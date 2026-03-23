Νετανιάχου: Ο Τραμπ βλέπει την πιθανότητα συμφωνίας με το Ιράν

Τι δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε τη Δευτέρα ότι μίλησε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είδε μια ευκαιρία για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν.

Ο Τραμπ πιστεύει ότι υπάρχει η πιθανότητα να χρησιμοποιήσει «ως μοχλό πίεσης τα ισχυρά επιτεύγματα των IDF (Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων) και του αμερικανικού στρατού, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του πολέμου μέσω μιας συμφωνίας – μιας συμφωνίας που θα διαφυλάξει τα ζωτικά μας συμφέροντα», δήλωσε ο Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένη δήλωση που δημοσίευσε το γραφείο του.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δήλωσε ταυτόχρονα ότι το Ισραήλ είναι αποφασισμένο να προστατεύσει «τα ζωτικά συμφέροντά του σε κάθε περίπτωση» και ότι συνεχίζει τα πλήγματα στο Ιράν και τον Λίβανο.

«Συντρίβουμε το πυραυλικό και πυρηνικό πρόγραμμα (σ.σ. του Ιράν) και συνεχίζουμε να πλήττουμε σκληρά τη Χεζμπολάχ», είπε. «Πριν από λίγες μόλις ημέρες εξοντώσαμε άλλους δύο πυρηνικούς επιστήμονες και παραμένουμε ετοιμοπόλεμοι», πρόσθεσε.

22:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντοπούλου για Τέμπη: Έμφοβο και αξιοθρήνητο» το δικαστήριο - Κυρανάκης: Ένα ρόλο παίζετε

22:10ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρή 29χρονη influencer από καρκίνο - Νόμιζε πως είχε μυϊκό τραυματισμό

22:06ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν προς Τραμπ και Ισραήλ: «Θα σας περιμένει μια μεγάλη έκπληξη απόψε»

22:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσουκαλάς κατά Πλεύρη: Ανιστόρητο και επικίνδυνο το εμφυλιοπολεμικό του παραλήρημα

21:53ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Συνεχίζει την ανακαίνιση στον Λευκό Οίκο – Νέος διάδρομος για τη Δυτική Πτέρυγα

21:52ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Αποθεωτική υποδοχή στο Σαράγεβο (vid)

21:42LIFESTYLE

Πώς η Valerie Perrine γλίτωσε από το μακελειό της «οικογένειας Μάνσον» το καλοκαίρι του 1969

21:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πρέβεζα: Νέο οπαδικό επεισόδιο και σύλληψη για ληστεία

21:26ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Η μέρα που γυρίζουμε τα ρολόγια μας μια ώρα μπροστά και χάνουμε μια ώρα ύπνο

21:15ΚΟΣΜΟΣ

Γιοχάνες Χαν: Παραιτήθηκε ο ειδικός απεσταλμένος της ΕΕ για την Κύπρο

21:09ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου: Ο Τραμπ βλέπει την πιθανότητα συμφωνίας με το Ιράν

21:04ΕΛΛΑΔΑ

Βουλιαγμένη: Αυτός είναι ο 34χρονος πιλότος που αγνοείται στο «Πηγάδι του Διαβόλου»

20:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Motor Oil: Υπερδιπλάσια καθαρά κέρδη στα 650 εκατ. ευρώ για το 2025 - EBITDA 1,05 δισ. ευρώ

20:52ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Ελλάδας: Αποσύρθηκε ο Μάνταλος - Η απόφασή του και η ενημέρωση Γιοβάνοβιτς

20:50LIFESTYLE

Πέθανε η ηθοποιός Valerie Perrine, σε ηλικία 82 ετών

20:40ΚΟΣΜΟΣ

Πηγή του ιρανικού στρατού απειλεί τις ΗΠΑ: Το Ιράν θα παρουσιάσει νέες εκπλήξεις

20:36ΕΛΛΑΔΑ

Ο Όμιλος Antenna εξαγοράζει την ιστορική ιταλική εφημερίδα «La Rebublica»

20:33ΚΟΣΜΟΣ

Washington Post: Ο Ούγγρος ΥΠΕΞ ενημέρωνε τον Λαβρόφ για τις συζητήσεις εντός Ε.Ε. - Εξηγήσεις ζητά η Γερμανία

20:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel pass 2026: Πότε ανοίγουν οι αιτήσεις - Πώς θα γίνει η πληρωμή

20:20WHAT THE FACT

Σκορδαλιά: Πώς θα εξαφανίσετε τη μυρωδιά του σκόρδου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
21:04ΕΛΛΑΔΑ

Βουλιαγμένη: Αυτός είναι ο 34χρονος πιλότος που αγνοείται στο «Πηγάδι του Διαβόλου»

20:03ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στο κέντρο της Αθήνας: Αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε καφετέρια - Ένας τραυματίας

21:40ΕΛΛΑΔΑ

Παπαφλέσσας: Πού γυρίστηκε το ιστορικό έπος του 21' - Οι άγνωστες πτυχές της ταινίας

23:25ΚΟΣΜΟΣ

Ο 16χρονος που «τρέλανε» την αγορά με μια παγωμένη πετσέτα - Νίκησε 15.000 εφευρέτες παγκοσμίως

20:15ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή που το αεροπλάνο της Air Canada συγκρούεται με πυροσβεστικό όχημα

18:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο ιστορικός χιονιάς του Μαρτίου 1987 – Όταν η Ελλάδα «πάγωσε» για 15 ημέρες

15:18ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρός ο δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης του OnlyFans σε ηλικία 43 ετών

17:16ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γιώργος Τσαγκαράκης: Πώς βρέθηκε στα χέρια του το Ευαγγέλιο του 1745 και η άγνωστη ληστεία στο Άγιον Όρος

18:19ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γιώργος Τσιτόγλου: Ο 17χρονος μαχαίρωσε τον τραγουδιστή επειδή διαφώνησαν στην τιμή αγοράς ναρκωτικών

20:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel pass 2026: Πότε ανοίγουν οι αιτήσεις - Πώς θα γίνει η πληρωμή

21:11ΚΟΣΜΟΣ

Γυναίκα που πάλεψε τον καρκίνο στέλνει κρυφά λουλούδια σε καρκινοπαθείς για πάνω από μία δεκαετία

21:15ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Μπιλ Γκέιτς: Τα τρία επαγγέλματα που θα «σωθούν» από την τεχνητή νοημοσύνη

18:43ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρός άνδρας σε τροχαίο

21:52ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Αποθεωτική υποδοχή στο Σαράγεβο (vid)

14:40ΕΛΛΑΔΑ

Νέα απεργία ταξί: «Χειρόφρενο» από τη Δευτέρα 23 Μαρτίου

22:53ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ατμοσφαιρική διαταραχή από Ιταλία - Η πρόγνωση μέρα προς μέρα

17:40LIFESTYLE

Σάλος στο Χόλιγουντ: Ο Άλαν Ρίτσον έδειρε τον γείτονά του μπροστά στα παιδιά του - Βίντεο ντοκουμέντο

16:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεκινάει νέα ψυχρή εισβολή με αρκτικό αυλώνα - Πότε θα επηρεάσει την Ελλάδα

19:02ΕΛΛΑΔΑ

Βουλιαγμένη: «Στον πυθμένα υπάρχει τρύπα αλλά δεν ξέρουμε πού πάει» λέει στο Newsbomb ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης για τον δύτη που αγνοείται

11:08ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Το ηχητικό ντοκουμέντο της σύγκρουσης του αεροσκάφους της Air Canada με το πυροσβεστικό - «Τα έκανα θάλασσα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ