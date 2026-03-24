Το μυστήριο του Mondaloy: Δύο εξαφανίσεις και 3 μυστηριώδεις θάνατοι ειδικών στην αεροδιαστημική

Διαστάσεις θρίλερ παίρνει η υπόθεση της εξαφάνισης ενός απόστρατου στρατηγού, καθώς αποκαλύπτονται περίεργες σχέσεις και συμπτώσεις σε μία ευρύτερη ιστορία που εμπλέκει την προηγμένη αεροδιαστημική τεχνολογία και τα UFO.

Μέχρι στιγμής στην ευρύτερη εικόνα, καταγράφονται δύο εξαφανίσεις του πρώην στρατιωτικού και μιας επιστήμονα, και τρεις μυστηριώδεις θάνατοι ειδικών.

Ο απόστρατος στρατηγός Ουίλιαμ Νιλ ΜακΚάσλαντ, 68 ετών, και η μηχανικός αεροδιαστημικής της NASA Μόνικα Τζασίντο Ρέζα, 60 ετών, συνδέθηκαν επαγγελματικά μέσω του «Mondaloy», ενός υπερκράματος μετάλλου υψηλής απόδοσης με βάση το νικέλιο για πυραυλοκινητήρες, που εφευρέθηκε τη δεκαετία του 1990.

Η επιστήμονας εξαφανίστηκε χωρίς ίχνος σε μια πεζοπορία στο Λος Άντζελες οκτώ μήνες πριν εξαφανιστεί ο απόστρατος στρατηγός της Πολεμικής Αεροπορίας κάτω από τρομακτικά παρόμοιες συνθήκες - και οι δυο τους είχαν στενή επαγγελματική σχέση.

Η Μόνικα Ρέζα χάθηκε το πρωί της 22ας Ιουνίου 2025, στον Εθνικό Δρυμό Άντζελες ενώ έκανε πεζοπορία με δύο έμπειρους συντρόφους που εξερευνούσαν το δημοφιλές μονοπάτι Mount Waterman, σύμφωνα με μια σελίδα στο Facebook αφιερωμένη στην εύρεση της.

Ο ΜακΚάσλαντ, ο οποίος συνδέεται με την κοινότητα των UFO, εξαφανίστηκε στις 27 Φεβρουαρίου από το σπίτι του στο Αλμπουκέρκι του Νέου Μεξικού, σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη της κομητείας Bernalillo.

Τελευταία φορά εθεάθη από τη σύζυγό του, Σούζαν, η οποία ανέφερε ότι έφυγε μόνο με ένα σακίδιο και ένα περίστροφο διαμετρήματος 38 — χωρίς το πορτοφόλι και το κινητό του.

Εξαφανίστηκε μόλις έξι ημέρες αφότου ο Πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα δημοσιοποιήσει τα αρχεία που σχετίζονται με UFO και εξωγήινους.

Ο ΜακΚάσλαντ πιστεύεται επίσης ότι έχει δεσμούς με μυστικά προγράμματα UFO στην αεροπορική βάση Wright-Patterson στο Οχάιο. Και οι δύο είχαν δεσμούς με την τεχνολογία της διαστημικής εποχής, πυροδοτώντας εικασίες ότι πιθανώς φοβόντουσαν για τη ζωή τους. Σύμφωνα με τον βουλευτή του Τενεσί Τιμ Μπέρτσετ, ο οποίος μίλησε στην Daily Mail, η εξαφάνισή τους είναι ανησυχητική, ειδικά από τη στιγμή που άλλοι τρεις επιστήμονες βρέθηκαν νεκροί τους τελευταίους μήνες.

Διαβαθμισμένα προγράμματα διαστημικών όπλων και εξωγήινα συντρίμμια

Όλα αυτά συνδέονταν με θεωρίες για εξωγήινα διαστημόπλοια με κάποιο τρόπο.

Εργάστηκαν στους τομείς της χημικής βιολογίας, της πυρηνικής σύντηξης και της αστροφυσικής.

Ο Μπέρτσετ αποκαλεί την εξαφάνιση του ΜακΚάσλαντ «μείζον ζήτημα εθνικής ασφάλειας», υποστηρίζοντας ότι γνώριζε τα πυρηνικά μυστικά της Αμερικής και επίσης συνεργάστηκε με την ανακτημένη τεχνολογία UFO.

Ο ΜακΚάσλαντ εργάστηκε σε απόρρητα προγράμματα διαστημικών όπλων στην αεροπορική βάση Wright-Patterson. Η τοποθεσία φημολογείται ότι περιέχει εξωγήινα συντρίμμια από τη συντριβή UFO του Roswell το 1947.

Ο Μπέρτσετ επιβεβαίωσε επίσης ότι η Ρέζα εργαζόταν σε ειδικά μέταλλα που χρησιμοποιούνται για την τροφοδοσία πυραύλων και τεχνολογίας πυραύλων.

Τρεις επιστήμονες πέθαναν τους τελευταίους τρεις μήνες

Ο ΜακΚάσλαντ έγινε δημοφιλής όταν κατονομάστηκε στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Ποντέστα το 2016 που δημοσίευσε το WikiLeaks, αποκαλώντας τον κάποιον με «γνώση από πρώτο χέρι» των UFO (UAP) και των προγραμμάτων ανάκτησης συντριβής.

Οι τρεις επιστήμονες που βρέθηκαν νεκροί ή δολοφονήθηκαν περιλαμβάνουν τον φυσικό Nuno Loureiro, τον αστροφυσικό Carl Grillmair και τον βοηθό διευθυντή χημικής βιολογίας στη Novartis Jason Thomas.

Το έργο του Loureiro επικεντρώθηκε στη φυσική του πλάσματος και φέρεται να ήταν πολύ κοντά στην επανάσταση στον ενεργειακό τομέα με μια καθαρή πηγή ενέργειας. Σκοτώθηκε στο σπίτι του στο προάστιο της Βοστώνης στις 15 Δεκεμβρίου 2025 από τον πρώην συμμαθητή του Κλαούντιο Νέβες Βαλέντε.

Ο Grillmair δολοφονήθηκε στις 16 Φεβρουαρίου 2026, στο σπίτι του. Συμμετείχε σε ένα έργο που ανακάλυψε νερό σε έναν μακρινό πλανήτη. Η αστυνομία δεν είπε εάν η δολοφονία ήταν στοχευμένη.

Τα λείψανα του Thomas βρέθηκαν στις 17 Μαρτίου στη λίμνη Quannapowitt στο Wakefield της Μασαχουσέτης. Εργάστηκε στον τομέα της δημιουργίας νέων φαρμάκων και είχε συνεργαστεί με το Υπουργείο Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών στο παρελθόν.