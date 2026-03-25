Ισχυρός σεισμός 4,9 στο Άγιο Όρος - Αισθητός σε πολλές περιοχές της βόρειας Ελλάδας

Ισχυρή σεισμική δόνηση 4,9 Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης 25 Μαρτίου 8 χιλιόμετρα ΒΔ των Καρυών Αγίου Όρους.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών, το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 5 χιλιόμετρα.

Η σεισμική δόνηση ήταν τόσο δυνατή που έγινε αισθητή σε αρκετές περιοχές της βόρειας Ελλάδας, όπως Θεσσαλονίκη, Σέρρες και Ξάνθη.

Λίγα λεπτά αργότερα, σημειώθηκαν δύο μετασεισμοί 3,3 και 2,8 της Κλίμακας Ρίχτερ ανοιχτά της Χαλκιδικής, 7 χιλιόμετρα δυτικά των Καρυών Αγίου Όρους, με εστιακό βάθος 5 χιλιόμετρα.

