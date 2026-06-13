Ινδία: Συντριβή αεροσκάφους της Πολεμικής Αεροπορίας κατά την προσγείωση στην αεροπορική βάση
Ο πιλότος εκφράζονται φόβοι ότι είναι νεκρός
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Αεροσκάφος της ινδικής Πολεμικής Αεροπορίας συνετρίβη στον σταθμό της Πολεμικής Αεροπορίας στο Τζορχάτ του Ασάμ.
Το αεροσκάφος σύμφωνα με τις αναφορές ήταν ένα μεταγωγικό AN-31, το οποίο χρησιμοποιείται για τη μεταφορά προμηθειών.
Το δυστύχημα συνέβη ενώ το αεροπλάνο προσπαθούσε να προσγειωθεί στην αεροπορική βάση. Υπάρχουν φόβοι ότι ο πιλότος είναι νεκρός. Η συγκεκριμένη αεροπορική βάση απέχει μόλις 120 χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Κίνα.
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