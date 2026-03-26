Τραμπ: «Το Ιράν θέλει τόσο πολύ να κάνει συμφωνία, αλλά φοβούνται να το πουν»

Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου έγιναν λίγες ώρες μετά την απόρριψη από το Ιράν σχεδίου ειρήνης που είχε προτείνει ο Λευκός Οίκος

Μίλτος Τσεκούρας

President Donald Trump speaks at the National Republican Congressional Committee's (NRCC) annual fundraising dinner, Wednesday, March 25, 2026, at Union Station in Washington. (AP Photo/Julia Demaree Nikhinson)
AP
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Τετάρτη ότι το Ιράν επιθυμεί διακαώς να διαπραγματευτεί ενόσω συνεχίζεται η αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση, ωστόσο διστάζει να το παραδεχτεί δημόσια.

«Διαπραγματεύονται, παρεμπιπτόντως, και θέλουν τόσο πολύ να κλείσουν μια συμφωνία, αλλά φοβούνται να το πουν, επειδή θεωρούν ότι θα σκοτωθούν από τον ίδιο τους τον λαό. Φοβούνται επίσης ότι θα σκοτωθούν από εμάς», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια του ετήσιου δείπνου συγκέντρωσης χρημάτων της Εθνικής Ρεπουμπλικανικής Επιτροπής του Κογκρέσου.

Σημειώνεται ότι οι περιφερειακές εντάσεις έχουν κλιμακωθεί από τις 28 Φεβρουαρίου, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εξαπέλυσαν κοινή επίθεση στο Ιράν. Σύμφωνα με τα στοιχεία, από τα πλήγματα έχουν χάσει τη ζωή τους περισσότεροι από 1.340 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένου του πρώην Ανώτατου Ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Ως αντίποινα, η Τεχεράνη έχει προχωρήσει σε επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους, στοχοποιώντας το Ισραήλ και χώρες του Κόλπου που φιλοξενούν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
