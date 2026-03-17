Ελλάδα και Βρετανία «ενώνουν δυνάμεις» στα drones: Τι συζήτησαν Δένδιας και Healy

Κρίσιμες επαφές στο Λονδίνο πραγματοποίησε ο Νίκος Δένδιας σήμερα, σε μια περίοδο που η γεωπολιτική αστάθεια στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή χτυπά «κόκκινο». Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας συναντήθηκε με τον Βρετανό ομόλογό του, John Healey, θέτοντας επί τάπητος τις εξελίξεις στο Ιράν, αλλά και τη στρατηγική θωράκιση των ναυτιλιακών οδών. Φυσικά στο τραπέζι βρέθηκε και το ζήτημα της Ουκρανίας αλλά και του Λιβάνου όπου η κατάσταση αναφλέγεται.

Όπως είναι απολύτως φυσιολογικό κατά την συνάντηση των δύο υπουργών συζητήθηκε και η ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας των ελληνικών και των Βρετανικών ενόπλων δυνάμεων, ιδίως στον τομέα της Καινοτομίας και της χρήσης Μη Επανδρωμένων Συστημάτων, στο πλαίσιο της «ατζέντας 2030»

Μετά το πέρας της συνάντησης, ο κ. Δένδιας δήλωσε:

«Πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκε η συνάντησή μου με τον Βρετανό ομόλογό μου, τον κύριο John Ηealey. Μια συνάντηση που έλαβε χώρα σε μια περίοδο μεγάλης γεωπολιτικής αστάθειας. ίοως μια από τις πιο ασταθείς περιόδους μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Όπως είναι φυσικό, συζητήσαμε εκτενώς για τον πόλεμο στο Ιράν, αλλά και για τις προκλήσεις ασφάλειας που αυτός ο πόλεμος δημιουργεί στην Ανατολική Μεσόγειο.

Επίσης, συζητήσαμε για τις προκλήσεις ασφάλειας που, ιδίως, δημιουργεί στην Κύπρο, για την οποία εμείς οι Έλληνες έχουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και μεγάλο ενδιαφέρον οπωσδήποτε έχει και η Μεγάλη Βρετανία.

Είχα την ευκαιρία να ενημερώσω τον Βρετανό ομόλογό μου για το τι έχουμε κάνει εμείς για την ασφάλεια της Κυπριακής Δημοκρατίας και όλων των νόμιμων κατοίκων του νησιού, όπως επίσης και για τις υπηρεσίες ασφάλειας που παρέχουμε στην εταίρο μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ, Βουλγαρία.

Πέραν αυτού, συζητήσαμε για τη διμερή μας συνεργασία. Συνεργασία τόσο στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, όσο και στα ζητήματα αμυντικής καινοτομίας, νέων τεχνολογιών και τη δυνατότητά μας να φέρουμε τα δύο οικοσυστήματα, το ελληνικό και το βρετανικό, πιο κοντά.

Η Βρετανία έχει ένα μεγάλο παρελθόν καινοτομίας. Και κατά συνέπεια, για το δικό μας οικοσύστημα και για το ΕΛΚΑΚ, το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας, η επαφή με τους Βρετανούς έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Συμφωνήσαμε επίσης να παραμείνουμε σε στενή επαφή, ώστε να μπορέσουμε να συζητάμε διαρκώς. Όπως ξέρετε, αντιμετωπίζουμε και οι δύο τη μεγάλη πρόκληση των ναυτιλιακών οδών επικοινωνίας

Η Ελλάδα, η μεγαλύτερη ναυτιλιακή δύναμη στον κόσμο, έχει ένα τεράστιο ενδιαφέρον ώστε οι οδοί επικοινωνίας στη θάλασσα να παραμείνουν ανοιχτές. Και για λόγους παράδοσης και αντίληψης και συμφέροντος, όμοια προσέγγιση έχει και το Ηνωμένο Βασίλειο.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Υπάρχει περίπτωση να στείλουμε εμείς κάποιο πλοίο στα Στενά του Ορμούζ;

Ν. Δένδιας: Αυτό περίμενα ακριβώς ότι θα με ρωτήσετε. Αυτή τη στιγμή, η κατάσταση είναι τέτοια στην ευρύτερη περιοχή που νομίζω ότι δεν υπάρχει καμία τέτοια πιθανότητα.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο κ. Δένδιας συναντήθηκε χθες, Δευτέρα 16 Μαρτίου 2026, με τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου, Jonathan Powell, με τον οποίο συζήτησε για τη γεωπολιτική κατάσταση στη Μέση Ανατολή, το Ιράν, την Ουκρανία, καθώς και για τις ευρύτερες απειλές ασφαλείας.

