Οι ΗΠΑ αναπτύσσουν χερσαίες δυνάμεις μετά την απόρριψη του σχεδίου Τραμπ από το Ιράν
Το Ιράν απέρριψε την πρόταση των ΗΠΑ για διακοπή του πολέμου και έθεσε τους πέντε όρους του για μια εκεχειρία
Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν την ανάπτυξη χερσαίων στρατευμάτων στη Μέση Ανατολή αφού το Ιράν επέστρεψε ως «υπερβολικές» τις απαιτήσεις του ειρηνευτικού σχεδίου των 15 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ.
Το Πένταγωνο επιβεβαίωσε στην εφημερίδα The Independent ότι ορισμένα στοιχεία της 82ης Αερομεταφερόμενη Μεραρχία,, καθώς και υποστηρικτικές μονάδες της μεραρχίας και η 1η Ταξιαρχία Μάχης θα αναπτυχθούν στην περιοχή.
Η επιβεβαίωση αυτή ήρθε ενώ Ιρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι έλαβαν από τις ΗΠΑ πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, την οποία χαρακτήρισαν «μαξιμαλιστική» και απαράδεκτη.
Αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι οι πρώτες εντυπώσεις ήταν «όχι θετικές» και ότι η αρχική απάντηση της Τεχεράνης διαβιβάστηκε μέσω του Πακιστάν, που λειτουργεί ως διαμεσολαβητής, προκειμένου να μεταφερθεί στην Ουάσιγκτον.
Πακιστανοί αξιωματούχοι που συμμετέχουν στη διαμεσολάβηση ανέφεραν νωρίτερα ότι η πρόταση περιλαμβάνει άρση κυρώσεων για το Ιράν, συνεργασία στον τομέα της πολιτικής πυρηνικής ενέργειας, νέους περιορισμούς στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και το άνοιγμα εκ νέου των Στενών του Ορμούζ.
Tο Ιράν απέρριψε την πρόταση των ΗΠΑ για κατάπαυση του πυρός - Έθεσε 5 όρους
Το Ιράν έχει εξετάσει την πρόταση των 15 σημείων των Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό του πολέμου και θεωρεί ότι οι όροι της είναι υπερβολικοί, μετέδωσε την Τετάρτη το ιρανικό δίκτυο Press TV, επικαλούμενο αξιωματούχο.
Το Πακιστάν παρέδωσε το σχέδιο στο Ιράν. Δύο κρατικοί αξιωματούχοι, οι οποίοι μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας για να συζητήσουν λεπτομέρειες που δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί, δήλωσαν ότι αφορούσε την άρση των κυρώσεων, τη συνεργασία στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας για μη στρατιωτικούς σκοπούς, την ανατροπή του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, την παρακολούθηση από τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας, τα όρια των πυραύλων και την πρόσβαση της ναυτιλίας μέσω του Στενού του Ορμούζ .
Συγκεκριμένα, το Ιράν δήλωσε ότι θεωρεί την πρόταση των 15 σημείων του προέδρου των ΗΠΑ Τραμπ «υπερβολική» και θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τη χώρα του.
Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η Τεχεράνη δηλώνει ότι θα τερματίσει τον πόλεμο μόνο όταν το επιλέξει η ίδια και εφόσον ικανοποιηθούν οι δικές της προϋποθέσεις.
Ένας Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι η πρώτη προϋπόθεση για τον τερματισμό του πολέμου είναι η «παύση των επιθέσεων και των δολοφονιών».
Μέσω του πρακτορείου ειδήσεων Fars, η Τεχεράνη δήλωσε ότι «οι απαιτήσεις των ΗΠΑ είναι υπερβολικές» και ότι «ο Τραμπ δεν θα αποφασίσει το τέλος του πολέμου».
«Κανείς δεν μπορεί να εμπιστευτεί την αμερικανική διπλωματία μετά την επιθετικότητα κατά του Ιράν κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων», τόνισε αργότερα ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπακάεϊ.
Ως εκ τούτου, το Ιράν «θα συνεχίσει να αμύνεται», προειδοποίησε.
Οι πέντε όροι του Ιράν για εκεχειρία
Το Ιράν έθεσε τους πέντε όρους του για μια εκεχειρία. Η ιρανική τηλεόραση μετέδωσε την είδηση, επικαλούμενη έναν ανώτερο αξιωματούχο του καθεστώτος.
Πρώτον, «πλήρης παύση της επιθετικότητας και των δολοφονιών» από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, εξήγησε η πηγή.
Δεύτερον, «η δημιουργία συγκεκριμένων μηχανισμών για να διασφαλιστεί ότι ο πόλεμος δεν θα επιβληθεί ξανά στην Ισλαμική Δημοκρατία».
Τρίτον, «η εγγυημένη και σαφώς καθορισμένη καταβολή πολεμικών ζημιών και αποζημιώσεων».
Τέταρτον, «το τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα και σε όλες τις εμπλεκόμενες ομάδες αντίστασης σε όλη την περιοχή».
Πέμπτο και τελευταίο: «διεθνής αναγνώριση και εγγυήσεις σχετικά με το κυριαρχικό δικαίωμα του Ιράν να ασκεί εξουσία στο Στενό του Ορμούζ».
«Καμία διαπραγμάτευση αν δεν πληρούνται οι όροι»
Ο ίδιος αξιωματούχος τόνισε ότι υπό τις παρούσες συνθήκες, δεν ήταν δυνατές διαπραγματεύσεις.
Ο Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε επίσης: «Δεν θα διεξαχθούν διαπραγματεύσεις πριν εκπληρωθούν αυτοί οι όροι».
Ο αξιωματούχος δήλωσε ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ιράν θα συνεχιστούν, λέγοντας: «Οι αμυντικές μας επιχειρήσεις θα συνεχιστούν μέχρι να εκπληρωθούν οι όροι μας». Η προσφορά που έκαναν οι ΗΠΑ χαρακτηρίστηκε «υπερβολική» από τον αξιωματούχο.