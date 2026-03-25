Ο Ισραηλινός πρέσβης σήμανε συναγερμό στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ: «Έχετε 15''» - Βίντεο

Ο πρέσβης του Ισραήλ στον ΟΗΕ, Danny Danon, ενεργοποίησε σειρήνα πυραυλικής επίθεσης στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ την Τρίτη και έθεσε σε λειτουργία ένα χρονόμετρο 15 δευτερολέπτων, προκειμένου να δείξει την πραγματικότητα που βιώνουν οι Ισραηλινοί πολίτες υπό την απειλή ρουκετών.

Αμέσως μετά, ο πρέσβης Danon δήλωσε: «Όταν ακούτε αυτή τη σειρήνα, έχετε δεκαπέντε δευτερόλεπτα για να αναζητήσετε καταφύγιο… να αποφασίσετε ποιο παιδί θα πάρετε πρώτο, αν θα επιστρέψετε για τα υπόλοιπα. Μερικές φορές ακόμη και αυτό δεν είναι αρκετό για να φτάσετε σε ασφαλές μέρος».

Ο συναγερμός που ήχησε μέσα στην αίθουσα τράβηξε αμέσως την προσοχή των παρευρισκομένων, ενώ ορισμένοι πρέσβεις μετακινήθηκαν ανήσυχοι στις θέσεις τους κατά τη διάρκεια της αντίστροφης μέτρησης.

Ο Danon πρόσθεσε:

«Δεν θέλουμε να ζούμε υπό διαρκή απειλή. Θέλουμε ένα διαφορετικό μέλλον. Μια σταθερή Μέση Ανατολή. Μια ειρηνική Μέση Ανατολή. Το Ισραήλ δεν θα επιστρέψει σε λύσεις που εγγυώνται τον επόμενο πόλεμο. Αυτή τη φορά θα εξαλείψουμε την απειλή από τη ρίζα της».