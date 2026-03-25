«Οι ΗΠΑ διαπραγματεύονται με τον εαυτό τους», απαντά το Ιράν στον Τραμπ

«Οι ΗΠΑ διαπραγματεύονται με τον εαυτό τους», δήλωσε εκπρόσωπος του ιρανικού στρατού, όπως μετέδωσαν σήμερα κρατικά μέσα ενημέρωσης, μία ημέρα αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Τεχεράνη θέλει να συνάψει συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Σχέδιο 15 σημείων με στόχο τον τερματισμό του πολέμου που καταρτίστηκε από την Ουάσινγκτον διαβιβάστηκε στην Τεχεράνη, δήλωσε την Τρίτη στο Reuters πρόσωπο με γνώση του θέματος.

«Μήπως το επίπεδο της εσωτερικής σας διαμάχης έχει φθάσει στο στάδιο του να διαπραγματεύεστε με τον εαυτό σας;», δήλωσε ο Εμπραχίμ Ζολφαγαρί, εκπρόσωπος του ιρανικού Κεντρικού Γενικού Επιτελείου Χατάμ αλ-Ανμπίγια.

«Άνθρωποι σαν εμάς δεν μπορούν ποτέ να τα πάνε καλά με ανθρώπους σαν εσάς», κατέληξε.

Ο Ζολφαγαρί δήλωσε ότι οι αμερικανικές επενδύσεις και οι ενεργειακές τιμές που ίσχυαν πριν από τον πόλεμο δεν θα επιστρέψουν όσο η Ουάσινγκτον δεν αποδέχεται το ότι η περιφερειακή σταθερότητα είναι κάτι που εγγυώνται οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις.

Trump now says the US has been negotiating with an unnamed Iranian leader. A claim Iranian officials have once again denied, saying the US is "negotiating with itself."

«Μην αποκαλείτε την ήττα σας συμφωνία»

Σκληρό μήνυμα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες έστειλε, νωρίτερα, εκπρόσωπος της ανώτατης κοινής στρατιωτικής διοίκησης του Ιράν, απορρίπτοντας κατηγορηματικά κάθε ενδεχόμενο συμφωνίας.

«Μην αποκαλείτε την ήττα σας συμφωνία», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «δεν θα υπάρξει κανένα ίχνος των επενδύσεών σας στην περιοχή, ούτε θα δείτε ξανά τις προηγούμενες τιμές ενέργειας και πετρελαίου, μέχρι να κατανοήσετε ότι η σταθερότητα διασφαλίζεται από την ισχυρή δύναμη των ενόπλων μας δυνάμεων».

Όπως υποστήριξε, «η σταθερότητα έρχεται μέσα από τη δύναμη», ενώ ξεκαθάρισε ότι «τίποτα δεν θα επιστρέψει στην προηγούμενη κατάσταση, εκτός αν το θελήσουμε εμείς».

Σε ακόμη πιο αιχμηρό τόνο, σημείωσε ότι «κάποιοι σαν εμάς δεν πρόκειται ποτέ να συμβιβαστούν με κάποιους σαν εσάς – ούτε τώρα, ούτε στο μέλλον».

Οι δηλώσεις επαναλαμβάνουν τη γραμμή που εκφράζεται τόσο από τη στρατιωτική όσο και από την πολιτική ηγεσία της χώρας, ότι δεν υπάρχουν διαπραγματεύσεις και ότι το Ιράν θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις.

Στο ίδιο πλαίσιο, η Τεχεράνη επιμένει ότι διατηρεί τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ και διαμηνύει ότι η σύγκρουση θα συνεχιστεί, με την έκβασή της –όπως υποστηρίζει– να κρίνεται στο πεδίο και όχι στο τραπέζι των συνομιλιών.

Το «σχέδιο 15 σημείων» του Τραμπ για το Ιράν που διαψεύδει η Τεχεράνη

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έστειλαν στο Ιράν ένα σχέδιο 15 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου. Το σχέδιο δημοσιεύτηκε από τους New York Times και το ισραηλινό Channel 12, σημειώνοντας ότι το σχέδιο διαβιβάστηκε μέσω του Πακιστάν.

Δεν είναι σαφές πόσο ευρέως έχει κοινοποιηθεί μεταξύ των Ιρανών αξιωματούχων, ούτε αν το Ιράν είναι πρόθυμο να το αποδεχτεί ως βάση για διαπραγματεύσεις. Σύμφωνα με τους New York Times, δεν είναι επίσης σαφές αν το Ισραήλ έχει εγκρίνει την πρόταση.

Τα 15 σημεία της πρότασης:

Το Ιράν πρέπει να διαλύσει τις υποδομές που του εξασφαλίζουν τις υφιστάμενες πυρηνικές του δυνατότητες. Το Ιράν πρέπει να δεσμευτεί ότι δεν θα επιδιώξει ποτέ την απόκτηση πυρηνικών όπλων. Δεν θα εμπλουτίζεται ουράνιο επί ιρανικού εδάφους. Το Ιράν πρέπει να παραδώσει στον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (IAEA) το απόθεμα ουρανίου εμπλουτισμένου στο 60% – περίπου 450 κιλά. Η παράδοση θα πρέπει να γίνει στο άμεσο μέλλον και βάσει χρονοδιαγράμματος που θα συμφωνηθεί. Οι πυρηνικές εγκαταστάσεις σε Νατάνζ, Ισφαχάν και Φορντό θα πρέπει να διαλυθούν. Να δοθεί πλήρης πρόσβαση στον IAEA εντός του Ιράν, με διαφανείς ελέγχους. Το Ιράν πρέπει να εγκαταλείψει τη στρατηγική των πληρεξουσίων δυνάμεων (proxies). Το Ιράν πρέπει να σταματήσει τη χρηματοδότηση, καθοδήγηση και εξοπλισμό των περιφερειακών του συμμάχων-πληρεξουσίων. Τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να παραμείνουν ανοικτά και να λειτουργούν ως ελεύθερος θαλάσσιος διάδρομος. Το πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν πρέπει να περιοριστεί τόσο ως προς το βεληνεκές όσο και ως προς τον αριθμό των πυραύλων, με συγκεκριμένα όρια που θα καθοριστούν σε μεταγενέστερο στάδιο. Η χρήση πυραύλων στο μέλλον θα περιορίζεται αποκλειστικά στην άμυνα.

Σε αντάλλαγμα, το Ιράν θα επωφεληθεί ως εξής:

Θα εξασφαλιστεί πλήρης άρση των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί από τη διεθνή κοινότητα στο Ιράν. Οι ΗΠΑ θα συνδράμουν το Ιράν στην ανάπτυξη του πολιτικού πυρηνικού του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στον πυρηνικό σταθμό του Μπουσέρ. Ο λεγόμενος μηχανισμός «snapback», που επιτρέπει την αυτόματη επαναφορά κυρώσεων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του Ιράν, θα καταργηθεί.

Το 15ο σημείο της συμφωνίας δεν έχει δημοσιοποιηθεί.

Οι όροι φαίνεται να καλύπτουν το σύνολο των πολεμικών στόχων των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ.

Ωστόσο, το ίδιο ρεπορτάζ επισημαίνει ότι στην Ιερουσαλήμ υπάρχει ανησυχία πως ο Τραμπ και η ομάδα του επιδιώκουν γρήγορα μια «συμφωνία-πλαίσιο», αντί να επιμείνουν στην πλήρη αποδοχή αυτών των όρων ως προϋπόθεση για τη λήξη των εχθροπραξιών.

Διαβάστε επίσης