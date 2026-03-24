Το Ιράν διαψεύδει την επίθεση στο Ντιέγκο Γκαρσία – Κάνει λόγο για «ισραηλινή προβοκάτσια»
Η Τεχεράνη απορρίπτει τις κατηγορίες για πλήγμα στη βάση Ντιέγκο Γκαρσία, κάνοντας λόγο για «παραπληροφόρηση» και «προβοκάτσια», την ώρα που το Ισραήλ επιμένει ότι χρησιμοποιήθηκαν πύραυλοι μεγάλου βεληνεκούς.
Το Ιράν αρνήθηκε ότι εκτόξευσε πυραύλους κατά της κοινής στρατιωτικής βάσης ΗΠΑ–Ηνωμένου Βασιλείου στο νησί Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό Ωκεανό, χαρακτηρίζοντας τις σχετικές αναφορές «ισραηλινή προβοκάτσια».
Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγαεΐ, υποστήριξε ότι οι κατηγορίες εντάσσονται σε ένα ευρύτερο μοτίβο «παραπληροφόρησης».
«Ο κόσμος έχει κουραστεί από αυτές τις παρωχημένες και απονομιμοποιημένες ιστορίες περί “false flag”», έγραψε ο Μπαγαεΐ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.
Σημείωσε επίσης ότι ακόμη και ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ δεν υιοθετεί τους ισχυρισμούς, παρά την πίεση — όπως υποστήριξε — προς τα μέλη της Συμμαχίας να στηρίξουν τις αμερικανικές ενέργειες κατά του Ιράν.
Από την πλευρά του Ισραήλ, ο αρχηγός του στρατού Εγιάλ Ζαμίρ είχε δηλώσει ότι η Τεχεράνη χρησιμοποίησε «διβάθμιο διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο με εμβέλεια 4.000 χιλιομέτρων» για να στοχεύσει τη βάση.