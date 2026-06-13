Ινδία: Συντριβή αεροσκάφους της Πολεμικής Αεροπορίας κατά την προσγείωση στην αεροπορική βάση

Αεροσκάφος της ινδικής Πολεμικής Αεροπορίας συνετρίβη στον σταθμό της Πολεμικής Αεροπορίας στο Τζορχάτ του Ασάμ.

Το αεροσκάφος σύμφωνα με τις αναφορές ήταν ένα μεταγωγικό AN-31, το οποίο χρησιμοποιείται για τη μεταφορά προμηθειών.

Το δυστύχημα συνέβη ενώ το αεροπλάνο προσπαθούσε να προσγειωθεί στην αεροπορική βάση. Υπάρχουν φόβοι ότι ο πιλότος είναι νεκρός. Η συγκεκριμένη αεροπορική βάση απέχει μόλις 120 χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Κίνα.