Τραμπ στο CNBC: «Είμαστε αποφασισμένοι να καταλήξουμε σε συμφωνία με το Ιράν»

«Είμαστε αποφασισμένοι να καταλήξουμε σε συμφωνία με το Ιράν», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τον δημοσιογράφο του CNBC, Τζο Κέρνεν την Δευτέρα, λίγο αφού δήλωσε μέσω του Truth Social ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν, είχαν πολύ καλές και εποικοδομητικές συνομιλίες -τις τελευταίες δύο ημέρες, και ότι διέταξε το υπουργείο Άμυνας να αναβάλει οποιαδήποτε επίθεση εναντίον ιρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων για πέντε ημέρες.

«Οι συζητήσεις με το Ιράν ήταν πολύ έντονες, εξακολουθούμε να ελπίζουμε ότι θα επιτευχθεί κάτι πολύ ουσιαστικό», δήλωσε επίσης ο Αμερικανός πρόεδρος, ενώ επέμεινε ότι τα γεγονότα που εκτυλίσσονται στο Ιράν μπορούν να χαρακτηριστούν ως αλλαγή καθεστώτος.

Νωρίτερα, ο Τραμπ δήλωσε στο Fox Business, ότι το Ιράν θέλει απεγνωσμένα να συνάψει μια συμφωνία και αυτό ενδέχεται να γίνει μέσα σε πέντε ημέρες ή νωρίτερα και ότι οι συνομιλίες με το Ιράν πραγματοποιήθηκαν το βράδυ της Κυριακής με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ.

Δημοσιογράφος του Axios: Τουρκία, Αίγυπτος και Πακιστάν διαμεσολάβησαν στις συζητήσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

Ανώτεροι αξιωματούχοι από την Τουρκία, την Αίγυπτο και το Πακιστάν πραγματοποίησαν ξεχωριστές συνομιλίες με τον Αμερικανό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, τις τελευταίες δύο ημέρες, σε μια προσπάθεια να αποκλιμακωθεί η ένταση, σύμφωνα με ανάρτηση δημοσιογράφου του Axios, Μπαράκ Ραβίντ, στο «X».

«Η διαμεσολάβηση συνεχίζεται και σημειώνει πρόοδο. Οι συζητήσεις αφορούν τον τερματισμό του πολέμου και την επίλυση όλων των εκκρεμών ζητημάτων. Ελπίζουμε να έχουμε απαντήσεις σύντομα», αναφέρει ο Ραβίντ, επικαλούμενος πηγή εξοικιωμένη με το θέμα.

Παρά τις έντονες συζητήσεις, δεν έχει γίνει σαφές σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις και το πώς θα επιτευχθεί μια «πλήρης και ολική επίλυση» του πολέμου, όπως ανέφερε ο Τραμπ στην ανάρτησή του στο Truth Social τη Δευτέρα.

Επιπλέον, το Ιράν έχει αρνηθεί οποιαδήποτε επικοινωνία με τις ΗΠΑ, είτε άμεση είτε έμμεση.