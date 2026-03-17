Ενίσχυση του «Χαμόγελου του Παιδιού» με νέα οχήματα άμεσης παρέμβασης από την Allwyn

Την έμπρακτη δέσμευσή της στη δημιουργία ενός καλύτερου αύριο για τα παιδιά αποδεικνύει η Allwyn, μέσα από το πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας Ευχοστολίδια. Με σταθερό προσανατολισμό στην κοινωνική προσφορά, η Allwyn υλοποιεί πρωτοβουλίες που βελτιώνουν ουσιαστικά την καθημερινότητα χιλιάδων ανθρώπων σε όλη την Ελλάδα.

Κάθε χρόνο, χιλιάδες παιδικές ευχές αποτυπώνονται στα χαρακτηριστικά χριστουγεννιάτικα «στολίδια», και εδώ και δώδεκα χρόνια το πρόγραμμα «Ευχοστολίδια» της Allwyn βρίσκεται πίσω από την πραγματοποίησή τους, προσφέροντας χαρά και αισιοδοξία σε παιδιά που το έχουν ανάγκη.

Η προσφορά του προγράμματος, ωστόσο, επεκτείνεται πέρα από την εορταστική περίοδο, καθώς μέρος του προγράμματος εταιρικής υπευθυνότητας «Ευχοστολίδια» της Allwyn είναι και η υλοποίηση σημαντικών έργων που συμβάλλουν στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης για παιδιά σε ανάγκη.

Σε αυτό το πλαίσιο, με την ολοκλήρωση της εφετινής δράσης, η Allwyn προχώρησε στην παράδοση τριών οχημάτων άμεσης παρέμβασης στο «Χαμόγελο του Παιδιού», μια ουσιαστική παρέμβαση που ενισχύει το έργο του οργανισμού και συμβάλλει στην άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση περιστατικών που αφορούν παιδιά σε ανάγκη.

Ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα

Τα Ευχοστολίδια της Allwyn, ένα από τα μακροβιότερα προγράμματα Εταιρικής Υπευθυνότητας στην Ελλάδα, έχουν υλοποιήσει περισσότερες από 80.000 ευχές μέχρι σήμερα, χαρίζοντας στιγμές χαράς και αισιοδοξίας σε χιλιάδες παιδιά.

Η Allwyn μάλιστα, για πρώτη φορά το 2025, διπλασίασε τις ευχές που πραγματοποίησε το κοινό, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τον θετικό αντίκτυπο του προγράμματος.

Παράλληλα, τα Ευχοστολίδια υλοποιούν και σημαντικά έργα υποδομής στους συνεργαζόμενους φορείς.

Μέχρι σήμερα, έχουν ολοκληρωθεί συνολικά 57 έργα υποδομής στους συμμετέχοντες φορείς, ώστε να βελτιώσουν ουσιαστικά την καθημερινότητα των παιδιών που υποστηρίζουν.