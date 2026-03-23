Ανάσα ανακούφισης στις αγορές: Εκτινάχθηκαν τα χρηματιστήρια - Πέφτει η τιμή του πετρελαίου

Στα 100,37 δολάρια το βαρέλι υποχώρησε η τιμή του αργού πετρελαίου μπρεντ 

Εύη Απολλωνάτου

Ανάσα ανακούφισης στις αγορές: Εκτινάχθηκαν τα χρηματιστήρια - Πέφτει η τιμή του πετρελαίου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Αισιοδοξία προκαλούν στις αγορές οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ΗΠΑ και το Ιράνδιαπραγματεύονται έναν τερματισμό του πολέμου και υπάρχουν «σημαντικά σημεία συμφωνίας».

Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν, ενώ οι τιμές των μετοχών σημειώνουν άνοδο στη Wall Street, μετά τις σοβαρές απώλειες που καταγράφηκαν σε άλλες αγορές του κόσμου πριν από τις δηλώσεις Τραμπ.

Η τιμή του βαρελιού αργού πετρελαίου μπρεντ υποχώρησε κατά 10,5% στα 100,37 δολάρια, από τα σχεδόν 120 δολάρια της περασμένης εβδομάδας.

Η τιμή του αργού πετρελαίου Μπρεντ έπεσε στα 96 δολάρια αμέσως μετά την ανακοίνωση της αναβολής που έδωσε ο Τραμπ για πέντε ημέρες στα χτυπήματα κατά ενεργειακών εγκαταστάσεων του Ιράν. Ωστόσο η τιμή ανέκαμψε και ανέκτησε μέρος των απωλειών της καθώς το Ιράν αρνήθηκε ότι διεξάγονται διαπραγματεύσεις.
Το αμερικανικό αργό πετρέλαιο αναφοράς είχε παρόμοια αντίδραση, πέφτοντας αμέσως προς τα 84 δολάρια το βαρέλι, πριν περιορίσει τις απώλειές του και φτάσει στα 88,85 δολάρια.

Από την έναρξη του πολέμου, οι χρηματοπιστωτικές αγορές παρουσιάζουν έντονες διακυμάνσεις, τόσο ανοδικές όσο και καθοδικές, λόγω της αβεβαιότητας σχετικά με τη διάρκειά των πολεμικών επιχειρήσεων. Ο φόβος είναι ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να μπλοκάρει μεγάλες ποσότητες πετρελαίου και φυσικού αερίου από τον Περσικό Κόλπο από την αγορά και αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει μία καταστροφική άνοδο του πληθωρισμού που θα πλήξει την παγκόσμια οικονομία.

Επιπλέον υπάρχει ανησυχία ότι οι υψηλές τιμές του πετρελαίου ενδέχεται να εμποδίσουν την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ και άλλες κεντρικές τράπεζες να επαναλάβουν τις μειώσεις των επιτοκίων, κάτι που θα έδινε ώθηση στην παγκόσμια οικονομία και στις τιμές των επενδύσεων.

Ραγδαία άνοδος στα παγκόσμια χρηματιστήρια πλην της Ασίας

Ωστόσο μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου ο δείκτης S&P 500 σημείωσε άνοδο 1,9%, πλησιάζοντας την καλύτερη ημερήσια επίδοσή του από πολύ πριν την έναρξη του πολέμου, μετά την αποκλιμάκωση των εντάσεων, παρόλο που το Ιράν αρνήθηκε ότι διεξάγονται διαπραγματεύσεις.

Ο δείκτης Dow Jones Industrial Average σημείωσε άνοδο 910 μονάδων, ή 2%, στις 10:15 π.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής, ενώ ο σύνθετος δείκτης Nasdaq ήταν 2,2% υψηλότερα.

Στην Ευρώπη, οι χρηματιστηριακοί δείκτες ανέκαμψαν αμέσως από τις απώλειες σε κέρδη μετά την ανακοίνωση του Τραμπ και στη συνέχεια διατήρησαν τα κέρδη αυτά. Ο γαλλικός CAC 40 σημείωσε άνοδο 1,7% και ο γερμανικός DAX 2,2%. Ο Γενικός Δείκτης Τιμών του ελληνικού χρηματιστηρίου στις 16:57 ήταν στις 2.108,45 και κατέγραφε άνοδο 2,12%.

Οι ασιατικές αγορές έκλεισαν με απώλειες καθώς δεν είχαν γίνει ακόμη οι δηλώσεις του Τραμπ. Ο Kospi της Νότιας Κορέας έπεσε κατά 6,5%, ο Nikkei 225 της Ιαπωνίας κατά 3,5% και ο Hang Seng του Χονγκ Κονγκ κατά 3,5%.

17:34ΕΛΛΑΔΑ

Το COSMOTE HISTORY τιμά την επέτειο της 25ης Μαρτίου

17:25ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Ετοιμάζεται συνάντηση στο Πακιστάν με Αμερικανούς και τον πρόεδρο του κοινοβουλίου του Ιράν

17:21LIFESTYLE

Ο σωσίας του Μπραντ Πιτ μιλά για τη συνεργασία τους στο «The Riders»: «Δεν είναι καθόλου ψωνισμένος»

17:16ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γιώργος Τσαγκαράκης: Πώς βρέθηκε στα χέρια του το Ευαγγέλιο του 1745 και η άγνωστη ληστεία στο Άγιον Όρος

17:15ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου: Το Ιράν είναι κάτω, εμείς είμαστε πάνω

17:13ΚΟΣΜΟΣ

Το Ντουμπάι... ερημώνει: Άδεια αεροπλάνα και πτήσεις χωρίς επιβάτες η νέα καθημερινότητα

17:05ME TO N & ME TO Σ

Μπαζώνουν και τη δίκη

17:01ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανάσα ανακούφισης στις αγορές: Εκτινάχθηκαν τα χρηματιστήρια - Πέφτει η τιμή του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις Τραμπ

16:51ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη για δυστύχημα στα Τέμπη: Η ασφυξία στη δικαστική αίθουσα, οι οργισμένοι συγγενείς, οι 33 απόντες κατηγορούμενοι, οι δικηγόροι και η αναβολή

16:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Πέρα από το σημείο αυτό, δεν υπάρχει τίποτα να δεις...»: Η επιγραφή στο «Πηγάδι του Διαβόλου» στη Βουλιαγμένη που αγνοείται ο 34χρονος δύτης και τα παλαιά δυστυχήματα στη λίμνη

16:48ΕΛΛΑΔΑ

Instant Win: Κέρδη μέχρι 500 ευρώ στη στιγμή σε χιλιάδες τυχερούς με δωρεάν συμμετοχή στα καταστήματα Allwyn

16:34ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Τραμπ: Επιβεβαιώνει τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν

16:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΗΠΑ: «Βουτιά» στο πετρέλαιο και στο φυσικό αέριο μετά την υπαναχώρηση Τραμπ για επίθεση στο Ιράν

16:32WHAT THE FACT

Οι δορυφόροι παρακολουθούν καθώς ένα τεράστιο τσουνάμι ύψους 200 μέτρων στέλνει σεισμικά κύματα σε όλο τον κόσμο για εννέα ημέρες

16:30ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζουν οι ώρες κοινής ησυχίας: Οι νέες και τα πρόστιμα για τους παραβάτες

16:23ΚΟΣΜΟΣ

Tραμπ: Είμαστε κοντά σε συμφωνία που θα τερματίσει τον πόλεμο - Δεν επιβεβαιώνει τις συνομιλίες η Τεχεράνη

16:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεκινάει νέα ψυχρή εισβολή με αρκτικό αυλώνα - Πότε θα επηρεάσει την Ελλάδα

16:21ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός: «Ο Φαλ κάνει κανονικά προπονήσεις» - Οι δηλώσεις του Μπαρτζώκα πριν τη Βαλένθια

16:20ΕΛΛΑΔΑ

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 1ο Συνέδριο Εθελοντισμού που διοργάνωσαν η Περιφέρεια Αττικής και ο Δήμος Πειραιά

16:03ΥΓΕΙΑ

Στο προσκήνιο η ψυχική υγεία των παιδιών: Τα δωρεάν προγράμματα του υπουργείου Υγείας και της UNICEF

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
21:40ΕΛΛΑΔΑ

Παπαφλέσσας: Πού γυρίστηκε το ιστορικό έπος του 21' - Οι άγνωστες πτυχές της ταινίας

14:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass 2026: Τα ποσά που θα λάβουν οι δικαιούχοι και τα κριτήρια – Πότε αναμένονται οι πληρωμές

16:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Πέρα από το σημείο αυτό, δεν υπάρχει τίποτα να δεις...»: Η επιγραφή στο «Πηγάδι του Διαβόλου» στη Βουλιαγμένη που αγνοείται ο 34χρονος δύτης και τα παλαιά δυστυχήματα στη λίμνη

23:25ΚΟΣΜΟΣ

Ο 16χρονος που «τρέλανε» την αγορά με μια παγωμένη πετσέτα - Νίκησε 15.000 εφευρέτες παγκοσμίως

15:18ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρός ο δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης του OnlyFans σε ηλικία 43 ετών

17:16ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γιώργος Τσαγκαράκης: Πώς βρέθηκε στα χέρια του το Ευαγγέλιο του 1745 και η άγνωστη ληστεία στο Άγιον Όρος

09:05ΚΟΣΜΟΣ

Σπαρακτικές φωτογραφίες από την τελευταία έξοδο: Ρεπόρτερ κάηκε μαζί με τα 3 παιδιά της

16:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεκινάει νέα ψυχρή εισβολή με αρκτικό αυλώνα - Πότε θα επηρεάσει την Ελλάδα

12:53ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

22 συλλήψεις επιχειρηματιών από το ελληνικό FBI σε επιχείρηση για άπατες από εικονικές εταιρείες με τιμολόγια μαϊμού - Φοροδιαφυγή €11 εκατ.

11:47ΕΛΛΑΔΑ

Οργή από την οικογένεια Πλακιά κατά του πρώην προέδρου του ΟΣΕ: «Θα σε σκίσω με τα χέρια μου, αλήτη»

15:59ΕΛΛΑΔΑ

Επική γκάφα σε σχολείο: Παρουσίασαν ήρωα της ελληνικής επανάστασης με καλάσνικοφ

22:53ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ατμοσφαιρική διαταραχή από Ιταλία - Η πρόγνωση μέρα προς μέρα

16:23ΚΟΣΜΟΣ

Tραμπ: Είμαστε κοντά σε συμφωνία που θα τερματίσει τον πόλεμο - Δεν επιβεβαιώνει τις συνομιλίες η Τεχεράνη

22:40ΚΟΣΜΟΣ

Ο γύρος της Αγγλίας σε 4.300 χλμ. - Ο βασιλιάς Κάρολος εγκαινίασε το μεγαλύτερο μονοπάτι του κόσμου

21:11ΚΟΣΜΟΣ

Γυναίκα που πάλεψε τον καρκίνο στέλνει κρυφά λουλούδια σε καρκινοπαθείς για πάνω από μία δεκαετία

16:30ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζουν οι ώρες κοινής ησυχίας: Οι νέες και τα πρόστιμα για τους παραβάτες

07:36ΕΛΛΑΔΑ

Πότε και πού ξεκίνησε τελικά η Επανάσταση του 1821 - Η ιστορική αλήθεια

16:51ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη για δυστύχημα στα Τέμπη: Η ασφυξία στη δικαστική αίθουσα, οι οργισμένοι συγγενείς, οι 33 απόντες κατηγορούμενοι, οι δικηγόροι και η αναβολή

16:34ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Τραμπ: Επιβεβαιώνει τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν

15:45ΕΛΛΑΔΑ

Δέντρο καταπλάκωσε και σκότωσε 68χρονο στην Υπάτη μπροστά στα μάτια της συζύγου του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ