Νετανιάχου: Ο Τραμπ βλέπει την πιθανότητα συμφωνίας με το Ιράν

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε τη Δευτέρα ότι μίλησε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είδε μια ευκαιρία για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν.

Ο Τραμπ πιστεύει ότι υπάρχει η πιθανότητα να χρησιμοποιήσει «ως μοχλό πίεσης τα ισχυρά επιτεύγματα των IDF (Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων) και του αμερικανικού στρατού, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του πολέμου μέσω μιας συμφωνίας – μιας συμφωνίας που θα διαφυλάξει τα ζωτικά μας συμφέροντα», δήλωσε ο Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένη δήλωση που δημοσίευσε το γραφείο του.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δήλωσε ταυτόχρονα ότι το Ισραήλ είναι αποφασισμένο να προστατεύσει «τα ζωτικά συμφέροντά του σε κάθε περίπτωση» και ότι συνεχίζει τα πλήγματα στο Ιράν και τον Λίβανο.

«Συντρίβουμε το πυραυλικό και πυρηνικό πρόγραμμα (σ.σ. του Ιράν) και συνεχίζουμε να πλήττουμε σκληρά τη Χεζμπολάχ», είπε. «Πριν από λίγες μόλις ημέρες εξοντώσαμε άλλους δύο πυρηνικούς επιστήμονες και παραμένουμε ετοιμοπόλεμοι», πρόσθεσε.

