Ιράν - Ισραηλινή πηγή: Οι ΗΠΑ έχουν ορίσει το τέλος του πολέμου για τις 9 Απριλίου

Ισραηλινοί αξιωματούχοι πιστεύουν ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν ενδέχεται να πραγματοποιήσουν συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ ήδη από αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με πηγή του Reuters

Δημήτρης Μάνωλης

Αστυνομικοί στέκονται φρουροί δίπλα σε πανό με πορτρέτα του αείμνηστου Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, στην πλατεία Ενκελάμπ-ε-Εσλάμι (Ισλαμική Επανάσταση) στο κέντρο της Τεχεράνης, στο Ιράν,

AP/Vahid Salemi)
Μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ισραηλινή πηγή ισχυρίστηκε ότι οι Αμερικανοί έχουν ορίσει την 9η Απριλίου ως ημερομηνία λήξης του πολέμου, αφήνοντας 21 ημέρες για τη σύγκρουση και τις διαπραγματεύσεις, όπως μεταδίδει το Ynet.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών αναμένεται να πραγματοποιηθούν αυτή την εβδομάδα στο Πακιστάν.

«Οι Αμερικανοί δεν έχουν ενημερώσει το Ισραήλ για τις συνομιλίες τους με τον Χαλίφαφ. Ο τερματισμός του πολέμου στις 9 Απριλίου θα επιτρέψει στον Τραμπ να φτάσει στο Ισραήλ για την Ημέρα Ανεξαρτησίας και να παραλάβει το Βραβείο του Ισραήλ», δήλωσε η πηγή.

Axios: Ετοιμάζεται συνάντηση στο Πακιστάν με Αμερικανούς και τον πρόεδρο του κοινοβουλίου του Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαπραγματεύονται με ανώτερο αξιωματούχο της ηγεσίας του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι οι δύο πλευρές έχουν ήδη συγκλίνει σε αρκετά βασικά ζητήματα.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν δηλώνει ότι δεν πραγματοποιήθηκαν συνομιλίες με τις ΗΠΑ, όπως μεταδίδει το ιρανικό πρακτορείο IRNA. «Τις τελευταίες ημέρες, έχουν ληφθεί μηνύματα από αρκετές φίλες χώρες σχετικά με το αίτημα των ΗΠΑ για διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου, στα οποία απαντήθηκαν κατάλληλα και σύμφωνα με τις θέσεις αρχών της χώρας», δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων IRNA και προσέθεσε: «Δόθηκαν προειδοποιήσεις σχετικά με τις σοβαρές συνέπειες οποιασδήποτε επίθεσης κατά των ζωτικών υποδομών του Ιράν και τονίστηκε ότι οποιαδήποτε ενέργεια κατά της ενέργειας του Ιράν θα αντιμετωπιστεί με μια αποφασιστική, άμεση και αποτελεσματική απάντηση από τις δυνάμεις».Ο Μπακάι, όπως αναφέρθηκε, απέρριψε οποιεσδήποτε διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ τις τελευταίες 24 ημέρες, σημειώνοντας ότι η θέση της Ισλαμικής Δημοκρατίας σχετικά με το Στενό του Ορμούζ και τους όρους για τον τερματισμό του πολέμου δεν έχει αλλάξει».

Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπακέρ Καλιμπάφ, αρνήθηκε ότι διεξάγονται διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ. «Ο λαός μας απαιτεί την πλήρη τιμωρία των επιτιθέμενων. Όλοι οι ανώτεροι αξιωματούχοι στηρίζουν σθεναρά τον ηγέτη τους και τον λαό τους μέχρι να επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Δεν υπήρξαν διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ. Τα ψευδή νέα έχουν ως στόχο να χειραγωγήσουν τις αγορές και να ξεφύγουν από το τέλμα στο οποίο έχουν παγιδευτεί οι ΗΠΑ και το Ισραήλ» ανέφερε.

Σύμφωνα με το Axios, ο Τραμπ είπε σε δημοσιογράφους ότι οι απεσταλμένοι του είχαν συνομιλίες με υψηλόβαθμο Ιρανό αξιωματούχο. Ο ίδιος δεν αποκάλυψε το όνομά του, δηλώνοντας ότι δεν θέλει «να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή του».

Ο Τραμπ υπαναχώρησε τη Δευτέρα από την απειλή να πλήξει ιρανικούς ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς, επικαλούμενος «παραγωγικές διαπραγματεύσεις».

Η Τεχεράνη ωστόσο διέψευσε ότι έχουν πραγματοποιηθεί τέτοιες συνομιλίες, υποστηρίζοντας ότι ο Τραμπ επιχειρεί απλώς να καθησυχάσει τις ενεργειακές αγορές.

Ισραηλινός αξιωματούχος ανέφερε στο Axios ότι οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ είχαν επαφές με τον πρόεδρο του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχάμεντ-Μπαγέρ Γκαλιμπάφ.

Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν ηγείται των συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες για μια συμφωνία τερματισμού των εχθροπραξιών, δήλωσε πηγή στην Jerusalem Post, επικαλούμενη ισραηλινές πηγές, και την ισραηλινή εφημερίδα Ynet.

Το Ynet αναφέρει ότι οι διαπραγματεύσεις διεξάγονται κυρίως έμμεσα, επομένως δεν είναι σαφές εάν οι Αμερικανοί έχουν άμεση επαφή με τον Ghalibaf.

Ποιος είναι ο Mohammad-Bagher Ghalibaf; Γεννημένος στις 23 Αυγούστου 1961 (ηλικία 64 ετών) στο Τορκάμπεχ του Ιράν (ανατολική περιοχή κοντά στο Τουρκμενιστάν) και είναι πρόεδρος του Κοινοβουλίου από τις 28 Μαΐου 2020. Μεταξύ άλλων, είναι βετεράνος του πολέμου Ιράκ-Ιράν (1990-1998), στη συνέχεια ήταν επικεφαλής της αεροδιαστημικής δύναμης Pasdaran, έχει διατελέσει δήμαρχος της Τεχεράνης (2005–2017) και από το 2013 «αιώνιος» υποψήφιος για την προεδρία.Έχει τέσσερα παιδιά και είναι παντρεμένος με τη Ζαχρασαντάτ Μοσίρ-Εστεκαρέ (1982).

Το Πακιστάν αναλαμβάνει ρόλο κύριου μεσολαβητή στην προσπάθεια να επιτευχθεί τερματισμός του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, ανέφερουν οι Financial Times.

Ο αρχηγός του πακιστανικού στρατού, Asim Munir, μίλησε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ την Κυριακή, ανέφερε η εφημερίδα, επικαλούμενη δύο άτομα που ενημερώθηκαν για την τηλεφωνική συνομιλία. Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει αμέσως την είδηση.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι συνομιλίες αφορούν «έναν άνθρωπο με μεγάλο κύρος» στο Ιράν, χωρίς όμως να πρόκειται για τον ανώτατο ηγέτη.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, χώρες-διαμεσολαβητές προσπαθούν να οργανώσουν συνάντηση στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν. Ισραηλινοί αξιωματούχοι πιστεύουν ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν ενδέχεται να πραγματοποιήσουν συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ ήδη από αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με πηγή του Reuters

Σε αυτή ενδέχεται να συμμετάσχουν:

  • ο Γκαλιμπάφ και άλλοι Ιρανοί αξιωματούχοι
  • οι Witkoff και Kushner από την αμερικανική πλευρά
  • πιθανόν και ο αντιπρόεδρος Βανς

Η ένταση κλιμακώθηκε όταν ο Τραμπ έδωσε τελεσίγραφο στο Ιράν να ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ εντός 48 ωρών, αλλιώς θα αντιμετώπιζε μαζικές στρατιωτικές επιθέσεις.

Η Τεχεράνη απείλησε με πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ισραήλ και χωρών του Κόλπου, προκαλώντας έντονη αναταραχή στις διεθνείς αγορές.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι στις συνομιλίες υπήρξε σύγκλιση στα εξής σημεία:

  • Το Ιράν δεσμεύεται να μην επιδιώξει πυρηνικά όπλα και να παραδώσει τα υπάρχοντα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου.
  • Θα περιορίσει το πυραυλικό του πρόγραμμα.
  • Θα ανοίξει εκ νέου τα Στενά του Ορμούζ.

«Αν τηρήσουν αυτές τις δεσμεύσεις, θα τελειώσει η σύγκρουση. Θέλουν συμφωνία και θέλουμε κι εμείς», δήλωσε ο Τραμπ.

Αμερικανικές πηγές αναφέρουν ότι χώρες όπως η Τουρκία, η Αίγυπτος και το Πακιστάν μετέφεραν μηνύματα μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης τις τελευταίες δύο ημέρες.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου Badr Abdelatty είχε τηλεφωνικές επαφές με τον Witkoff, τον Ιρανό ΥΠΕΞ Abbas Araghchi και τους ομολόγους του από Τουρκία, Πακιστάν και Κατάρ, με στόχο την αποκλιμάκωση της κρίσης.

Τραμπ: Συμφωνία 15 σημείων, το Ιράν συμφώνησε να μην έχει πυρηνικά όπλα

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην διαθέτει πυρηνικά όπλα. Μιλώντας σε δημοσιογράφους πριν αναχωρήσει για το Μέμφις, ο πρόεδρος σημείωσε επίσης ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία με την Τεχεράνη σε 15 σημεία, συμπεριλαμβανομένων των πυρηνικών όπλων.

Μετά τις δηλώσεις του Τραμπ, η τιμή του πετρελαίου υποχώρησε κατά περισσότερο από 10%

Οι αγορές φαίνεται να ανακάμπτουν μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν είχαν «πολύ καλές και παραγωγικές συνομιλίες σχετικά με την πλήρη και οριστική επίλυση των εχθροπραξιών μας στη Μέση Ανατολή».

Το αργό πετρέλαιο Brent σημείωσε πτώση 13% φτάνοντας τα 96 δολάρια περίπου το βαρέλι, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού WTI κατέγραψαν πτώση άνω του 10%, αγγίζοντας τα 88,5 δολάρια ανά βαρέλι.

Ισχυρή άνοδο κατέγραψαν και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια μετά τις νέες δηλώσεις του Τραμπ. Πιο συγκεκριμένα, το Παρίσι κατέγραψε άνοδο +2,45%, η Φρανκφούρτη +3,24% και το Λονδίνο +0,52%.

19:02ΕΛΛΑΔΑ

Βουλιαγμένη: «Στον πυθμένα υπάρχει τρύπα αλλά δεν ξέρουμε πού πάει» λέει στο Newsbomb ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης για τον δύτη που αγνοείται

18:59ΚΟΣΜΟΣ

Μοχάμαντ-Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ: Ποιος είναι ο σκληροπυρηνικός πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν

18:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο ιστορικός χιονιάς του Μαρτίου 1987 – Όταν η Ελλάδα «πάγωσε» για 15 ημέρες

18:49LIFESTYLE

Eurovision: Ο Akylas ποζάρει με τα μεγάλα φαβορί της Φινλανδίας

18:48ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Το Ιράν έχει άλλη μια ευκαιρία να τερματίσει τις απειλές κατά ΗΠΑ - Έχει 5 ημέρες

18:43ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρός άνδρας σε τροχαίο

18:37ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Η στιγμή που κατολίσθηση «θάβει» αυτοκίνητο

18:35ΚΟΣΜΟΣ

Κολομβία: Συνετρίβη C-130 με 110 επιβαίνοντες

18:33ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία 20χρονου στην Καλαμαριά: Ταυτοποιήθηκε το δεύτερο πρόσωπο που ήταν παρών στο επεισόδιο

18:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μητσοτάκης μίλησε με τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας

18:24LIFESTYLE

Νέο βίντεο από τη σύλληψη του Τζάστιν Τίμπερλεϊκ για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ το 2024

18:23ΕΛΛΑΔΑ

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας «δείχνει» το υπουργείο Δικαιοσύνης για τις συνθήκες διεξαγωγής της δίκης

18:19ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γιώργος Τσιτόγλου: Ο 17χρονος μαχαίρωσε τον τραγουδιστή επειδή διαφώνησαν στην τιμή αγοράς ναρκωτικών

18:19ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Τηλεφωνική διπλωματία από τον Φιντάν με τους ομολόγους του στη Μέση Ανατολή για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν

18:13ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Στο νοσοκομείο μαθητής μετά από κατανάλωση αλκοόλ - Ποινική δίωξη στον καταστηματάρχη

18:01WHAT THE FACT

Νορβηγία: Λύθηκε το μυστήριο με τα βαρέλια κάτω από τους δρόμους - Τι έκρυβαν

18:00ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν - Ισραηλινή πηγή: Οι ΗΠΑ έχουν ορίσει το τέλος του πολέμου για τις 9 Απριλίου

17:59ΚΟΣΜΟΣ

«Εξόντωσαν τους πάντες, μιλάμε με τον πιο αξιοσέβαστο»: Ποιος από την ηγεσία του Ιράν συνομιλεί με τις ΗΠΑ - Τι λέει το Ισραήλ

17:52ΕΛΛΑΔΑ

Η Novibet ανεβάζει ρυθμούς στη Βραζιλία: Νέα γραφεία 2.000 τ.μ. με περισσότερους από 300 εργαζόμενους στο Σάο Πάολο

17:51ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Δημοψήφισμα - «χαστούκι» στη Μελόνι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:40ΕΛΛΑΔΑ

Παπαφλέσσας: Πού γυρίστηκε το ιστορικό έπος του 21' - Οι άγνωστες πτυχές της ταινίας

23:25ΚΟΣΜΟΣ

Ο 16χρονος που «τρέλανε» την αγορά με μια παγωμένη πετσέτα - Νίκησε 15.000 εφευρέτες παγκοσμίως

18:35ΚΟΣΜΟΣ

Κολομβία: Συνετρίβη C-130 με 110 επιβαίνοντες

14:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass 2026: Τα ποσά που θα λάβουν οι δικαιούχοι και τα κριτήρια – Πότε αναμένονται οι πληρωμές

18:19ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γιώργος Τσιτόγλου: Ο 17χρονος μαχαίρωσε τον τραγουδιστή επειδή διαφώνησαν στην τιμή αγοράς ναρκωτικών

18:43ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρός άνδρας σε τροχαίο

17:16ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γιώργος Τσαγκαράκης: Πώς βρέθηκε στα χέρια του το Ευαγγέλιο του 1745 και η άγνωστη ληστεία στο Άγιον Όρος

17:40LIFESTYLE

Σάλος στο Χόλιγουντ: Ο Άλαν Ρίτσον έδειρε τον γείτονά του μπροστά στα παιδιά του - Βίντεο ντοκουμέντο

09:14ΕΛΛΑΔΑ

Η ΑΑΔΕ στέλνει πρόστιμα έως 10.000 ευρώ σε εργαζόμενους εστίασης για αδήλωτα φιλοδωρήματα

15:18ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρός ο δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης του OnlyFans σε ηλικία 43 ετών

17:59ΚΟΣΜΟΣ

«Εξόντωσαν τους πάντες, μιλάμε με τον πιο αξιοσέβαστο»: Ποιος από την ηγεσία του Ιράν συνομιλεί με τις ΗΠΑ - Τι λέει το Ισραήλ

16:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Πέρα από το σημείο αυτό, δεν υπάρχει τίποτα να δεις...»: Η επιγραφή στο «Πηγάδι του Διαβόλου» στη Βουλιαγμένη που αγνοείται ο 34χρονος δύτης και τα παλαιά δυστυχήματα στη λίμνη

22:53ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ατμοσφαιρική διαταραχή από Ιταλία - Η πρόγνωση μέρα προς μέρα

16:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεκινάει νέα ψυχρή εισβολή με αρκτικό αυλώνα - Πότε θα επηρεάσει την Ελλάδα

18:00ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν - Ισραηλινή πηγή: Οι ΗΠΑ έχουν ορίσει το τέλος του πολέμου για τις 9 Απριλίου

14:40ΕΛΛΑΔΑ

Νέα απεργία ταξί: «Χειρόφρενο» από τη Δευτέρα 23 Μαρτίου

16:30ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζουν οι ώρες κοινής ησυχίας: Οι νέες και τα πρόστιμα για τους παραβάτες

21:11ΚΟΣΜΟΣ

Γυναίκα που πάλεψε τον καρκίνο στέλνει κρυφά λουλούδια σε καρκινοπαθείς για πάνω από μία δεκαετία

18:48ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Το Ιράν έχει άλλη μια ευκαιρία να τερματίσει τις απειλές κατά ΗΠΑ - Έχει 5 ημέρες

21:15ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Μπιλ Γκέιτς: Τα τρία επαγγέλματα που θα «σωθούν» από την τεχνητή νοημοσύνη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ