Τραμπ: ΗΠΑ και Ιράν είχαν πολύ καλές και εποικοδομητικές συνομιλίες τις τελευταίες δύο ημέρες

Ο Ντόναλντ Τραμπ μιλάει κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Λευκό Οίκο στην Ουάσινγκτον, την Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν, είχαν πολύ καλές και εποικοδομητικές συνομιλίες -τις τελευταίες δύο ημέρες, ενώ διέταξε το υπουργείο Άμυνας να αναβάλει οποιαδήποτε επίθεση εναντίον ιρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων για πέντε ημέρες, με ανάρτησή του στο Truth Social.

Όπως σημείωσε στην ανάρτησή του: «Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και το Ιράν είχαν πολύ καλές και εποικοδομητικές συνομιλίες, τις τελευταίες δύο ημέρες, σχετικά με την πλήρη και οριστική επίλυση των εχθροπραξιών μας στη Μέση Ανατολή».

Και συνέχισε: «Με βάση το πνεύμα και τον τόνο αυτών των λεπτομερών και εποικοδομητικών συζητήσεων, οι οποίες θα συνεχιστούν καθ' όλη την βδομάδα, διέταξα το υπουργείο του Πολέμου, να αναβάλει οποιαδήποτε και όλες τις στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον των ιρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων και της ενεργειακής υποδομής για περίοδο πέντε ημερών, υπό την προϋπόθεση της επιτυχίας των συνεχιζόμενων συναντήσεων και συζητήσεων».

Από την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ δηλώνει ότι δεν ενδιαφέρεται να επιτεύξει κάποιου είδους συμφωνίας με το Ιράν, λέγοντας «Θα μπορούσαμε να συνομιλήσουμε, αλλά δεν θέλω να συνάψουμε εκεχειρία».

«Έχετε 48 ώρες για να ανοίξετε τα στενά του Ορμούζ», είχε δηλώσει ο Τραμπ

Να σημειωθεί ότι το βράδυ του Σαββάτου, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δώσει διορία 48 ωρών στο Ιράν, να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ, αλλιώς θα δεχτεί επιθέσεις στους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο Τραμπ είχε τονίσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «θα πλήξουν και θα καταστρέψουν τα ιρανικά εργοστάσια ενέργειας, ξεκινώντας από τα μεγαλύτερα, εάν η Τεχεράνη δεν ανοίξει πλήρως τα Στενά εντός 48 ωρών».

Σε αντίδραση στην απειλή του Τραμπ, ο ιρανικός στρατός είχε δηλώσει ότι θα στοχεύσει υποδομές ενέργειας και αφαλάτωσης που ανήκουν στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε καθεστώτα της περιοχής, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Ωστόσο, μετά την νέα ανάρτησή του Τραμπ, φαίνεται ότι η διορία πλέον έχει παραταθεί.

Αντίδραση Ιράν: «Ο Τραμπ κάνει πίσω»

Το ιρανικό πρακτορείο Tasnim δήλωσε ότι «ο αρχηγός της αμερικανικής τρομοκρατικής κυβέρνησης, Ντόναλντ Τραμπ, έκανε πίσω!», αντιδρώντας στις δηλώσεις του Αμερικανού πρόεδρου.

ترامپ عقب‌نشینی کرد!



رئیس دولت تروریستی آمریکا:



با ایران گفت‌وگوهای بسیار سازنده‌ای در مورد حل و فصل خصومت‌هایمان در خاورمیانه داشته‌ایم



به وزارت جنگ دستور داده‌ام هرگونه حمله نظامی علیه نیروگاه‌ها و زیرساخت‌های انرژی ایران را به مدت ۵ روز به تعویق بیندازد pic.twitter.com/kDUBulf7Z6 — خبرگزاری تسنیم (@Tasnimnews_Fa) March 23, 2026

Την ίδια ώρα, η κρατική τηλεόραση του Ιράν, αντέδρασε, επίσης, στην απόφαση του Τραμπ να παρατείνει κατά πέντε ημέρες την προθεσμία για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, λέγοντας: «Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποχωρεί μετά την αυστηρή προειδοποίηση του Ιράν».

Μετά τις δηλώσεις του Τραμπ, η τιμή του πετρελαίου υποχώρησε κατά περισσότερο από 10%

Οι αγορές φαίνεται να ανακάμπτουν μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν είχαν «πολύ καλές και παραγωγικές συνομιλίες σχετικά με την πλήρη και οριστική επίλυση των εχθροπραξιών μας στη Μέση Ανατολή».

Το αργό πετρέλαιο Brent σημείωσε πτώση 13% φτάνοντας τα 96 δολάρια περίπου το βαρέλι, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού WTI κατέγραψαν πτώση άνω του 10%, αγγίζοντας τα 88,5 δολάρια ανά βαρέλι.

Ισχυρή άνοδο κατέγραψαν και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια μετά τις νέες δηλώσεις του Τραμπ. Πιο συγκεκριμένα, το Παρίσι κατέγραψε άνοδο +2,45%, η Φρανκφούρτη +3,24% και το Λονδίνο +0,52%.

