδιας και Healy

Όπως είναι απολύτως φυσιολογικό κατά την συνάντηση των δύο υπουργών συζητήθηκε και η ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας των ελληνικών και των Βρετανικών ενόπλων δυνάμεων

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Κρίσιμες επαφές στο Λονδίνο πραγματοποίησε ο Νίκος Δένδιας σήμερα, σε μια περίοδο που η γεωπολιτική αστάθεια στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή χτυπά «κόκκινο». Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας συναντήθηκε με τον Βρετανό ομόλογό του, John Healey, θέτοντας επί τάπητος τις εξελίξεις στο Ιράν, αλλά και τη στρατηγική θωράκιση των ναυτιλιακών οδών. Φυσικά στο τραπέζι βρέθηκε και το ζήτημα της Ουκρανίας αλλά και του Λιβάνου όπου η κατάσταση αναφλέγεται.

Όπως είναι απολύτως φυσιολογικό κατά την συνάντηση των δύο υπουργών συζητήθηκε και η ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας των ελληνικών και των Βρετανικών ενόπλων δυνάμεων, ιδίως στον τομέα της Καινοτομίας και της χρήσης Μη Επανδρωμένων Συστημάτων, στο πλαίσιο της «ατζέντας 2030»

Μετά το πέρας της συνάντησης, ο κ. Δένδιας δήλωσε:

«Πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκε η συνάντησή μου με τον Βρετανό ομόλογό μου, τον κύριο John Ηealey. Μια συνάντηση που έλαβε χώρα σε μια περίοδο μεγάλης γεωπολιτικής αστάθειας. ίοως μια από τις πιο ασταθείς περιόδους μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Όπως είναι φυσικό, συζητήσαμε εκτενώς για τον πόλεμο στο Ιράν, αλλά και για τις προκλήσεις ασφάλειας που αυτός ο πόλεμος δημιουργεί στην Ανατολική Μεσόγειο.

Επίσης, συζητήσαμε για τις προκλήσεις ασφάλειας που, ιδίως, δημιουργεί στην Κύπρο, για την οποία εμείς οι Έλληνες έχουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και μεγάλο ενδιαφέρον οπωσδήποτε έχει και η Μεγάλη Βρετανία.

Είχα την ευκαιρία να ενημερώσω τον Βρετανό ομόλογό μου για το τι έχουμε κάνει εμείς για την ασφάλεια της Κυπριακής Δημοκρατίας και όλων των νόμιμων κατοίκων του νησιού, όπως επίσης και για τις υπηρεσίες ασφάλειας που παρέχουμε στην εταίρο μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ, Βουλγαρία.

Πέραν αυτού, συζητήσαμε για τη διμερή μας συνεργασία. Συνεργασία τόσο στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, όσο και στα ζητήματα αμυντικής καινοτομίας, νέων τεχνολογιών και τη δυνατότητά μας να φέρουμε τα δύο οικοσυστήματα, το ελληνικό και το βρετανικό, πιο κοντά.

Η Βρετανία έχει ένα μεγάλο παρελθόν καινοτομίας. Και κατά συνέπεια, για το δικό μας οικοσύστημα και για το ΕΛΚΑΚ, το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας, η επαφή με τους Βρετανούς έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Συμφωνήσαμε επίσης να παραμείνουμε σε στενή επαφή, ώστε να μπορέσουμε να συζητάμε διαρκώς. Όπως ξέρετε, αντιμετωπίζουμε και οι δύο τη μεγάλη πρόκληση των ναυτιλιακών οδών επικοινωνίας

Η Ελλάδα, η μεγαλύτερη ναυτιλιακή δύναμη στον κόσμο, έχει ένα τεράστιο ενδιαφέρον ώστε οι οδοί επικοινωνίας στη θάλασσα να παραμείνουν ανοιχτές. Και για λόγους παράδοσης και αντίληψης και συμφέροντος, όμοια προσέγγιση έχει και το Ηνωμένο Βασίλειο.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Υπάρχει περίπτωση να στείλουμε εμείς κάποιο πλοίο στα Στενά του Ορμούζ;

Ν. Δένδιας: Αυτό περίμενα ακριβώς ότι θα με ρωτήσετε. Αυτή τη στιγμή, η κατάσταση είναι τέτοια στην ευρύτερη περιοχή που νομίζω ότι δεν υπάρχει καμία τέτοια πιθανότητα.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο κ. Δένδιας συναντήθηκε χθες, Δευτέρα 16 Μαρτίου 2026, με τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου, Jonathan Powell, με τον οποίο συζήτησε για τη γεωπολιτική κατάσταση στη Μέση Ανατολή, το Ιράν, την Ουκρανία, καθώς και για τις ευρύτερες απειλές ασφαλείας.

16:02ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου για δολοφονία Λαριτζανί: Υπονομεύουμε το καθεστώς για να δώσουμε την ευκαιρία στους Ιρανούς να το ανατρέψουν – Υπάρχουν αρκετές εκπλήξεις ακόμη

15:50ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Ο Λευκός Οίκος λέει πως πετρελαιοφόρα άρχισαν να διασχίζουν τα Στενά του Ορμούζ – Νεκροί οι Λαριτζανί και Σολεϊμανί σε χτυπήματα των IDF

15:48ΚΟΣΜΟΣ

«Ο Λαριτζανί είχε επικηρυχθεί από τις ΗΠΑ με $10 εκατ, αλλά το κάναμε... δωρεάν»: Η κυνική δήλωση του Ισραηλινού υπουργού Εξωτερικών για την εξόντωση του υπ' αριθμόν 2 του Ιράν

15:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ελλάδα και Βρετανία «ενώνουν δυνάμεις» στα drones: Τι συζήτησαν Δένδιας και Healy

15:38ΕΛΛΑΔΑ

Ενίσχυση του «Χαμόγελου του Παιδιού» με νέα οχήματα άμεσης παρέμβασης από την Allwyn

15:38ΚΟΣΜΟΣ

Επικοινωνία του υπουργού Εξωτερικών του Ισραήλ με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων για τα θραύσματα πυραύλου που έπεσαν στην αυλή του Πανάγιου Τάφου

15:35ΕΛΛΑΔΑ

Vodafone Full Fiber 1 Gbps: Υψηλότερες ταχύτητες Internet σε χαμηλότερη τιμή

15:34ΚΟΣΜΟΣ

Το τελευταίο μήνυμα Λαριτζανί πριν τον θάνατό του από τον ισραηλινό στρατό

15:22ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: Δίχως τις αισθήσεις του ανασύρθηκε άνδρας - Καταπλακώθηκε σε κατολίσθηση

15:13ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Χαρδαλιάς από Λαύριο: «Η πρόοδος των έργων που υλοποιούμε είναι ο καθρέφτης της δέσμευσής μας απέναντι στους πολίτες»

15:07ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν σταμάτησαν τον διαγωνισμό ούτε όταν ήλθε το ΕΚΑΒ»: Τι καταγγέλλει στο Newsbomb η μητέρα της 13χρονης που τραυματίστηκε πέφτοντας από ύψος 3 μέτρων στο Δημοτικό Θέατρο Κέρκυρας

15:05ΕΛΛΑΔΑ

Ζάγκα στο Newsbomb για τιμές βενζίνης: «Το Πάσχα το προβλέπω... vegeterian»

15:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι τιμές των ακινήτων καλπάζουν: Πόσα ενοίκια απαιτούνται για αγορά κατοικίας σε Γλυφάδα, Πετρούπολη και Δραπετσώνα

14:49ΕΛΛΑΔΑ

Η αντιπολίτευση να ζητήσει ονομαστική ψηφοφορία στα άρθρα για τα ταξί, λέει ο Θύμιος Λυμπερόπουλος

14:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σιβηρική εισβολή από την Πέμπτη – «Καμπανάκι» Τσατραφύλλια

14:34ΚΟΣΜΟΣ

Iσραηλινός ΥΠΕΞ: «Μόνο οι Ιρανοί μπορούν να ανατρέψουν την ηγεσία τους, εμείς τους βοηθάμε»

14:34ΚΟΣΜΟΣ

Περσικός Κόλπος: Ελληνικό φορτηγό πλοίο «καταφύγιο» για χιλιάδες γλάρους – Αντιλαμβάνονται την απειλή των drones πριν ηχήσουν οι σειρήνες

14:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σπανάκης για Αίγινα: «Προχωρούν οι εργασίες για τον αγωγό νερού της Αίγινας»

14:19ΚΟΣΜΟΣ

Axios: H σύγκρουση στο Ιράν είναι ένας παγκόσμιος οικονομικός πόλεμος

14:13WHAT THE FACT

Μια μελέτη διαπιστώνει ότι οι απαντήσεις του ChatGPT είναι ανακριβείς και ασυνεπείς, σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο της Πολιτείας της Ουάσιγκτον

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:32ΚΟΣΜΟΣ

Γαμπρός στην Κρήτη ο ανιψιός της Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν - Παντρεύτηκε και ζει σε χωριό του νησιού

15:22ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: Δίχως τις αισθήσεις του ανασύρθηκε άνδρας - Καταπλακώθηκε σε κατολίσθηση

06:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Εισβολή ρωσικού ψύχους σε Ελλάδα και Βαλκάνια - Πότε θα σταματήσει το κρύο

13:23ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Ναύπλιο: Νεκρός 46χρονος από τσίμπημα μέλισσας

15:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι τιμές των ακινήτων καλπάζουν: Πόσα ενοίκια απαιτούνται για αγορά κατοικίας σε Γλυφάδα, Πετρούπολη και Δραπετσώνα

07:37ΚΟΣΜΟΣ

Ραγδαίες εξελίξεις στην εξαφάνιση του μικρού Μπεν - DNA σε άνδρα που λέει πως είναι το χαμένο παιδί από την Κω το 1991

18:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κωνσταντίνος Καρέτσας: Δίνει 50 εκατομμύρια ευρώ η Ρεάλ Μαδρίτης για το παιδί-θαύμα της Ελλάδας

09:10WHAT THE FACT

Ζυγίζει 250.000 τόνους, έχει μήκος 365 μέτρα και χωράει 10.000 άτομα: Το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο που κατασκευάστηκε ποτέ

14:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σιβηρική εισβολή από την Πέμπτη – «Καμπανάκι» Τσατραφύλλια

12:39ΕΛΛΑΔΑ

Ανατριχιάζει το κατηγορητήριο για τον θάνατο του Άγγελου: «Του έδιναν ηρεμιστικά για να μην αντιδρά»

12:27ΚΟΣΜΟΣ

Αλί Λαριτζανί: Πώς οι Ισραηλινοί εξόντωσαν το νούμερο 2 του ιρανικού καθεστώτος

11:45ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Καταδικάστηκε και η συνοδηγός του ΙΧ που παρέσυρε και σκότωσε την Έμμα

16:17ΚΟΣΜΟΣ

Στην έρημο του Ντουμπάι τα φυτά μεγαλώνουν χωρίς χώμα και με έως 95% λιγότερο νερό

15:50ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Ο Λευκός Οίκος λέει πως πετρελαιοφόρα άρχισαν να διασχίζουν τα Στενά του Ορμούζ – Νεκροί οι Λαριτζανί και Σολεϊμανί σε χτυπήματα των IDF

15:07ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν σταμάτησαν τον διαγωνισμό ούτε όταν ήλθε το ΕΚΑΒ»: Τι καταγγέλλει στο Newsbomb η μητέρα της 13χρονης που τραυματίστηκε πέφτοντας από ύψος 3 μέτρων στο Δημοτικό Θέατρο Κέρκυρας

20:48LIFESTYLE

Η Ελένη Τσολάκη «επιστρέφει» στον ΑΝΤ1

11:30ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Νεκρός σε αεροπορική επιδρομή ο Αλί Λαριτζανί - Πώς έγινε η επιχείρηση εξόντωσης του

15:48ΚΟΣΜΟΣ

«Ο Λαριτζανί είχε επικηρυχθεί από τις ΗΠΑ με $10 εκατ, αλλά το κάναμε... δωρεάν»: Η κυνική δήλωση του Ισραηλινού υπουργού Εξωτερικών για την εξόντωση του υπ' αριθμόν 2 του Ιράν

13:36ΕΛΛΑΔΑ

Το εφετείο Πειραιά έκρινε ότι δικηγόρος που έλειπε από δίκη, επειδή γέννησε πρόωρα και το βρέφος νοσηλευόταν στην Εντατική, όφειλε να παρίσταται στο δικαστήριο!

09:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Απανωτά κύματα κακοκαιρίας με διάρκεια - Η πρόγνωση Μαρουσάκη για την 25η Μαρτίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ