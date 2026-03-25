Ισχυρός σεισμός 4,9 στο Άγιο Όρος - Αισθητός σε πολλές περιοχές της βόρειας Ελλάδας
Η σεισμική δόνηση είχε εστιακό βάθος 5 χιλιόμετρα
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ισχυρή σεισμική δόνηση 4,9 Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης 25 Μαρτίου 8 χιλιόμετρα ΒΔ των Καρυών Αγίου Όρους.
Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών, το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 5 χιλιόμετρα.
Η σεισμική δόνηση ήταν τόσο δυνατή που έγινε αισθητή σε αρκετές περιοχές της βόρειας Ελλάδας, όπως Θεσσαλονίκη, Σέρρες και Ξάνθη.
Λίγα λεπτά αργότερα, σημειώθηκαν δύο μετασεισμοί 3,3 και 2,8 της Κλίμακας Ρίχτερ ανοιχτά της Χαλκιδικής, 7 χιλιόμετρα δυτικά των Καρυών Αγίου Όρους, με εστιακό βάθος 5 χιλιόμετρα.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:20 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Ιταλία: Παραιτήθηκε η υπουργός Τουρισμού Ντανιέλα Σαντανκέ
20:45 ∙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Επιστήμονες εντόπισαν 45 εξωπλανήτες που πιθανόν να είναι κατοικήσιμοι
19:59 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Συναγερμός στην Πεύκη: Εντοπίστηκε οβίδα σε οικοδομή
00:06 ∙ ΣΕΙΣΜΟΙ
Σεισμός 4,3 Ρίχτερ στην Ήπειρο – Κοντά στα Ιωάννινα το επίκεντρο
20:33 ∙ LIFESTYLE
Να μ’ αγαπάς spoiler: Έτσι τελειώνει η σειρά για το Πάσχα
14:46 ∙ LIFESTYLE
Κατερίνα Καινούργιου: Η ξαφνική αποχώρηση από την εκπομπή
12:08 ∙ ΕΛΛΑΔΑ