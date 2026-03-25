Σεισμός 4,3 Ρίχτερ στην Ήπειρο – Κοντά στα Ιωάννινα το επίκεντρο

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, καταγράφηκε το βράδυ της Τρίτης (24/3), στις 23:57, σε περιοχή της Ηπείρου.

Το εστιακό βάθος του σεισμού, σύμφωνα με την εκτίμηση του Γεωδυναμικού, υπολογίζεται στα 11,5 χλμ.

Το ακριβές επίκεντρο τη δόνησης εντοπίζεται στα 13 χιλιόμετρα βόρεια-βορειοανατολικά της Αγίας Κυριακής Ιωαννίνων.

4,4 Ρίχτερ από το EMSC

Από την πλευρά του, η αυτόματη λύση του Ευρωπαϊκού - Μεσογειακού Σεισμολογικού Ινστιτούτου (EMSC), δίνει το σεισμό στα 4,4 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος τα 5 χλμ., και επίκεντρο τα 22 χλμ. δυτικά - νοτιοδυτικά των Ιωαννίνων.

Ο σεισμός, σύμφωνα με αναφορές κατοίκων στο EMSC, εκτός από τους κατοίκους σε Θεσπρωτία και Ιωάννινα, έγινε αισθητός σε περιοχές της Αλβανίας και των Σκοπίων.