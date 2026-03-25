Ιράν: «Μην αποκαλείτε την ήττα σας συμφωνία» – Απορρίπτει κάθε ενδεχόμενο διαπραγματεύσεων

Σκληρή ρητορική από την ιρανική στρατιωτική ηγεσία, που διαμηνύει ότι ο πόλεμος θα συνεχιστεί και ότι η σταθερότητα στην περιοχή επιβάλλεται «με τη δύναμη των όπλων».

Γιάννης Φιλιππάκος

Σκληρό μήνυμα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες έστειλε εκπρόσωπος της ανώτατης κοινής στρατιωτικής διοίκησης του Ιράν, απορρίπτοντας κατηγορηματικά κάθε ενδεχόμενο συμφωνίας.

«Μην αποκαλείτε την ήττα σας συμφωνία», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «δεν θα υπάρξει κανένα ίχνος των επενδύσεών σας στην περιοχή, ούτε θα δείτε ξανά τις προηγούμενες τιμές ενέργειας και πετρελαίου, μέχρι να κατανοήσετε ότι η σταθερότητα διασφαλίζεται από την ισχυρή δύναμη των ενόπλων μας δυνάμεων».

Όπως υποστήριξε, «η σταθερότητα έρχεται μέσα από τη δύναμη», ενώ ξεκαθάρισε ότι «τίποτα δεν θα επιστρέψει στην προηγούμενη κατάσταση, εκτός αν το θελήσουμε εμείς».

Σε ακόμη πιο αιχμηρό τόνο, σημείωσε ότι «κάποιοι σαν εμάς δεν πρόκειται ποτέ να συμβιβαστούν με κάποιους σαν εσάς – ούτε τώρα, ούτε στο μέλλον».

Οι δηλώσεις επαναλαμβάνουν τη γραμμή που εκφράζεται τόσο από τη στρατιωτική όσο και από την πολιτική ηγεσία της χώρας, ότι δεν υπάρχουν διαπραγματεύσεις και ότι το Ιράν θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις.

Στο ίδιο πλαίσιο, η Τεχεράνη επιμένει ότι διατηρεί τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ και διαμηνύει ότι η σύγκρουση θα συνεχιστεί, με την έκβασή της –όπως υποστηρίζει– να κρίνεται στο πεδίο και όχι στο τραπέζι των συνομιλιών.

