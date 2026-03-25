Το Ιράν ισχυρίζεται ότι εκτόξευσε πυραύλους προς το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Πολεμικού Ναυτικού του Ιράν, οι πύραυλοι ανάγκασαν το αεροπλανοφόρο που έχει αναπτυχθεί στην περιοχή του Κόλπου «να αλλάξει θέση»

Επιμέλεια - Ειρήνη Κοστιούκ

Φωτ. Αρχείου - Το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln. 

US Navy
Το Πολεμικό Ναυτικό του Ιράν ανακοίνωσε ότι εκτόξευσε πυραύλους κρουζ προς την κατεύθυνση του αμερικανικού αεροπλανοφόρου Abraham Lincoln, ενώ προειδοποίησε ότι θα ακολουθήσουν και άλλα αντίστοιχα πλήγματα, σύμφωνα με το ιρανικό μέσο Press TV.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι πύραυλοι ανάγκασαν το αεροπλανοφόρο που έχει αναπτυχθεί στην περιοχή του Κόλπου «να αλλάξει θέση».

Βίντεο που δημοσίευσε το Press TV, φαίνεται να δείχνει πυραύλους που εκτοξεύτηκαν κατά του αμερικανικού αεροπλανοφόρου.

Δείτε το βίντεο:

«Παρακολουθούμε συνεχώς» τις κινήσεις του Abraham Lincoln, προειδοποίησε ο διοικητής του ιρανικού Πολεμικού Ναυτικού ναύαρχος Σαχράμ Ιρανί, σημειώνοντας ότι «μόλις αυτός ο εχθρικός στόλος εισέλθει στην εμβέλεια των πυραυλικών μας συστημάτων, θα αποτελέσει στόχο ισχυρών πληγμάτων από το ιρανικό Πολεμικό Ναυτικό».

Πρόεδρος ιρανικού κοινοβουλίου: «Μην δοκιμάζετε την αποφασιστικότητά μας να υπερασπιστούμε τη χώρα μας»

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ προειδοποίησε τις ΗΠΑ να μην «δοκιμάζουν» την αποφασιστικότητα των Ιρανών να υπερασπιστούν τη χώρα τους, την ώρα που αμερικανικά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για την αποστολή επιπλέον στρατευμάτων στη Μέση Ανατολή.

«Παρακολουθούμε πολύ στενά όλες τις αμερικανικές κινήσεις στην περιοχή, κυρίως την ανάπτυξη στρατευμάτων», ανέφερε ο Γαλιμπάφ σε ανάρτησή του στο «Χ». «Μην δοκιμάζετε την αποφασιστικότητά μας να υπερασπιστούμε τη χώρα μας», υπογράμμισε.

Associated Press: Το Ιράν έλαβε το «σχέδιο 15 σημείων» των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου

Νωρίτερα, το Associated Press, επικαλούμενο δύο αξιωματούχους του Πακιστάν, μετέδωσε ότι το Ιράν έλαβε το «σχέδιο 15 σημείων» των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου.

Οι αξιωματούχοι περιέγραψαν την πρόταση σε γενικές γραμμές ως «μια που αφορά την άρση των κυρώσεων, τη συνεργασία στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας για μη στρατιωτικούς σκοπούς, την υποχώρηση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, την επιτήρηση από τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας, τους περιορισμούς στους πυραύλους και την πρόσβαση της ναυσιπλοΐας μέσω των Στενών του Ορμούζ».

Οι αξιωματούχοι μίλησαν στο Associated Press υπό τον όρο της ανωνυμίας, καθώς δεν είχαν εξουσιοδότηση να δημοσιοποιήσουν περισσότερες λεπτομέρειες.

Το Ιράν επιμένει ότι δεν συμμετέχει σε διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, ενώ ένας στρατιωτικός εκπρόσωπος της χώρας χλεύασε τις διπλωματικές προσπάθειες των ΗΠΑ, λέγοντας πώς «διαπραγματεύονται με τον εαυτό τους».

Ένας Αιγύπτιος αξιωματούχος που συμμετέχει στις προσπάθειες διαμεσολάβησης μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ χαρακτήρισε τα 15 σημεία που πρότειναν οι Αμερικανοί ως «κάτι που μοιάζει με μια συνολική συμφωνία» για την επίτευξη εκεχειρίας.

Ωστόσο, η πρόταση «αντιμετωπίζεται» ως βάση για περαιτέρω διαπραγματεύσεις μεταξύ των χωρών, πρόσθεσε ο αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας για να συζητήσει τις λεπτομέρειες της πρότασης που δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί.Όπως είπε, οι Ιρανοί αξιωματούχοι παραμένουν «πολύ επιφυλακτικοί» απέναντι στην κυβέρνηση Τραμπ.

Ο αξιωματούχος παρομοίασε το σχέδιο των 15 σημείων με το σχέδιο των 20 σημείων για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, υπονοώντας ότι απαιτεί «τεράστιες προσπάθειες για να επιλυθούν οι λεπτομέρειες, εφόσον υπάρξει συμφωνία και από τις δύο πλευρές».

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί συνομιλίες με τις ΗΠΑ, δηλώνει ο πρέσβης του Ιράν στο Πακιστάν

Ωστόσο, λίγο αργότερα, ο πρέσβης του Ιράν στο Πακιστάν επανέλαβε ότι η χώρα του «δεν διαπραγματεύεται ούτε άμεσα ούτε έμμεσα με τις ΗΠΑ», σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Ρεζά Αμίρι Μογκαντάμ πρόσθεσε, ωστόσο, ότι «φιλικές χώρες επιδιώκουν να προετοιμάσουν το έδαφος για διάλογο μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον, ο οποίος ελπίζουμε ότι θα αποδειχθεί καρποφόρος για τον τερματισμό αυτού του επιβεβλημένου πολέμου».

