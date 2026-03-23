ΗΠΑ: «Βουτιά» στο πετρέλαιο και στο φυσικό αέριο μετά την υπαναχώρηση Τραμπ για επίθεση στο Ιράν

Οι τιμές του πετρελαίου και φυσικού αερίου υποχώρησαν κατά 10% και 9% μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι θα αναβάλει επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές του Ιράν. Οι τιμές του φυσικού αερίου ακολούθησαν την πτώση του αργού πετρελαίου Brent , αφού ο Τραμπ δήλωσε ότι θα καθυστερήσει στρατιωτικές επιθέσεις σε ηλεκτροπαραγωγικές εγκαταστάσεις του Ιράν.

Το ευρωπαϊκό σημείο αναφοράς φυσικού αερίου TTF (Title Transfer Facility) υποχώρησε κατά 9%, στα περίπου 54 ευρώ ανά μεγαβατώρα τη Δευτέρα, μετά την ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι θα αναβάλει στρατιωτικά πλήγματα κατά ιρανικών ενεργειακών υποδομών.

Ωστόσο, οι τιμές του φυσικού αερίου παραμένουν σημαντικά υψηλότερες από τα επίπεδα πριν από τον πόλεμο, που βρίσκονταν περίπου στα 32 ευρώ ανά μεγαβατώρα, καθώς την περασμένη εβδομάδα είχαν εκτιναχθεί πάνω από τα 70 ευρώ.

Ομοίως, οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν, ενώ τα χρηματιστηριακές αγορές καταγράφουν ισχυρή άνοδο.

Το διεθνές σημείο αναφοράς πετρελαίου αργού πετρελαίου Brent σημείωσε πτώση 10%, στα 101 δολάρια το βαρέλι.

Ο ευρωπαϊκός χρηματιστηριακός δείκτης Stoxx Europe 600 ενισχύθηκε κατά 0,7%, αφού νωρίτερα είχε καταγράψει πτώση άνω του 2% στις αρχικές συναλλαγές. Ο γερμανικός δείκτης DAX σημείωσε άνοδο 1,5%.

Παράλληλα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης που παρακολουθούν τον S&P 500 και τον Nasdaq Composite αυξήθηκαν κατά 2,6% και 2,3% αντίστοιχα.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι αναβάλλει τις απειλούμενες επιθέσεις κατά ιρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων, μετά από, όπως τις χαρακτήρισε, «καλές και παραγωγικές» συνομιλίες με την Τεχεράνη.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι οι συνομιλίες περιλάμβαναν συζητήσεις για «μια πλήρη και οριστική επίλυση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή».

Συγκεκριμένα δήλωσε:

«ΕΙΜΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΩ ΟΤΙ ΟΙ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ Η ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΙΡΑΝ ΕΙΧΑΝ, ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΥΟ ΗΜΕΡΕΣ, ΠΟΛΥ ΚΑΛΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΙΑ ΠΛΗΡΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΧΘΡΟΠΡΑΞΙΩΝ ΜΑΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ.

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΟΝΟ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΣΕ ΒΑΘΟΣ, ΛΕΠΤΟΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΜΙΛΙΩΝ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΟΥΝ ΚΑΘ’ ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ, ΕΧΩ ΔΩΣΕΙ ΕΝΤΟΛΗ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΕΜΟΥ ΝΑ ΑΝΑΒΑΛΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΠΛΗΓΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΙΡΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΕΝΤΕ ΗΜΕΡΩΝ, ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ.

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ!

ΠΡΟΕΔΡΟΣ DONALD J. TRUMP».