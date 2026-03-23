Ανάσα ανακούφισης στις αγορές: Εκτινάχθηκαν τα χρηματιστήρια - Πέφτει η τιμή του πετρελαίου

Αισιοδοξία προκαλούν στις αγορές οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ΗΠΑ και το Ιράνδιαπραγματεύονται έναν τερματισμό του πολέμου και υπάρχουν «σημαντικά σημεία συμφωνίας».

Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν, ενώ οι τιμές των μετοχών σημειώνουν άνοδο στη Wall Street, μετά τις σοβαρές απώλειες που καταγράφηκαν σε άλλες αγορές του κόσμου πριν από τις δηλώσεις Τραμπ.

Η τιμή του βαρελιού αργού πετρελαίου μπρεντ υποχώρησε κατά 10,5% στα 100,37 δολάρια, από τα σχεδόν 120 δολάρια της περασμένης εβδομάδας.

Η τιμή του αργού πετρελαίου Μπρεντ έπεσε στα 96 δολάρια αμέσως μετά την ανακοίνωση της αναβολής που έδωσε ο Τραμπ για πέντε ημέρες στα χτυπήματα κατά ενεργειακών εγκαταστάσεων του Ιράν. Ωστόσο η τιμή ανέκαμψε και ανέκτησε μέρος των απωλειών της καθώς το Ιράν αρνήθηκε ότι διεξάγονται διαπραγματεύσεις.

Το αμερικανικό αργό πετρέλαιο αναφοράς είχε παρόμοια αντίδραση, πέφτοντας αμέσως προς τα 84 δολάρια το βαρέλι, πριν περιορίσει τις απώλειές του και φτάσει στα 88,85 δολάρια.

Από την έναρξη του πολέμου, οι χρηματοπιστωτικές αγορές παρουσιάζουν έντονες διακυμάνσεις, τόσο ανοδικές όσο και καθοδικές, λόγω της αβεβαιότητας σχετικά με τη διάρκειά των πολεμικών επιχειρήσεων. Ο φόβος είναι ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να μπλοκάρει μεγάλες ποσότητες πετρελαίου και φυσικού αερίου από τον Περσικό Κόλπο από την αγορά και αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει μία καταστροφική άνοδο του πληθωρισμού που θα πλήξει την παγκόσμια οικονομία.

Επιπλέον υπάρχει ανησυχία ότι οι υψηλές τιμές του πετρελαίου ενδέχεται να εμποδίσουν την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ και άλλες κεντρικές τράπεζες να επαναλάβουν τις μειώσεις των επιτοκίων, κάτι που θα έδινε ώθηση στην παγκόσμια οικονομία και στις τιμές των επενδύσεων.

Ραγδαία άνοδος στα παγκόσμια χρηματιστήρια πλην της Ασίας

Ωστόσο μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου ο δείκτης S&P 500 σημείωσε άνοδο 1,9%, πλησιάζοντας την καλύτερη ημερήσια επίδοσή του από πολύ πριν την έναρξη του πολέμου, μετά την αποκλιμάκωση των εντάσεων, παρόλο που το Ιράν αρνήθηκε ότι διεξάγονται διαπραγματεύσεις.

Ο δείκτης Dow Jones Industrial Average σημείωσε άνοδο 910 μονάδων, ή 2%, στις 10:15 π.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής, ενώ ο σύνθετος δείκτης Nasdaq ήταν 2,2% υψηλότερα.

Στην Ευρώπη, οι χρηματιστηριακοί δείκτες ανέκαμψαν αμέσως από τις απώλειες σε κέρδη μετά την ανακοίνωση του Τραμπ και στη συνέχεια διατήρησαν τα κέρδη αυτά. Ο γαλλικός CAC 40 σημείωσε άνοδο 1,7% και ο γερμανικός DAX 2,2%. Ο Γενικός Δείκτης Τιμών του ελληνικού χρηματιστηρίου στις 16:57 ήταν στις 2.108,45 και κατέγραφε άνοδο 2,12%.

Οι ασιατικές αγορές έκλεισαν με απώλειες καθώς δεν είχαν γίνει ακόμη οι δηλώσεις του Τραμπ. Ο Kospi της Νότιας Κορέας έπεσε κατά 6,5%, ο Nikkei 225 της Ιαπωνίας κατά 3,5% και ο Hang Seng του Χονγκ Κονγκ κατά 3,5%.

