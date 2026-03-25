Οι ΗΠΑ αναπτύσσουν χερσαίες δυνάμεις μετά την απόρριψη του σχεδίου Τραμπ από το Ιράν

Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν την ανάπτυξη χερσαίων στρατευμάτων στη Μέση Ανατολή αφού το Ιράν επέστρεψε ως «υπερβολικές» τις απαιτήσεις του ειρηνευτικού σχεδίου των 15 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ.

Το Πένταγωνο επιβεβαίωσε στην εφημερίδα The Independent ότι ορισμένα στοιχεία της 82ης Αερομεταφερόμενη Μεραρχία,, καθώς και υποστηρικτικές μονάδες της μεραρχίας και η 1η Ταξιαρχία Μάχης θα αναπτυχθούν στην περιοχή.

Η επιβεβαίωση αυτή ήρθε ενώ Ιρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι έλαβαν από τις ΗΠΑ πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, την οποία χαρακτήρισαν «μαξιμαλιστική» και απαράδεκτη.

Αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι οι πρώτες εντυπώσεις ήταν «όχι θετικές» και ότι η αρχική απάντηση της Τεχεράνης διαβιβάστηκε μέσω του Πακιστάν, που λειτουργεί ως διαμεσολαβητής, προκειμένου να μεταφερθεί στην Ουάσιγκτον.

Πακιστανοί αξιωματούχοι που συμμετέχουν στη διαμεσολάβηση ανέφεραν νωρίτερα ότι η πρόταση περιλαμβάνει άρση κυρώσεων για το Ιράν, συνεργασία στον τομέα της πολιτικής πυρηνικής ενέργειας, νέους περιορισμούς στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και το άνοιγμα εκ νέου των Στενών του Ορμούζ.

Tο Ιράν απέρριψε την πρόταση των ΗΠΑ για κατάπαυση του πυρός - Έθεσε 5 όρους

ΑΠΕ-ΜΠΕ