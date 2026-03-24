Πακιστάν: Η πιο μολυσμένη χώρα για το 2025 - Ανησυχητική η εικόνα σε παγκόσμιο επίπεδο

Ως χώρα με τη μεγαλύτερη ατμοσφαιρική ρύπανση για το 2025 αναδείχθηκε το Πακιστάν, σύμφωνα με ετήσια έκθεση της IQAir. Τα επίπεδα των επικίνδυνων αιωρούμενων σωματιδίων PM2.5 καταγράφηκαν έως και 13 φορές υψηλότερα από τα όρια που έχει θέσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

Η έκθεση καταγράφει μια ανησυχητική εικόνα σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς 130 από τις 143 χώρες και περιοχές που εξετάστηκαν δεν πληρούσαν τα πρότυπα του ΠΟΥ.

Την ίδια στιγμή, μόλις 13 χώρες κατάφεραν να διατηρήσουν τα επίπεδα PM2.5 κάτω από το όριο των 5 μικρογραμμαρίων ανά κυβικό μέτρο, σημειώνοντας αύξηση σε σχέση με τις 7 χώρες του 2024.

Φορτηγό κινείται με αναμμένα φώτα λόγω της αιθαλομίχλης που έχει καλύψει την περιοχή της Λαχόρης στο Πακιστάν AP

Παγκόσμια εικόνα: Οι περισσότερες χώρες εκτός ορίων

Μετά το Πακιστάν, ακολουθούν το Μπανγκλαντές και το Τατζικιστάν στη λίστα με τις πιο επιβαρυμένες χώρες. Το Τσαντ, που βρισκόταν στην κορυφή το 2024, υποχώρησε στην τέταρτη θέση. Ωστόσο, η μείωση των τιμών ενδέχεται να μην αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα, λόγω ελλιπών δεδομένων.

Κενά στα δεδομένα λόγω απόφασης των ΗΠΑ

Σημαντικό ρόλο στην αξιοπιστία των στοιχείων έπαιξε η απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να διακόψουν, τον Μάρτιο του 2025, ένα διεθνές πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα, επικαλούμενες δημοσιονομικούς περιορισμούς.

Η απόφαση αυτή επηρέασε την καταγραφή δεδομένων σε πολλές χώρες με υψηλά επίπεδα ρύπανσης. Μάλιστα, χώρες όπως το Μπουρούντι, το Τουρκμενιστάν και το Τόγκο δεν συμπεριλήφθηκαν στην έκθεση λόγω ελλείψεων.

Οι πιο μολυσμένες πόλεις

Η πόλη Λόνι στην Ινδία κατέγραψε τα υψηλότερα επίπεδα ρύπανσης παγκοσμίως, με μέσο όρο PM2.5 στα 112,5 μικρογραμμάρια. Ακολουθεί η πόλη Χοτάν στην περιοχή Σινγιάνγκ της Κίνα, με 109,6 μικρογραμμάρια.

Αξιοσημείωτο είναι ότι και οι 25 πιο μολυσμένες πόλεις του πλανήτη βρίσκονται στην Ινδία, το Πακιστάν και την Κίνα.

Μείωση σε ορισμένες περιοχές - Ο ρόλος του Λα Νίνια

Παρά τη γενική επιβάρυνση, ορισμένες χώρες, όπως το Λάος, η Καμπότζη και η Ινδονησία, παρουσίασαν σημαντική βελτίωση. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται εν μέρει στο φαινόμενο La Niña, το οποίο συνδέεται με αυξημένη υγρασία και ισχυρότερους ανέμους.

Στη Μογγολία, τα επίπεδα PM2.5 μειώθηκαν κατά 31%, φτάνοντας τα 17,8 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο.

Ατμοσφαιρική ρύπανση στο Πακιστάν AP

Ανάμεικτη εικόνα παγκοσμίως

Συνολικά, 75 χώρες κατέγραψαν μείωση στη ρύπανση σε σχέση με το 2024, ενώ 54 παρουσίασαν αύξηση. Παράλληλα, μόλις το 14% των πόλεων παγκοσμίως πληρούσε τα όρια του ΠΟΥ το 2025, ποσοστό μειωμένο από το 17% της προηγούμενης χρονιάς. Οι δασικές πυρκαγιές στον Καναδά συνέβαλαν στην επιδείνωση της ποιότητας του αέρα, επηρεάζοντας ακόμα και περιοχές στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη.

Ανάμεσα στις χώρες που κατάφεραν να τηρήσουν τα όρια του ΠΟΥ το 2025 συγκαταλέγονται η Αυστραλία, η Ισλανδία, η Εσθονία και ο Παναμάς.