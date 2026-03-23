Δημοσιογράφος του Axios: Τουρκία, Αίγυπτος και Πακιστάν διαμεσολάβησαν μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

Ανώτεροι αξιωματούχοι από την Τουρκία, την Αίγυπτο και το Πακιστάν πραγματοποίησαν ξεχωριστές συνομιλίες με τον Αμερικανό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, τις τελευταίες δύο ημέρες, σε μια προσπάθεια να αποκλιμακωθεί η ένταση, σύμφωνα με ανάρτηση δημοσιογράφου του Axios, Μπαράκ Ραβίντ, στο «X».

«Η διαμεσολάβηση συνεχίζεται και σημειώνει πρόοδο. Οι συζητήσεις αφορούν τον τερματισμό του πολέμου και την επίλυση όλων των εκκρεμών ζητημάτων. Ελπίζουμε να έχουμε απαντήσεις σύντομα», αναφέρει ο Ραβίντ, επικαλούμενος πηγή εξοικιωμένη με το θέμα.

?Turkey, Egypt, and Pakistan have been passing messages between the U.S. and Iran over the past two days in an effort to de-escalate, U.S. source says

?Senior officials from the three countries held separate talks with White House envoy Steve Witkoff and Iranian Foreign… https://t.co/4ZEFMt1ruq — Barak Ravid (@BarakRavid) March 23, 2026

Παρά τις έντονες συζητήσεις, δεν έχει γίνει σαφές σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις για το πώς θα επιτευχθεί μια «πλήρης και ολική επίλυση» του πολέμου, όπως ανέφερε ο Τραμπ στην ανάρτησή του στο Truth Social τη Δευτέρα.

Επιπλέον, το Ιράν έχει αρνηθεί οποιαδήποτε επικοινωνία με τις ΗΠΑ, είτε άμεση είτε έμμεση.

Την ίδια ώρα, ο Τραμπ δήλωσε στο Fox Business, ότι οι συνομιλίες με το Ιράν πραγματοποιήθηκαν το βράδυ της Κυριακής με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ.