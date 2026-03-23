Tραμπ: Είμαστε κοντά σε συμφωνία για τέλος στον πόλεμο - Διαψεύδει τις συνομιλίες η Τεχεράνη

Για σημαντικά σημεία συμφωνίας με το Ιράν έκανε λόγο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μετά τις συνομιλίες που διήρκεσαν μέχρι αργά το βράδυ της Κυριακής με δύο κορυφαίους Αμερικανούς απεσταλμένους.

«Θα δούμε πού θα οδηγήσουν», δήλωσε ο Τραμπ. «Πήγαν, θα έλεγα, τέλεια», πρόσθεσε αργότερα, σημειώνοντας ότι το Ιράν ήταν αυτό που ξεκίνησε τις συνομιλίες.

«Θα έλεγα ότι αν το φέρουν εις πέρας, αυτό θα τερματίσει το πρόβλημα, τη σύγκρουση, και πιστεύω ότι θα το τερματίσει σε πολύ, πολύ ουσιαστικό βαθμό», ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Επιπλέον εξήγησε ότι οι απεσταλμένοι του, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ, συμμετείχαν στις συζητήσεις, αλλά παρέμεινε σχετικά ασαφής ως προς το ποιος ήταν ο συνομιλητής των ΗΠΑ στο Ιράν, πέρα από το να διευκρινίσει ότι επρόκειτο για έναν «σεβαστό» ηγέτη που δεν είναι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

«Θέλουν πάρα πολύ να καταλήξουν σε συμφωνία. Κι εμείς θα θέλαμε να καταλήξουμε σε συμφωνία», δήλωσε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι θα γίνουν επιπλέον τηλεφωνικές επικοινωνίες τη Δευτέρα, τις οποίες θα ακολουθήσει μια προσωπική συνάντηση «πολύ, πολύ σύντομα».

«Έχουμε ορίσει μια περίοδο πέντε ημερών, θα δούμε πώς θα πάει. Αν πάει καλά, θα καταλήξουμε σε συμφωνία. Διαφορετικά, θα συνεχίσουμε να βομβαρδίζουμε με όλη μας τη δύναμη», είπε ο Τραμπ.

Παράλληλα σημείωσε ότι οποιαδήποτε συμφωνία θα απαιτούσε από το Ιράν να μην αποκτήσει πυρηνική βόμβα. «Δεν θέλουμε να δούμε πυρηνική βόμβα, ούτε πυρηνικό όπλο», εξήγησε ο Τραμπ και τόνισε ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να πάρουν στην κατοχή τους το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν.

«Την πυρηνική σκόνη. Θα τη θέλουμε. Και νομίζω ότι θα την πάρουμε. Έχουμε συμφωνήσει σε αυτό», είπε.

Διαψεύδει η Τεχεράνη

To ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων ISNA που συνδέεται με την παραστρατιωτική οργάνωση Μπασίτζ επικαλέστηκε μια «καλά ενημερωμένη πηγή» από το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας, η οποία δήλωσε ότι οι Ιρανοί «αρνούνται τις διαπραγματεύσεις» και ότι τα Στενά του Ορμούζ είναι «κλειστά για τους επιτιθέμενους».

Νωρίτερα τα ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων Fars και Tasnim, που συνδέονται με τους Φρουρούς της Επανάστασης είχαν μεταδώσει παρόμοιες δηλώσεις από ανώνυμους αξιωματούχους.

Το Fars ανέφερε ότι δεν υπήρξε «καμία άμεση ή έμμεση επαφή με τον Τραμπ» και ότι αυτός «υποχώρησε». Επιπλέον το Tasnim ανέφερε ότι «δεν διεξάγονται διαπραγματεύσεις».

Τραμπ: Οι ΗΠΑ είχαν «πολλά κοινά σημεία» με το Ιράν στις συνομιλίες τους

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι οι δύο πλευρές είχαν «πολλά κοινά σημεία» κατά τη διάρκεια των συνομιλιών τους που, όπως ισχυρίστηκε, διεξήγαγαν Αμερικανοί αξιωματούχοι με το Ιράν.

Στη συνέχεια, πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν είχαν «15 κοινά σημεία» που βρήκαν κατά την διάρκεια των συνομιλιών τους.

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατά την άφιξή του στο Λευκό Οίκο FR159526 AP

Τραμπ: «Αν όλα πάνε καλά, θα διευθετήσουμε τον πόλεμο – αλλιώς, θα συνεχίσουμε να βομβαρδίζουμε με όλη μας την καρδιά»

«Αν όλα πάνε καλά με τις συνομιλίες, θα καταλήξουμε σε συμφωνία για να διευθετήσουμε το ζήτημα. Διαφορετικά, θα συνεχίσουμε να βομβαρδίζουμε με όλη μας την καρδιά», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι θέλει να υπάρχει «όσο το δυνατόν περισσότερο πετρέλαιο στην αγορά», όταν ρωτήθηκε για την απόφαση του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ, την περασμένη εβδομάδα, να χαλαρώσει τις κυρώσεις για το ιρανικό πετρέλαιο.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν γνωρίζει την κατάσταση της υγείας του ανώτατου ηγέτη του Ιράν αλλά πρόσθεσε ότι δεν επιθυμεί να σκοτωθεί. «Δεν είμαι σίγουρος αν ο νέος ανώτατος ηγέτης είναι ακόμη ζωντανός ή όχι».

Τραμπ στο CNBC: Είμαστε αποφασισμένοι να καταλήξουμε σε συμφωνία με το Ιράν

«Είμαστε αποφασισμένοι να καταλήξουμε σε συμφωνία με το Ιράν», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος σε τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τον δημοσιογράφο του CNBC, Τζο Κέρνεν την Δευτέρα, λίγο αφού δήλωσε μέσω του Truth Social ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν, είχαν πολύ καλές και εποικοδομητικές συνομιλίες -τις τελευταίες δύο ημέρες, και ότι διέταξε το υπουργείο Άμυνας να αναβάλει οποιαδήποτε επίθεση εναντίον ιρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων για πέντε ημέρες.

«Οι συζητήσεις με το Ιράν ήταν πολύ έντονες, εξακολουθούμε να ελπίζουμε ότι θα επιτευχθεί κάτι πολύ ουσιαστικό», δήλωσε επίσης ο Αμερικανός πρόεδρος, ενώ επέμεινε ότι τα γεγονότα που εκτυλίσσονται στο Ιράν μπορούν να χαρακτηριστούν ως αλλαγή καθεστώτος.

Δημοσιογράφος του Axios: Τουρκία, Αίγυπτος και Πακιστάν διαμεσολάβησαν μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

Ανώτεροι αξιωματούχοι από την Τουρκία, την Αίγυπτο και το Πακιστάν πραγματοποίησαν ξεχωριστές συνομιλίες με τον Αμερικανό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, τις τελευταίες δύο ημέρες, σε μια προσπάθεια να αποκλιμακωθεί η ένταση, σύμφωνα με ανάρτηση δημοσιογράφου του Axios, Μπαράκ Ραβίντ, στο «X».

«Η διαμεσολάβηση συνεχίζεται και σημειώνει πρόοδο. Οι συζητήσεις αφορούν τον τερματισμό του πολέμου και την επίλυση όλων των εκκρεμών ζητημάτων. Ελπίζουμε να έχουμε απαντήσεις σύντομα», αναφέρει ο Ραβίντ, επικαλούμενος πηγή εξοικιωμένη με το θέμα.

Παρά τις έντονες συζητήσεις, δεν έχει γίνει σαφές σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις για το πώς θα επιτευχθεί μια «πλήρης και ολική επίλυση» του πολέμου, όπως ανέφερε ο Τραμπ στην ανάρτησή του στο Truth Social τη Δευτέρα.

Επιπλέον, το Ιράν έχει αρνηθεί οποιαδήποτε επικοινωνία με τις ΗΠΑ, είτε άμεση είτε έμμεση.

Την ίδια ώρα, ο Τραμπ δήλωσε στο Fox Business, ότι οι συνομιλίες με το Ιράν πραγματοποιήθηκαν το βράδυ της Κυριακής με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ.

