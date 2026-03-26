Τραμπ: «Το Ιράν θέλει τόσο πολύ να κάνει συμφωνία, αλλά φοβούνται να το πουν»

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Τετάρτη ότι το Ιράν επιθυμεί διακαώς να διαπραγματευτεί ενόσω συνεχίζεται η αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση, ωστόσο διστάζει να το παραδεχτεί δημόσια.

«Διαπραγματεύονται, παρεμπιπτόντως, και θέλουν τόσο πολύ να κλείσουν μια συμφωνία, αλλά φοβούνται να το πουν, επειδή θεωρούν ότι θα σκοτωθούν από τον ίδιο τους τον λαό. Φοβούνται επίσης ότι θα σκοτωθούν από εμάς», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια του ετήσιου δείπνου συγκέντρωσης χρημάτων της Εθνικής Ρεπουμπλικανικής Επιτροπής του Κογκρέσου.

Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου έγιναν λίγες ώρες μετά την απόρριψη από το Ιράν σχεδίου ειρήνης που είχε προτείνει ο Λευκός Οίκος.

Σημειώνεται ότι οι περιφερειακές εντάσεις έχουν κλιμακωθεί από τις 28 Φεβρουαρίου, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εξαπέλυσαν κοινή επίθεση στο Ιράν. Σύμφωνα με τα στοιχεία, από τα πλήγματα έχουν χάσει τη ζωή τους περισσότεροι από 1.340 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένου του πρώην Ανώτατου Ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

????⚡️– Donald Trump claims that Iran wants to "make a deal so badly, but they are afraid to say it. They figure they will be killed by their own people. They are also afraid they will be killed by us".



— MonitorX (@MonitorX99800) March 26, 2026

Ως αντίποινα, η Τεχεράνη έχει προχωρήσει σε επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους, στοχοποιώντας το Ισραήλ και χώρες του Κόλπου που φιλοξενούν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

