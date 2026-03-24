Ισχυρός σεισμός 7,6 Ρίχτερ στα νησιά Τόνγκα του Ειρηνικού - Προειδοποίηση για «επικίνδυνο» τσουνάμι

Ένας σεισμός μεγέθους 7,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ ταρακούνησε το Neiafu της Τόνγκα νωρίς την Τρίτη, προκαλώντας προειδοποίηση για ένα «επικίνδυνο» τσουνάμι σε όλο το νησιωτικό σύμπλεγμα του Νότιου Ειρηνικού.

Το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ (USGS) είπε ότι ο σεισμός είχε επίκεντρο 153 χιλιόμετρα δυτικά του Neiafu και εστιακό βάθος 237,5 χιλιομέτρων (147,5 μίλια).

Δεν υπήρξαν άμεσες αναφορές για θύματα ή μεγάλες ζημιές.

Ωστόσο, οι αρμόδιες υπηρεσίες της Τόνγκα εξέδωσαν εθνική προειδοποίηση για πιθανό τσουνάμι, κάτι που ωστόσο δεν ανακοινώθηκε από το USGS.

«Ένα επικίνδυνο τσουνάμι θα μπορούσε να συμβεί μέσα σε λίγα λεπτά», ανέφερε σε δήλωση στην αμερικανική εταιρεία κοινωνικής δικτύωσης X, προτρέποντας τους ανθρώπους να εκκενώσουν σε ασφαλέστερα μέρη, μετακινούμενοι σε υψηλότερα σημεία ή στην ενδοχώρα.

Το Neiafu, η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη στην Τόνγκα, έχει πληθυσμό λίγο λιγότερο από 4.000 κατοίκους και βρίσκεται σε ένα λιμάνι βαθέων υδάτων στη νότια ακτή του Vavaʻu, του κύριου νησιού του αρχιπελάγους Vavaʻu στη βόρεια Τόνγκα.

Η Τόνγκα είναι ένα αρχιπέλαγος στην Πολυνησία που αποτελείται από 171 νησιά με λίγο περισσότερους από 100.000 κατοίκους, η πλειονότητα των οποίων ζει στο κύριο νησί Τονγκατάπου.

Το νησιωτικό έθνος βρίσκεται περίπου 1.800 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Νέας Ζηλανδίας και βρίσκεται στον Δακτύλιο της Φωτιάς του Ειρηνικού, το τόξο των σεισμικών ρηγμάτων όπου συμβαίνει μεγάλο μέρος του σεισμού και της ηφαιστειακής δραστηριότητας στον κόσμο.

Ένα τσουνάμι που προκλήθηκε από ηφαιστειακή έκρηξη το 2022 σκότωσε τρεις ανθρώπους.