Πληροφορίες για χτύπημα με drone σε τουρκικό δεξαμενόπλοιο
Ανησυχία προκαλούν πληροφορίες ότι πραγματοποιήθηκε επίθεση με drone εναντίον του τουρκικού δεξαμενόπλοιου «Altura», το οποίο βρισκόταν 20 μίλια μακριά από τον Πορθμό της Κωνσταντινούπολης.
Αναφέρθηκαν ζημιές στον κινητήρα και στο κατάστρωμα του πλοίου, αλλά δεν αναφέρθηκαν θύματα ή τραυματίες.
