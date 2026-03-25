Associated Press: Το Ιράν έλαβε το «σχέδιο 15 σημείων» των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου

Το Ιράν έλαβε το «σχέδιο 15 σημείων» των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με το Associated Press, το οποίο επικαλείται δύο αξιωματούχους του Πακιστάν.

Οι αξιωματούχοι περιέγραψαν την πρόταση σε γενικές γραμμές ως «μια που αφορά την άρση των κυρώσεων, τη συνεργασία στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας για μη στρατιωτικούς σκοπούς, την υποχώρηση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, την επιτήρηση από τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας, τους περιορισμούς στους πυραύλους και την πρόσβαση της ναυσιπλοΐας μέσω των Στενών του Ορμούζ».

Οι αξιωματούχοι μίλησαν στο Associated Press υπό τον όρο της ανωνυμίας, καθώς δεν είχαν εξουσιοδότηση να δημοσιοποιήσουν περισσότερες λεπτομέρειες.

Το Ιράν επιμένει ότι δεν συμμετέχει σε διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, ενώ ένας στρατιωτικός εκπρόσωπος της χώρας χλεύασε τις διπλωματικές προσπάθειες των ΗΠΑ, λέγοντας πώς «διαπραγματεύονται με τον εαυτό τους».

Ένας Αιγύπτιος αξιωματούχος που συμμετέχει στις προσπάθειες διαμεσολάβησης μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ χαρακτήρισε τα 15 σημεία που πρότειναν οι Αμερικανοί ως «κάτι που μοιάζει με μια συνολική συμφωνία» για την επίτευξη εκεχειρίας.

Ωστόσο, η πρόταση «αντιμετωπίζεται» ως βάση για περαιτέρω διαπραγματεύσεις μεταξύ των χωρών, πρόσθεσε ο αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας για να συζητήσει τις λεπτομέρειες της πρότασης που δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί.

Όπως είπε, οι Ιρανοί αξιωματούχοι παραμένουν «πολύ επιφυλακτικοί» απέναντι στην κυβέρνηση Τραμπ.

Ο αξιωματούχος παρομοίασε το σχέδιο των 15 σημείων με το σχέδιο των 20 σημείων για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, υπονοώντας ότι απαιτεί «τεράστιες προσπάθειες για να επιλυθούν οι λεπτομέρειες, εφόσον υπάρξει συμφωνία και από τις δύο πλευρές».

Το «σχέδιο 15 σημείων» των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου, που έλαβε το Ιράν

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έστειλαν στο Ιράν ένα σχέδιο 15 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου. Το σχέδιο δημοσιεύτηκε από τους New York Times και το ισραηλινό Channel 12, σημειώνοντας ότι το σχέδιο διαβιβάστηκε μέσω του Πακιστάν.

Δεν είναι σαφές πόσο ευρέως έχει κοινοποιηθεί μεταξύ των Ιρανών αξιωματούχων, ούτε αν το Ιράν είναι πρόθυμο να το αποδεχτεί ως βάση για διαπραγματεύσεις. Σύμφωνα με τους New York Times, δεν είναι επίσης σαφές αν το Ισραήλ έχει εγκρίνει την πρόταση.

Τα 15 σημεία της πρότασης:

Το Ιράν πρέπει να διαλύσει τις υποδομές που του εξασφαλίζουν τις υφιστάμενες πυρηνικές του δυνατότητες. Το Ιράν πρέπει να δεσμευτεί ότι δεν θα επιδιώξει ποτέ την απόκτηση πυρηνικών όπλων. Δεν θα εμπλουτίζεται ουράνιο επί ιρανικού εδάφους. Το Ιράν πρέπει να παραδώσει στον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (IAEA) το απόθεμα ουρανίου εμπλουτισμένου στο 60% – περίπου 450 κιλά. Η παράδοση θα πρέπει να γίνει στο άμεσο μέλλον και βάσει χρονοδιαγράμματος που θα συμφωνηθεί. Οι πυρηνικές εγκαταστάσεις σε Νατάνζ, Ισφαχάν και Φορντό θα πρέπει να διαλυθούν. Να δοθεί πλήρης πρόσβαση στον IAEA εντός του Ιράν, με διαφανείς ελέγχους. Το Ιράν πρέπει να εγκαταλείψει τη στρατηγική των πληρεξουσίων δυνάμεων (proxies). Το Ιράν πρέπει να σταματήσει τη χρηματοδότηση, καθοδήγηση και εξοπλισμό των περιφερειακών του συμμάχων-πληρεξουσίων. Τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να παραμείνουν ανοικτά και να λειτουργούν ως ελεύθερος θαλάσσιος διάδρομος. Το πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν πρέπει να περιοριστεί τόσο ως προς το βεληνεκές όσο και ως προς τον αριθμό των πυραύλων, με συγκεκριμένα όρια που θα καθοριστούν σε μεταγενέστερο στάδιο. Η χρήση πυραύλων στο μέλλον θα περιορίζεται αποκλειστικά στην άμυνα.

Σε αντάλλαγμα, το Ιράν θα επωφεληθεί ως εξής:

Θα εξασφαλιστεί πλήρης άρση των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί από τη διεθνή κοινότητα στο Ιράν. Οι ΗΠΑ θα συνδράμουν το Ιράν στην ανάπτυξη του πολιτικού πυρηνικού του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στον πυρηνικό σταθμό του Μπουσέρ. Ο λεγόμενος μηχανισμός «snapback», που επιτρέπει την αυτόματη επαναφορά κυρώσεων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του Ιράν, θα καταργηθεί.

Το 15ο σημείο της συμφωνίας δεν έχει δημοσιοποιηθεί.

Οι όροι φαίνεται να καλύπτουν το σύνολο των πολεμικών στόχων των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ.

Ωστόσο, το ίδιο ρεπορτάζ επισημαίνει ότι στην Ιερουσαλήμ υπάρχει ανησυχία πως ο Τραμπ και η ομάδα του επιδιώκουν γρήγορα μια «συμφωνία-πλαίσιο», αντί να επιμείνουν στην πλήρη αποδοχή αυτών των όρων ως προϋπόθεση για τη λήξη των εχθροπραξιών.

