Εχούντ Μπαράκ: «Ο πόλεμος κατά του Ιράν ενδέχεται να οδεύει προς μια παρατεταμένη φάση στασιμότητας»

Ο πρώην πρωθυπουργός του Ισραήλ, Εχούντ Μπαράκ, προειδοποίησε ότι ο πόλεμος κατά του Ιράν ενδέχεται να οδεύει προς μια παρατεταμένη φάση στασιμότητας, κατά την διάρκεια συνέντευξής του στο Channel 13.

Όπως ανέφερε, «οι πόλεμοι συχνά ξεκινούν με εντυπωσιακά κέρδη, πριν οδηγηθούν σε έναν πόλεμο εξάντλησης, σε αδύναμες διαπραγματεύσεις ή απλά μια ήττα».

Αναφερόμενος στα Στενά του Ορμούζ, ο πρώην Ισραηλινός πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η επαναλειτουργία τους «πιθανότατα θα απαιτούσε μια σημαντική και μακροχρόνια στρατιωτική ανάπτυξη των ΗΠΑ».

Τα Στενά του Ορμούζ, τα οποία είναι σχεδόν κλειστά από το ξέσπασμα του πολέμου που έχει βάλει φωτιά στη Μέση Ανατολή, αποτελεί τη βασική διαδρομή για τη μεταφορά του ενός πέμπτου του παγκόσμιου εμπορίου αργού πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου με την μεταφορά εμπορευμάτων να έχει κατακρημνιστεί (-95%), σύμφωνα με την εταιρεία αναλύσεων Kpler. Πολύ μικρός αριθμός φορτηγών και πετρελαιοφόρων δεξαμενόπλοιων τα διασχίζει πλέον.