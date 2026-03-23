Ιράν - Ισραηλινή πηγή: Οι ΗΠΑ έχουν ορίσει το τέλος του πολέμου για τις 9 Απριλίου

Μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ισραηλινή πηγή ισχυρίστηκε ότι οι Αμερικανοί έχουν ορίσει την 9η Απριλίου ως ημερομηνία λήξης του πολέμου, αφήνοντας 21 ημέρες για τη σύγκρουση και τις διαπραγματεύσεις, όπως μεταδίδει το Ynet.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών αναμένεται να πραγματοποιηθούν αυτή την εβδομάδα στο Πακιστάν.

«Οι Αμερικανοί δεν έχουν ενημερώσει το Ισραήλ για τις συνομιλίες τους με τον Χαλίφαφ. Ο τερματισμός του πολέμου στις 9 Απριλίου θα επιτρέψει στον Τραμπ να φτάσει στο Ισραήλ για την Ημέρα Ανεξαρτησίας και να παραλάβει το Βραβείο του Ισραήλ», δήλωσε η πηγή.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαπραγματεύονται με ανώτερο αξιωματούχο της ηγεσίας του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι οι δύο πλευρές έχουν ήδη συγκλίνει σε αρκετά βασικά ζητήματα.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν δηλώνει ότι δεν πραγματοποιήθηκαν συνομιλίες με τις ΗΠΑ, όπως μεταδίδει το ιρανικό πρακτορείο IRNA. «Τις τελευταίες ημέρες, έχουν ληφθεί μηνύματα από αρκετές φίλες χώρες σχετικά με το αίτημα των ΗΠΑ για διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου, στα οποία απαντήθηκαν κατάλληλα και σύμφωνα με τις θέσεις αρχών της χώρας», δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων IRNA και προσέθεσε: «Δόθηκαν προειδοποιήσεις σχετικά με τις σοβαρές συνέπειες οποιασδήποτε επίθεσης κατά των ζωτικών υποδομών του Ιράν και τονίστηκε ότι οποιαδήποτε ενέργεια κατά της ενέργειας του Ιράν θα αντιμετωπιστεί με μια αποφασιστική, άμεση και αποτελεσματική απάντηση από τις δυνάμεις».Ο Μπακάι, όπως αναφέρθηκε, απέρριψε οποιεσδήποτε διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ τις τελευταίες 24 ημέρες, σημειώνοντας ότι η θέση της Ισλαμικής Δημοκρατίας σχετικά με το Στενό του Ορμούζ και τους όρους για τον τερματισμό του πολέμου δεν έχει αλλάξει».

Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπακέρ Καλιμπάφ, αρνήθηκε ότι διεξάγονται διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ. «Ο λαός μας απαιτεί την πλήρη τιμωρία των επιτιθέμενων. Όλοι οι ανώτεροι αξιωματούχοι στηρίζουν σθεναρά τον ηγέτη τους και τον λαό τους μέχρι να επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Δεν υπήρξαν διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ. Τα ψευδή νέα έχουν ως στόχο να χειραγωγήσουν τις αγορές και να ξεφύγουν από το τέλμα στο οποίο έχουν παγιδευτεί οι ΗΠΑ και το Ισραήλ» ανέφερε.

Σύμφωνα με το Axios, ο Τραμπ είπε σε δημοσιογράφους ότι οι απεσταλμένοι του είχαν συνομιλίες με υψηλόβαθμο Ιρανό αξιωματούχο. Ο ίδιος δεν αποκάλυψε το όνομά του, δηλώνοντας ότι δεν θέλει «να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή του».

Ο Τραμπ υπαναχώρησε τη Δευτέρα από την απειλή να πλήξει ιρανικούς ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς, επικαλούμενος «παραγωγικές διαπραγματεύσεις».

Η Τεχεράνη ωστόσο διέψευσε ότι έχουν πραγματοποιηθεί τέτοιες συνομιλίες, υποστηρίζοντας ότι ο Τραμπ επιχειρεί απλώς να καθησυχάσει τις ενεργειακές αγορές.

Ισραηλινός αξιωματούχος ανέφερε στο Axios ότι οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ είχαν επαφές με τον πρόεδρο του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχάμεντ-Μπαγέρ Γκαλιμπάφ.

Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν ηγείται των συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες για μια συμφωνία τερματισμού των εχθροπραξιών, δήλωσε πηγή στην Jerusalem Post, επικαλούμενη ισραηλινές πηγές, και την ισραηλινή εφημερίδα Ynet.

Το Ynet αναφέρει ότι οι διαπραγματεύσεις διεξάγονται κυρίως έμμεσα, επομένως δεν είναι σαφές εάν οι Αμερικανοί έχουν άμεση επαφή με τον Ghalibaf.

Ποιος είναι ο Mohammad-Bagher Ghalibaf; Γεννημένος στις 23 Αυγούστου 1961 (ηλικία 64 ετών) στο Τορκάμπεχ του Ιράν (ανατολική περιοχή κοντά στο Τουρκμενιστάν) και είναι πρόεδρος του Κοινοβουλίου από τις 28 Μαΐου 2020. Μεταξύ άλλων, είναι βετεράνος του πολέμου Ιράκ-Ιράν (1990-1998), στη συνέχεια ήταν επικεφαλής της αεροδιαστημικής δύναμης Pasdaran, έχει διατελέσει δήμαρχος της Τεχεράνης (2005–2017) και από το 2013 «αιώνιος» υποψήφιος για την προεδρία.Έχει τέσσερα παιδιά και είναι παντρεμένος με τη Ζαχρασαντάτ Μοσίρ-Εστεκαρέ (1982).

Το Πακιστάν αναλαμβάνει ρόλο κύριου μεσολαβητή στην προσπάθεια να επιτευχθεί τερματισμός του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, ανέφερουν οι Financial Times.

Ο αρχηγός του πακιστανικού στρατού, Asim Munir, μίλησε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ την Κυριακή, ανέφερε η εφημερίδα, επικαλούμενη δύο άτομα που ενημερώθηκαν για την τηλεφωνική συνομιλία. Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει αμέσως την είδηση.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι συνομιλίες αφορούν «έναν άνθρωπο με μεγάλο κύρος» στο Ιράν, χωρίς όμως να πρόκειται για τον ανώτατο ηγέτη.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, χώρες-διαμεσολαβητές προσπαθούν να οργανώσουν συνάντηση στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν. Ισραηλινοί αξιωματούχοι πιστεύουν ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν ενδέχεται να πραγματοποιήσουν συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ ήδη από αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με πηγή του Reuters

Σε αυτή ενδέχεται να συμμετάσχουν:

ο Γκαλιμπάφ και άλλοι Ιρανοί αξιωματούχοι

οι Witkoff και Kushner από την αμερικανική πλευρά

πιθανόν και ο αντιπρόεδρος Βανς

Η ένταση κλιμακώθηκε όταν ο Τραμπ έδωσε τελεσίγραφο στο Ιράν να ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ εντός 48 ωρών, αλλιώς θα αντιμετώπιζε μαζικές στρατιωτικές επιθέσεις.

Η Τεχεράνη απείλησε με πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ισραήλ και χωρών του Κόλπου, προκαλώντας έντονη αναταραχή στις διεθνείς αγορές.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι στις συνομιλίες υπήρξε σύγκλιση στα εξής σημεία:

Το Ιράν δεσμεύεται να μην επιδιώξει πυρηνικά όπλα και να παραδώσει τα υπάρχοντα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου.

Θα περιορίσει το πυραυλικό του πρόγραμμα.

Θα ανοίξει εκ νέου τα Στενά του Ορμούζ.

«Αν τηρήσουν αυτές τις δεσμεύσεις, θα τελειώσει η σύγκρουση. Θέλουν συμφωνία και θέλουμε κι εμείς», δήλωσε ο Τραμπ.

Αμερικανικές πηγές αναφέρουν ότι χώρες όπως η Τουρκία, η Αίγυπτος και το Πακιστάν μετέφεραν μηνύματα μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης τις τελευταίες δύο ημέρες.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου Badr Abdelatty είχε τηλεφωνικές επαφές με τον Witkoff, τον Ιρανό ΥΠΕΞ Abbas Araghchi και τους ομολόγους του από Τουρκία, Πακιστάν και Κατάρ, με στόχο την αποκλιμάκωση της κρίσης.

Τραμπ: Συμφωνία 15 σημείων, το Ιράν συμφώνησε να μην έχει πυρηνικά όπλα

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην διαθέτει πυρηνικά όπλα. Μιλώντας σε δημοσιογράφους πριν αναχωρήσει για το Μέμφις, ο πρόεδρος σημείωσε επίσης ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία με την Τεχεράνη σε 15 σημεία, συμπεριλαμβανομένων των πυρηνικών όπλων.

Μετά τις δηλώσεις του Τραμπ, η τιμή του πετρελαίου υποχώρησε κατά περισσότερο από 10%

Οι αγορές φαίνεται να ανακάμπτουν μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν είχαν «πολύ καλές και παραγωγικές συνομιλίες σχετικά με την πλήρη και οριστική επίλυση των εχθροπραξιών μας στη Μέση Ανατολή».

Το αργό πετρέλαιο Brent σημείωσε πτώση 13% φτάνοντας τα 96 δολάρια περίπου το βαρέλι, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού WTI κατέγραψαν πτώση άνω του 10%, αγγίζοντας τα 88,5 δολάρια ανά βαρέλι.

Ισχυρή άνοδο κατέγραψαν και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια μετά τις νέες δηλώσεις του Τραμπ. Πιο συγκεκριμένα, το Παρίσι κατέγραψε άνοδο +2,45%, η Φρανκφούρτη +3,24% και το Λονδίνο +0,52%.