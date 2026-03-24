Το Ιράν διαψεύδει την επίθεση στο Ντιέγκο Γκαρσία – Κάνει λόγο για «ισραηλινή προβοκάτσια»

Το Ιράν αρνήθηκε ότι εκτόξευσε πυραύλους κατά της κοινής στρατιωτικής βάσης ΗΠΑ–Ηνωμένου Βασιλείου στο νησί Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό Ωκεανό, χαρακτηρίζοντας τις σχετικές αναφορές «ισραηλινή προβοκάτσια».

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγαεΐ, υποστήριξε ότι οι κατηγορίες εντάσσονται σε ένα ευρύτερο μοτίβο «παραπληροφόρησης».

«Ο κόσμος έχει κουραστεί από αυτές τις παρωχημένες και απονομιμοποιημένες ιστορίες περί “false flag”», έγραψε ο Μπαγαεΐ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

That even the NATO Secretary General (who is infamously pressing Alliance members to appease the U.S. and support their illegal war on #Iran) declines to endorse Israel's most recent disinformation, speaks volumes: the world has grown thoroughly exhausted with these tired and… https://t.co/KTDAuwa4PT

— Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) March 23, 2026



Σημείωσε επίσης ότι ακόμη και ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ δεν υιοθετεί τους ισχυρισμούς, παρά την πίεση — όπως υποστήριξε — προς τα μέλη της Συμμαχίας να στηρίξουν τις αμερικανικές ενέργειες κατά του Ιράν.

Από την πλευρά του Ισραήλ, ο αρχηγός του στρατού Εγιάλ Ζαμίρ είχε δηλώσει ότι η Τεχεράνη χρησιμοποίησε «διβάθμιο διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο με εμβέλεια 4.000 χιλιομέτρων» για να στοχεύσει τη βάση.