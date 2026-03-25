NYT: Το Ισραήλ επιταχύνει τις επιθέσεις κατά του Ιράν πριν οι ΗΠΑ επιβάλουν κατάπαυση του πυρός

Σύμφωνα με ρεπορτάζ των The New York Times, το Ισραήλ έχει επιταχύνει τις επιθέσεις του κατά του Ιράν λόγω ανησυχιών ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν σύντομα να πιέσουν για κατάπαυση του πυρός, ενδεχομένως σταματώντας τον πόλεμο πριν επιτευχθούν οι στόχοι του Ισραήλ.

Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διέταξε τον στρατό να εντείνει τις επιθέσεις μέσα σε ένα παράθυρο 48 ωρών, επικεντρώνοντας όσο το δυνατόν περισσότερους στόχους που σχετίζονται με την παραγωγή όπλων στο Ιράν.

Η κίνηση αυτή ακολούθησε την αναθεώρηση από το Ισραήλ μιας πρότασης κατάπαυσης του πυρός που συντάχθηκε από τις ΗΠΑ και παραδόθηκε στο Ιράν, σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το σχέδιο προκάλεσε συναγερμό στην κυβέρνηση και στις ένοπλες δυνάμεις.

Η επείγουσα δράση αντικατοπτρίζει την ανησυχία ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα μπορούσε να ανακοινώσει διαπραγματεύσεις ή προσωρινή κατάπαυση του πυρός ανά πάσα στιγμή.

Το Ισραήλ φοβάται ότι μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να συμβεί πριν επιτευχθούν βασικοί στόχοι του πολέμου, όπως ο περιορισμός των πυραυλικών δυνατοτήτων του Ιράν και η αποτροπή ανάπτυξης πυρηνικών όπλων.

Σύμφωνα με τους New York Times, ο Νετανιάχου έδωσε τη συγκεκριμένη οδηγία κατά τη διάρκεια υψηλού επιπέδου συνάντησης ασφαλείας στα στρατιωτικά κεντρικά στο Τελ Αβίβ, αφού ενημερώθηκε από ανώτερους διοικητές για τους υπόλοιπους στόχους στο Ιράν.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούσε στους Ισραηλινούς αξιωματούχους ότι η πρόταση των ΗΠΑ δεν θα έθετε επαρκή περιορισμό στο πυρηνικό πρόγραμμα και στις δυνατότητες βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν.