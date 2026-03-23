Αντίδραση Ιράν στις νέες δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου: «Ο Τραμπ κάνει πίσω»
Την ίδια ώρα, το ιρανικό πρακτορείο Tasnim δήλωσε ότι «ο αρχηγός της αμερικανικής τρομοκρατικής κυβέρνησης, Ντόναλντ Τραμπ, έκανε πίσω!», αντιδρώντας, επίσης, στις δηλώσεις του Αμερικανού πρόεδρου
Η κρατική τηλεόραση του Ιράν, αντέδρασε στις νέες δηλώσεις του Τραμπ, με τις οποίες αναφέρει ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν, είχαν πολύ καλές και εποικοδομητικές συνομιλίες -τις τελευταίες δύο ημέρες, και ότι διέταξε το υπουργείο Άμυνας να αναβάλει οποιαδήποτε επίθεση εναντίον ιρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων για πέντε ημέρες.
«Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποχωρεί μετά την σθεναρή προειδοποίηση του Ιράν», ανέφερε η κρατική τηλεόραση του Ιράν.
Την ίδια ώρα, το ιρανικό πρακτορείο Tasnim δήλωσε ότι «ο αρχηγός της αμερικανικής τρομοκρατικής κυβέρνησης, Ντόναλντ Τραμπ, έκανε πίσω!», αντιδρώντας, επίσης, στις δηλώσεις του Αμερικανού πρόεδρου.
Το ίδιο μήνυμα μετέδωσε και η ιρανική πρεσβεία στην Καμπούλ του Αφγανιστάν, λέγοντας ότι ο Τραμπ απέφυγε να επιτεθεί μετά την «αυστηρή προειδοποίηση του Ιράν».
Να σημειωθεί ότι, το ιρανικό πρακτορείο Fars, επικαλούμενο μια πηγή, ισχυρίστηκε ότι δεν υπήρξε άμεση επικοινωνία του Ιράν με τις ΗΠΑ, ούτε μέσω μεσαζόντων.