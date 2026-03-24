Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν μυστηριώδη υπόγεια σήραγγα που είχε σφραγιστεί σκόπιμα

Μία μυστηριώδη σήραγγα ανακάλυψαν αρχαιολόγοι μέσα σε γερμανικό ταφικό χώρο, αποκαλύπτοντας έτσι την απροσδόκητη δραστηριότητα πολύ καιρό μετά τη δημιουργία του χώρου.

Η υπόγεια και στενή σήραγγα ανακαλύφθηκε στη Σαξονία-Άνχαλτ και συνδέει τη μεσαιωνική δραστηριότητα με έναν πολύ παλαιότερο νεολιθικό χώρο. Το εύρημα που εντοπίστηκε κρυμμένο μέσα σε έναν προϊστορικό περίβολο προσφέρει στους αρχαιολόγους μία σπάνια εικόνα για το πώς οι αρχαίοι χώροι επαναχρησιμοποιήθηκαν στο πέρασμα των χρόνων.

Η ανακάλυψη έγινε κοντά στο Reinstedt στην περιοχή Harz κατά τη διάρκεια ανασκαφών που πραγματοποιήθηκαν πριν από την κατασκευή ανεμογεννητριών στο λόφο Dornberg.

Η περιοχή ήταν ήδη γνωστή ως νεκροταφείο με τους αρχαιολόγους να έχουν καταγράψει τάφους από την Ύστερη Νεολιθική εποχή αλλά και ίχνη από αυτό που θα μπορούσε να είναι ένας τύμβος από την εποχή του Χαλκού, αποδεικνύοντας έτσι ότι ο χώρος είχε χρησιμοποιηθεί για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ένας χώρος που χρησιμοποιήθηκε ξανά και ξανά για χιλιάδες χρόνια

Στο επίκεντρο της ανασκαφής βρίσκεται ένα μεγάλο χαντάκι που συνδέεται με τον πολιτισμό του Baalberge, ο οποίος χρονολογείται στην 4η χιλιετία π.Χ..

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Κρατικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αρχαιολογίας (LDA), το έργο αυτό σηματοδοτεί την παλαιότερη φάση δραστηριότητας στον χώρο.

Μεταγενέστερες ανακαλύψεις επιβεβαίωσαν ότι η περιοχή δεν έχασε τη σημασία της. Όπως εξήγησε η ομάδα των αρχαιολόγων, η παρουσία νεότερων ταφών στο σημείο υποδηλώνει ξεκάθαρα ότι ο χώρος διατήρησε μια ιδιαίτερη σημασία για τις κοινότητες που ήρθαν μετά, ακόμη και αν οι λόγοι αυτοί παραμένουν ασαφείς.

«Ανακύπτει το ερώτημα πώς να ερμηνεύσουμε τα ευρήματα. Ίσως ο χώρος, λόγω της σημασίας του ως ειδωλολατρικού τάφου, γενικά αποφεύγονταν από τον τοπικό πληθυσμό και ως εκ τούτου ήταν ιδιαίτερα κατάλληλος ως κρησφύγετο», σημείωσε στην ανακοίνωσή του το LDA.

Αυτό που έμοιαζε με τάφο αποδείχθηκε ότι ήταν κάτι άλλο

Η υπόγεια δίοδος εμφανίστηκε αρχικά ως ένας οβάλ λάκκος, μήκους περίπου δύο μέτρων και πλάτους έως 75 εκατοστών, σφραγισμένο από μια βαριά πέτρινη πλάκα που αρχικά έδειχνε να πρόκειται για τάφο, ωστόσο αυτή η ερμηνεία αποκλείστηκε γρήγορα.

Όπως προέκυψε από την επιτόπιες παρατηρήσεις το υλικό πλήρωσης είχε κλίση προς τα βόρεια και εκτεινόταν σε συμπαγές έδαφος λάσπης, ένα λεπτό ιζηματογενές υλικό που έχει μεταφερθεί από τον άνεμο και είναι γνωστό για τη σταθερότητά του, ενώ θραύσματα κεραμικών του ύστερου Μεσαίωνα υποδείκνυαν μια πολύ μεταγενέστερη φάση χρήσης.

Οι ερευνητές αναγνώρισαν τη δομή ως Erdstall, ένα στενό τεχνητό υπόγειο τούνελ που βρίσκεται σε εδάφη λάσπης. Ο διάδρομος έχει ελαφρά καμπύλη, ύψος περίπου 1 έως 1,25 μέτρα και πλάτος 50 έως 70 εκατοστά, με χαρακτηριστικά όπως ένα σκαλιστό σκαλοπάτι, μια εσοχή στον τοίχο και μια οξυκόρυφη οροφή.

Τα ευρήματα αποκαλύπτουν γιατί έκλεισε η σήραγγα

Ωστόσο τα ευρήματα που εντοπίστηκαν μέσα στη σήραγγα εγείρουν περισσότερα ερωτήματα. Οι αρχαιολόγοι στο εσωτερικό της σήραγγας εντόπισαν ένα σιδερένιο πέταλο, το σκελετό μιας αλεπούς και μια σειρά από οστά μικρών ζώων ενώ κατέγραψαν επίσης ένα λεπτό στρώμα κάρβουνου στο δάπεδο.

Το χώμα γύρω από αυτό είχε σκληρύνει, αλλά δεν παρουσίαζε σημάδια έντονης καύσης, γεγονός που υποδηλώνει μια σύντομη πυρκαγιά χαμηλής έντασης και όχι μακροχρόνια χρήση. Κοντά στο στενότερο σημείο της εισόδου, είχαν στοιβαχτεί προσεκτικά αρκετές μεγάλες πέτρες.

Αυτό πιθανώς σημαίνει ότι η σήραγγα είχε μπλοκαριστεί σκόπιμα σε κάποιο σημείο. Όπως επισημαίνουν οι αρχαιολόγοι οι αρχαίοι τάφοι θεωρούνταν συχνά ταμπού κατά τη μεσαιωνική περίοδο, κάτι που μπορεί να εξηγεί γιατί δημιουργήθηκε ένας τέτοιος κρυφός χώρος σε ένα μέρος που οι άνθρωποι δεν επισκέπτονταν συχνά.

