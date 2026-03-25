Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Η Σλοβενία εφάρμοσε περιορισμούς στην προμήθεια καυσίμων

Πολλές χώρες έχουν αντιμετωπίσει απότομες αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων. Ωστόσο, στη Σλοβενία, αυτό έχει οδηγήσει στον λεγόμενο «τουρισμό καυσίμων», καθώς οδηγοί από γειτονικές χώρες, εκμεταλλεύονται τις χαμηλότερες, ρυθμιζόμενες τιμές που ισχύουν στη χώρα

Ειρήνη Κοστιούκ

Η Σλοβενία έγινε το πρώτο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εφάρμοσε περιορισμούς στην προμήθεια καυσίμων, προκειμένου να αντιμετωπίσει τον «τουρισμό καυσίμων», ο οποίος προκλήθηκε από τις αναταραχές του πόλεμου στην Μέση Ανατολή και ιδιαίτερα εκείνων που έχουν δημιουργηθεί στους συμμάχους του Ιράν στον Κόλπο – οι οποίοι αποτελούν τους σημαντικότερους «παίκτες» στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας.

Πολλές χώρες έχουν αντιμετωπίσει απότομες αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων. Ωστόσο, στη Σλοβενία, αυτό έχει οδηγήσει στον λεγόμενο «τουρισμό καυσίμων», καθώς οδηγοί από γειτονικές χώρες, ιδίως από την Αυστρία, εκμεταλλεύονται τις χαμηλότερες, ρυθμιζόμενες τιμές που ισχύουν στη χώρα.

Η τιμή ενός λίτρου απλής αμόλυβδης βενζίνης στην Αυστρία πλησιάζει τα 1,80 ευρώ, ενώ η ντίζελ πλησιάζει τα 2,00 ευρώ. Στη Σλοβενία, η τιμή διατηρείται επί του παρόντος στο ανώτατο όριο των 1,47 ευρώ και των 1,53 ευρώ αντίστοιχα, αν και αναμένεται να αυξηθεί.

Σύμφωνα με τα νέα μέτρα, οι ιδιώτες οδηγοί της Σλοβενίας θα περιορίζονται στη μέγιστη αγορά 50 λίτρων την ημέρα, ενώ επιχειρήσεις και αγρότες έχουν όριο τα 200 λίτρα.

Ορισμένοι λιανοπωλητές καυσίμων είχαν ήδη επιβάλει δικά τους μέτρα. Η ουγγρική MOL, η οποία λειτουργεί πρατήρια βενζίνης σε ολόκληρη την περιοχή, είχε ήδη επιβάλει ένα όριο 30 λίτρων.

«Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι υπάρχουν αρκετά καύσιμα στη Σλοβενία. Οι αποθήκες είναι γεμάτες και δεν θα υπάρξει έλλειψη», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Σλοβενίας, Ρόμπερτ Γκόλομπ.

Σύμφωνα με τα νέα μέτρα της κυβέρνησής του, οι εθνικοί περιορισμοί θα επιβάλλονται από τα ίδια τα πρατήρια βενζίνης, με τους υπαλλήλους να υποχρεούνται να διασφαλίζουν ότι οι πελάτες δεν προμηθεύονται ποσότητα καυσίμου μεγαλύτερη από την επιτρεπόμενη. Η κυβέρνηση ενθαρρύνει επίσης τους λιανοπωλητές καυσίμων να εισαγάγουν αυστηρότερα όρια για τους ξένους οδηγούς.

«Δεν έχω ξαναζήσει κάτι τέτοιο», δήλωσε ένας οδηγός φορτηγού στον δήμο Sentilj της Σλοβενίας, κοντά στα σύνορα με την Αυστρία. «Είμαστε σε πόλεμο;», αναρωτήθηκε ο άνδρας μιλώντας στα τοπικά μέσα ενημέρωσης, καθώς έφευγε από ένα βενζινάδικο που είχε εξαντλήσει εντελώς τα αποθέματα καυσίμων του.

Ορισμένοι Σλοβένοι θεωρούν τους επισκέπτες ενοχλητικούς, καθώς προκαλούν ουρές στα πρατήρια και ελλείψεις στα καύσιμα επηρεάζοντας τους ντόπιους. Άλλοι, ωστόσο, είναι πιο φιλόξενοι – σημειώνοντας ότι ένα σημαντικό ποσοστό των «τουριστών καυσίμων» βοηθάει με άλλους τρόπους την οικονομία της χώρας, τρώγοντας σε τοπικά εστιατόρια και περνώντας χρόνο στα καταστήματα.

