Φιλιππιάδα: Δραματική διάσωση 12χρονης από απόκρημνο σημείο στον ποταμό Λούρο

Snapshot Ένα 12χρονο κορίτσι εγκλωβίστηκε σε απόκρημνο σημείο στις όχθες του ποταμού Λούρου στη Φιλιππιάδα.

Το κορίτσι διαμένει στη δομή φιλοξενίας μεταναστών της Φιλιππιάδας και βρέθηκε σε κίνδυνο κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Φιλιππιάδας με 10 στελέχη και 4 οχήματα πραγματοποίησε την επιχείρηση διάσωσης.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν επίσης η Ελληνική Αστυνομία για τον συντονισμό και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Η ανήλικη απεγκλωβίστηκε με ασφάλεια και μεταφέρθηκε για προληπτικό ιατρικό έλεγχο. Snapshot powered by AI

Μεγάλη κινητοποίηση των αρχών σημειώθηκε αργά το απόγευμα της Κυριακής (14/06) στη Φιλιππιάδα, για τη διάσωση ενός 12χρονου κοριτσιού που βρέθηκε σε κίνδυνο.

Το ανήλικο κορίτσι, το οποίο διαμένει στη δομή φιλοξενίας μεταναστών της Φιλιππιάδας, είχε μεταβεί στην περιοχή του ποταμού Λούρου, όπου κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες εγκλωβίστηκε σε ένα ιδιαίτερα δύσβατο και απόκρημνο σημείο στις όχθες του ποταμού, αδυνατώντας να επιστρέψει σε ασφαλές μέρος.

Μόλις ειδοποιήθηκαν οι Αρχές, στήθηκε αμέσως επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη διάσωση, όπως μεταδίδει το epiruspost.gr.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Φιλιππιάδας με 4 οχήματα και 10 στελέχη, που κατάφεραν να προσεγγίσουν με ασφάλεια το δύσκολο σημείο και να απεγκλωβίσουν το κοριτσάκι.

Στην επιχείρηση συνέδραμαν δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας για τον συντονισμό και την ασφάλεια της περιοχής, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του οποίου παρέλαβε την ανήλικη για την παροχή των πρώτων βοηθειών και τον προληπτικό έλεγχο της υγείας της.