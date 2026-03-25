CNN: Πιθανή αμερικανική χερσαία επίθεση στο Χαργκ - Το Ιράν ενισχύει την άμυνά του στο νησί

Ο Σταυρίδης εκτιμά ότι μια πιθανή εναλλακτική θα ήταν να επιβληθεί ναυτικός αποκλεισμός γύρω από το Χαργκ

Δημήτρης Μάνωλης

Σε αυτή τη δορυφορική φωτογραφία της Planet Labs PBC, φαίνεται το νησί Χαργκ του Ιράν στις 26 Φεβρουαρίου 2026

Planet Labs PBC via AP)
Το Ιράν έχει αρχίσει να τοποθετεί παγίδες και να μεταφέρει επιπλέον στρατιωτικές δυνάμεις και αντιαεροπορικά συστήματα στο νησί Χαργκ τις τελευταίες εβδομάδες, προετοιμαζόμενο για μια πιθανή επιχείρηση των Ηνωμένων Πολιτειών με στόχο την κατάληψη του νησιού, σύμφωνα με πηγές που επικαλούνται στοιχεία των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών, όπως μεταδίδει το CNN.

Η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο ανάπτυξης αμερικανικών στρατευμάτων για την κατάληψη του μικρού αυτού νησιού στον βορειοανατολικό Περσικό Κόλπο, το οποίο αποτελεί κρίσιμη οικονομική «αρτηρία» για το Ιράν, καθώς μέσω αυτού διακινείται περίπου το 90% των εξαγωγών ιρανικού αργού πετρελαίου, σύμφωνα με το αμερικανικό ειδησεογραφικό δίκτυο. Στόχος θα ήταν να ασκηθεί πίεση στην Τεχεράνη ώστε να ανοίξει εκ νέου το Στενό του Ορμούζ.

Ωστόσο, Αμερικανοί αξιωματούχοι και στρατιωτικοί αναλυτές προειδοποιούν ότι μια τέτοια χερσαία επιχείρηση θα είχε σημαντικούς κινδύνους, μεταξύ των οποίων και μεγάλο αριθμό απωλειών για τις αμερικανικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές που επικαλείται το CNN, το Ιράν έχει εγκαταστήσει πολυεπίπεδη άμυνα στο νησί και έχει μεταφέρει πρόσφατα φορητά αντιαεροπορικά συστήματα ώμου (MANPADS). Παράλληλα, έχει τοποθετήσει νάρκες κατά προσωπικού και κατά τεθωρακισμένων γύρω από το νησί, ακόμη και στις ακτές όπου θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί αμφίβια απόβαση αμερικανικών δυνάμεων.

Ορισμένοι σύμμαχοι του Αμερικανού προέδρου αμφισβητούν αν μια τέτοια επιχείρηση είναι απαραίτητη, καθώς ακόμη και αν το νησί καταληφθεί, δεν θα επιλυθούν αυτομάτως τα προβλήματα που σχετίζονται με τον έλεγχο του Στενού του Ορμούζ και τη δυνατότητα του Ιράν να επηρεάζει την παγκόσμια αγορά ενέργειας.

Προηγούμενα πλήγματα των ΗΠΑ

Ο αμερικανικός στρατός είχε ήδη πλήξει το νησί στις 13 Μαρτίου, με την US Central Command να αναφέρει ότι χτυπήθηκαν περίπου 90 στόχοι, μεταξύ των οποίων εγκαταστάσεις αποθήκευσης ναρκών, αποθήκες πυραύλων και άλλες στρατιωτικές υποδομές.

Ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι οι αμερικανικές δυνάμεις απέφυγαν να πλήξουν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στο νησί «για λόγους ευπρέπειας».

Κίνδυνος απωλειών

Ισραηλινή πηγή ανέφερε ότι υπάρχει ανησυχία πως η κατάληψη του Χαργκ θα μπορούσε να προκαλέσει επιθέσεις με ιρανικά drones και φορητούς πυραύλους, οδηγώντας σε θανάτους Αμερικανών στρατιωτών.

Ο απόστρατος Ελληνοαμερικανός ναύαρχος Τζέιμς Σταυρίδης, πρώην ανώτατος διοικητής του ΝΑΤΟ, προειδοποίησε: «Θα ανησυχούσα πολύ για κάτι τέτοιο. Οι Ιρανοί είναι ευφυείς και αδίστακτοι. Θα κάνουν τα πάντα για να προκαλέσουν τις μέγιστες δυνατές απώλειες στις αμερικανικές δυνάμεις».

Προειδοποίηση από την Τεχεράνη

Ο πρόεδρος της ιρανικής Βουλής Μοχάμεντ Καλιμπάφ προειδοποίησε ότι εάν κάποιος επιχειρήσει να καταλάβει ιρανικό νησί, η χώρα θα απαντήσει.

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του:
«Με βάση ορισμένα στοιχεία, οι εχθροί του Ιράν, με τη στήριξη μιας περιφερειακής χώρας, προετοιμάζονται να καταλάβουν ένα ιρανικό νησί. Όλες οι κινήσεις τους βρίσκονται υπό πλήρη παρακολούθηση από τις ένοπλες δυνάμεις μας».

Πιθανές στρατιωτικές δυνάμεις

Το νησί Χαργκ έχει περίπου το ένα τρίτο του μεγέθους του Μανχάταν, πράγμα που σημαίνει ότι οι ΗΠΑ θα χρειαστούν ισχυρή δύναμη απόβασης για να το καταλάβουν.

Στη Μέση Ανατολή έχουν ήδη αναπτυχθεί δύο Εκστρατευτικές Μονάδες Πεζοναυτών που ειδικεύονται σε αμφίβιες επιχειρήσεις ταχείας επέμβασης, με χιλιάδες πεζοναύτες, αποβατικά πλοία και αεροπορικά μέσα.

Επιπλέον, περίπου 1.000 στρατιώτες της 82η Αερομεταφερόμενη Μεραρχία αναμένεται να μεταφερθούν στην περιοχή τις επόμενες ημέρες.

Εναλλακτική στρατηγική

Ο Σταυρίδης εκτιμά ότι μια πιθανή εναλλακτική θα ήταν να επιβληθεί ναυτικός αποκλεισμός γύρω από το Χαργκ, ώστε να εμποδιστούν οι εξαγωγές πετρελαίου του Ιράν, χωρίς να χρειαστεί ανάπτυξη χερσαίων δυνάμεων.

Παράλληλα, χώρες του Κόλπου προτρέπουν ιδιωτικά την Ουάσιγκτον να αποφύγει την αποστολή στρατευμάτων στο νησί, φοβούμενες ότι κάτι τέτοιο θα προκαλέσει βαριές απώλειες και θα οδηγήσει σε ιρανικά αντίποινα κατά υποδομών στην περιοχή, παρατείνοντας τη σύγκρουση.

