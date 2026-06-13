Έπαθε... αντιπρόεδρο Εδεσσαϊκού: Η εξήγηση του διαιτητή του Μουντιάλ που κανείς δεν κατάλαβε- Βίντεο

Snapshot Ο διαιτητής Γουίλτον Σαμπάιο έβγαλε τρεις κόκκινες κάρτες στον εναρκτήριο αγώνα του Μουντιάλ 2026 μεταξύ Μεξικού και Νότιας Αφρικής.

Μετά από φάση που συμβουλεύτηκε το VAR, ο Σαμπάιο προσπάθησε να εξηγήσει την απόφασή του μέσω μεγαφώνου, αλλά η ανακοίνωσή του ήταν ασαφής και ακατανόητη.

Οι παίκτες, ειδικά οι Νοτιοαφρικανοί, δεν κατάλαβαν την εξήγηση, εκφράζοντας σύγχυση και απορία.

Ο αγώνας είχε περισσότερες αποβολές παρά γκολ, με τη γηπεδούχο ομάδα να κερδίζει 2 0. Snapshot powered by AI

Ο Βραζιλιάνος διαιτητής Γουίλτον Σαμπάιο έγινε πρωτοσέλιδο αφού έβγαλε τρεις κόκκινες κάρτες στον εναρκτήριο αγώνα του Μουντιάλ 2026. Αλλά αυτός δεν ήταν ο μόνος λόγος...

Ο διαιτητής Γουίλτον Σαμπάιο εξηγούσε μια απόφαση του VAR μέσω του συστήματος μεγαφωνικής αναγγελίας του σταδίου, αλλά κανείς δεν κατάλαβε τίποτα, ούτε καν οι παίκτες που στέκονταν δίπλα του απορημένοι.

The first meme from the World Cup



Referee Wilton Sampaio was explaining the VAR decision through the stadium's public address system, but no one could understand a word, including the players standing next to him. pic.twitter.com/1MfjCPiTh0 — Visegrád 24 (@visegrad24) June 12, 2026

Ο Σαμπάιο συμβουλεύτηκε το VAR μετά από μια φάση στον αγώνα Μεξικό - Νότια Αφρική στην πρεμιέρα του Μουντιάλ 2026.

Η γηπεδούχος ομάδα επικράτησε άνετα με 2-0 της Νότιας Αφρικής, ωστόσο, ενώ το Μεξικό πήρε τους τρεις βαθμούς, ήταν μια αποβολή που έκλεψε την παράσταση.

Στην πραγματικότητα, ο αγώνας είχε περισσότερες αποβολές από γκολ, με τον Βραζιλιάνο διαιτητή Γουίλτον Σαμπάιο να αποβάλλει όχι έναν, αλλά τρεις παίκτες κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης στο Στάδιο Αζτέκα της Πόλης του Μεξικού.

Αφού λοιπόν ο διαιτητής στην προαναφερόμενη φάση συμβουλεύτηκε το VAR, επιβεβαίωσε την επιθετική ενέργεια και στη συνέχεια έπρεπε να εξηγήσει την απόφασή του μέσω των μεγαφώνων του γηπέδου. Το μόνο πρόβλημα; Τα αγγλικά του φάνηκαν... να τον εγκαταλείπουν την χειρότερη δυνατή στιγμή.

Η ανακοίνωση ήταν τόσο ασαφής που οι Νοτιοαφρικανοί παίκτες φαινόταν εντελώς χαμένοι. Ο Κουλίσο Μουντάου στεκόταν εκεί σαν να έλεγε:«Τι είπε μόλις τώρα;»

Θύμησε λίγο την αλήστου μνήμης προ ετών μπερδεμένη δήλωση του αντιπροέδρου του Εδεσσαϊκού, που έχει γίνει viral..

Λίγα δευτερόλεπτα μετά την... εξήγηση του διαιτητή ήρθε ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ!

Η έκφραση στο πρόσωπό του όταν τελικά συνειδητοποίησε τι συνέβαινε είναι απίστευτη...

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