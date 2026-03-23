Ιράν προς Τραμπ και Ισραήλ: «Θα σας περιμένει μια μεγάλη έκπληξη απόψε»

Το Ιράν απηύθυνε νέα αυστηρή προειδοποίηση προς τον Ντόναλντ Τραμπ, κάνοντας λόγο για «ειδικά σχέδια» που αφορούν τον ίδιο αλλά και συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών στον Περσικό Κόλπο, μετά τις απειλές του Αμερικανού προέδρου για ενδεχόμενα πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις της χώρας.

Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το κρατικό πρακτορείο Fars News, «απόψε έχουν προγραμματιστεί εκπλήξεις για το Τελ Αβίβ και ορισμένους περιφερειακούς συμμάχους των ΗΠΑ και του Ισραήλ, οι οποίες θα αφαιρέσουν πλήρως κάθε ελπίδα διαπραγματεύσεων από το μυαλό των επιτιθέμενων».

Η νέα αυτή απειλή έρχεται στον απόηχο δηλώσεων του Τραμπ, ο οποίος άφησε να εννοηθεί ότι τα Στενά του Ορμούζ θα μπορούσαν να τεθούν υπό κοινή διαχείριση από τον ίδιο και τον Αγιατολάχ, εφόσον επαναλειτουργήσουν πλήρως μετά από πιθανές συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε επίσης ότι η Τεχεράνη ενδέχεται να συμφωνήσει στην εγκατάλειψη του πυρηνικού της προγράμματος στο πλαίσιο μιας ευρύτερης συμφωνίας. Στις πρώτες δηλώσεις του μετά την ανακοίνωση παύσης των επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές του Ιράν, εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να λήξει ακόμη και μέσα σε μία εβδομάδα, εφόσον οι επικείμενες συνομιλίες εξελιχθούν θετικά.

Ωστόσο, προειδοποίησε ότι σε διαφορετική περίπτωση «οι βομβαρδισμοί θα συνεχιστούν χωρίς δισταγμό», ανεβάζοντας περαιτέρω τους τόνους.

Από την πλευρά τους, Ιρανοί αξιωματούχοι που μίλησαν στο Fars ξεκαθάρισαν ότι ακόμη και αν τερματιστεί η σύγκρουση, «η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ δεν θα επιστρέψει στα επίπεδα πριν από τον πόλεμο».

Την ίδια στιγμή, η ιρανική κρατική τηλεόραση υποστήριξε ότι ο Τραμπ «υποχώρησε» λόγω φόβων για την αντίδραση της Τεχεράνης σε ενδεχόμενα πλήγματα σε κρίσιμες ενεργειακές εγκαταστάσεις.

Υπενθυμίζεται ότι το Σάββατο ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δώσει τελεσίγραφο 48 ωρών στο Ιράν, απαιτώντας την πλήρη επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, τα οποία παραμένουν μερικώς κλειστά, διαφορετικά –όπως είχε προειδοποιήσει– θα ακολουθήσουν νέα πλήγματα σε καίριες ενεργειακές υποδομές.

Διαβάστε επίσης