Ισραήλ στον ΟΗΕ: Δεν συμμετέχουμε στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν – Συνεχίζονται τα πλήγματα

Ο πρέσβης του Ισραήλ στον ΟΗΕ, Ντάνι Ντανόν, δήλωσε ότι το Ισραήλ δεν συμμετέχει στις φερόμενες διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, οι οποίες, σύμφωνα με εκτιμήσεις, ενδέχεται να πραγματοποιηθούν αργότερα μέσα στην εβδομάδα.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στα Ηνωμένα Έθνη, ο Ντανόν ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, σε συνεργασία με το Ισραήλ, συνεχίζουν να πλήττουν «στρατιωτικούς στόχους στο Ιράν» και ότι οι επιχειρήσεις αυτές θα συνεχιστούν.

Όπως υποστήριξε, τα πλήγματα που έχουν εξαπολύσει μέχρι στιγμής οι δύο σύμμαχοι «έχουν αποδώσει πολλά», χωρίς ωστόσο να έχουν ολοκληρώσει το σύνολο των στόχων τους. Τόνισε επίσης ότι το Ισραήλ επιδιώκει να διασφαλίσει πως το Ιράν δεν θα διαθέτει δυνατότητες ανάπτυξης πυρηνικών όπλων ή βαλλιστικών πυραύλων.

Ο ίδιος κατηγόρησε τις ιρανικές αρχές ότι πριν από λίγες εβδομάδες υποστήριζαν πως δεν διαθέτουν πυραύλους μέσου βεληνεκούς, ενώ –όπως είπε– ακολούθησε εκτόξευση πυραύλου με εμβέλεια 4.000 χιλιομέτρων προς το νησί Ντιέγκο Γκαρσία, όπου βρίσκεται σημαντική στρατιωτική βάση ΗΠΑ και Ηνωμένου Βασιλείου.

Το Ιράν αρνήθηκε ότι προχώρησε στην επίθεση κατά της απομακρυσμένης τοποθεσίας στον Ινδικό Ωκεανό. Την ίδια στιγμή, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, δήλωσε ότι η Συμμαχία δεν μπορεί να επιβεβαιώσει τον ισχυρισμό του Ισραήλ ότι τα βλήματα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν ιρανικοί διηπειρωτικοί βαλλιστικοί πύραυλοι.