Axios: Ετοιμάζεται συνάντηση στο Πακιστάν με Αμερικανούς και τον πρόεδρο του κοινοβουλίου του Ιράν

Ισραηλινοί αξιωματούχοι πιστεύουν ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν ενδέχεται να πραγματοποιήσουν συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ ήδη από αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με πηγή του Reuters

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαπραγματεύονται με ανώτερο αξιωματούχο της ηγεσίας του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι οι δύο πλευρές έχουν ήδη συγκλίνει σε αρκετά βασικά ζητήματα.

Σύμφωνα με το Axios, ο Τραμπ είπε σε δημοσιογράφους ότι οι απεσταλμένοι του είχαν συνομιλίες με υψηλόβαθμο Ιρανό αξιωματούχο. Ο ίδιος δεν αποκάλυψε το όνομά του, δηλώνοντας ότι δεν θέλει «να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή του».

Ο Τραμπ υπαναχώρησε τη Δευτέρα από την απειλή να πλήξει ιρανικούς ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς, επικαλούμενος «παραγωγικές διαπραγματεύσεις».

Η Τεχεράνη ωστόσο διέψευσε ότι έχουν πραγματοποιηθεί τέτοιες συνομιλίες, υποστηρίζοντας ότι ο Τραμπ επιχειρεί απλώς να καθησυχάσει τις ενεργειακές αγορές.

Ισραηλινός αξιωματούχος ανέφερε στο Axios ότι οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ είχαν επαφές με τον πρόεδρο του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχάμεντ-Μπαγέρ Γκαλιμπάφ.

Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν ηγείται των συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες για μια συμφωνία τερματισμού των εχθροπραξιών, δήλωσε πηγή στην Jerusalem Post, επικαλούμενη ισραηλινές πηγές, και την ισραηλινή εφημερίδα Ynet.

Το Ynet αναφέρει ότι οι διαπραγματεύσεις διεξάγονται κυρίως έμμεσα, επομένως δεν είναι σαφές εάν οι Αμερικανοί έχουν άμεση επαφή με τον Ghalibaf.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι συνομιλίες αφορούν «έναν άνθρωπο με μεγάλο κύρος» στο Ιράν, χωρίς όμως να πρόκειται για τον ανώτατο ηγέτη.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, χώρες-διαμεσολαβητές προσπαθούν να οργανώσουν συνάντηση στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν. Ισραηλινοί αξιωματούχοι πιστεύουν ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν ενδέχεται να πραγματοποιήσουν συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ ήδη από αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με πηγή του Reuters

Σε αυτή ενδέχεται να συμμετάσχουν:

  • ο Γκαλιμπάφ και άλλοι Ιρανοί αξιωματούχοι
  • οι Witkoff και Kushner από την αμερικανική πλευρά
  • πιθανόν και ο αντιπρόεδρος Βανς

Η ένταση κλιμακώθηκε όταν ο Τραμπ έδωσε τελεσίγραφο στο Ιράν να ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ εντός 48 ωρών, αλλιώς θα αντιμετώπιζε μαζικές στρατιωτικές επιθέσεις.

Η Τεχεράνη απείλησε με πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ισραήλ και χωρών του Κόλπου, προκαλώντας έντονη αναταραχή στις διεθνείς αγορές.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι στις συνομιλίες υπήρξε σύγκλιση στα εξής σημεία:

  • Το Ιράν δεσμεύεται να μην επιδιώξει πυρηνικά όπλα και να παραδώσει τα υπάρχοντα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου.
  • Θα περιορίσει το πυραυλικό του πρόγραμμα.
  • Θα ανοίξει εκ νέου τα Στενά του Ορμούζ.

«Αν τηρήσουν αυτές τις δεσμεύσεις, θα τελειώσει η σύγκρουση. Θέλουν συμφωνία και θέλουμε κι εμείς», δήλωσε ο Τραμπ.

Αμερικανικές πηγές αναφέρουν ότι χώρες όπως η Τουρκία, η Αίγυπτος και το Πακιστάν μετέφεραν μηνύματα μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης τις τελευταίες δύο ημέρες.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου Badr Abdelatty είχε τηλεφωνικές επαφές με τον Witkoff, τον Ιρανό ΥΠΕΞ Abbas Araghchi και τους ομολόγους του από Τουρκία, Πακιστάν και Κατάρ, με στόχο την αποκλιμάκωση της κρίσης.

Μετά τις δηλώσεις του Τραμπ, η τιμή του πετρελαίου υποχώρησε κατά περισσότερο από 10%

Οι αγορές φαίνεται να ανακάμπτουν μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν είχαν «πολύ καλές και παραγωγικές συνομιλίες σχετικά με την πλήρη και οριστική επίλυση των εχθροπραξιών μας στη Μέση Ανατολή».

Το αργό πετρέλαιο Brent σημείωσε πτώση 13% φτάνοντας τα 96 δολάρια περίπου το βαρέλι, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού WTI κατέγραψαν πτώση άνω του 10%, αγγίζοντας τα 88,5 δολάρια ανά βαρέλι.

Ισχυρή άνοδο κατέγραψαν και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια μετά τις νέες δηλώσεις του Τραμπ. Πιο συγκεκριμένα, το Παρίσι κατέγραψε άνοδο +2,45%, η Φρανκφούρτη +3,24% και το Λονδίνο +0,52%.

17:34ΕΛΛΑΔΑ

Το COSMOTE HISTORY τιμά την επέτειο της 25ης Μαρτίου

17:25ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Ετοιμάζεται συνάντηση στο Πακιστάν με Αμερικανούς και τον πρόεδρο του κοινοβουλίου του Ιράν

17:21LIFESTYLE

Ο σωσίας του Μπραντ Πιτ μιλά για τη συνεργασία τους στο «The Riders»: «Δεν είναι καθόλου ψωνισμένος»

17:16ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γιώργος Τσαγκαράκης: Πώς βρέθηκε στα χέρια του το Ευαγγέλιο του 1745 και η άγνωστη ληστεία στο Άγιον Όρος

17:15ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου: Το Ιράν είναι κάτω, εμείς είμαστε πάνω

17:13ΚΟΣΜΟΣ

Το Ντουμπάι... ερημώνει: Άδεια αεροπλάνα και πτήσεις χωρίς επιβάτες η νέα καθημερινότητα

17:05ME TO N & ME TO Σ

Μπαζώνουν και τη δίκη

17:01ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανάσα ανακούφισης στις αγορές: Εκτινάχθηκαν τα χρηματιστήρια - Πέφτει η τιμή του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις Τραμπ

16:51ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη για δυστύχημα στα Τέμπη: Η ασφυξία στη δικαστική αίθουσα, οι οργισμένοι συγγενείς, οι 33 απόντες κατηγορούμενοι, οι δικηγόροι και η αναβολή

16:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Πέρα από το σημείο αυτό, δεν υπάρχει τίποτα να δεις...»: Η επιγραφή στο «Πηγάδι του Διαβόλου» στη Βουλιαγμένη που αγνοείται ο 34χρονος δύτης και τα παλαιά δυστυχήματα στη λίμνη

16:48ΕΛΛΑΔΑ

Instant Win: Κέρδη μέχρι 500 ευρώ στη στιγμή σε χιλιάδες τυχερούς με δωρεάν συμμετοχή στα καταστήματα Allwyn

16:34ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Τραμπ: Επιβεβαιώνει τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν

16:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΗΠΑ: «Βουτιά» στο πετρέλαιο και στο φυσικό αέριο μετά την υπαναχώρηση Τραμπ για επίθεση στο Ιράν

16:32WHAT THE FACT

Οι δορυφόροι παρακολουθούν καθώς ένα τεράστιο τσουνάμι ύψους 200 μέτρων στέλνει σεισμικά κύματα σε όλο τον κόσμο για εννέα ημέρες

16:30ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζουν οι ώρες κοινής ησυχίας: Οι νέες και τα πρόστιμα για τους παραβάτες

16:23ΚΟΣΜΟΣ

Tραμπ: Είμαστε κοντά σε συμφωνία που θα τερματίσει τον πόλεμο - Δεν επιβεβαιώνει τις συνομιλίες η Τεχεράνη

16:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεκινάει νέα ψυχρή εισβολή με αρκτικό αυλώνα - Πότε θα επηρεάσει την Ελλάδα

16:21ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός: «Ο Φαλ κάνει κανονικά προπονήσεις» - Οι δηλώσεις του Μπαρτζώκα πριν τη Βαλένθια

16:20ΕΛΛΑΔΑ

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 1ο Συνέδριο Εθελοντισμού που διοργάνωσαν η Περιφέρεια Αττικής και ο Δήμος Πειραιά

16:03ΥΓΕΙΑ

Στο προσκήνιο η ψυχική υγεία των παιδιών: Τα δωρεάν προγράμματα του υπουργείου Υγείας και της UNICEF

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
21:40ΕΛΛΑΔΑ

Παπαφλέσσας: Πού γυρίστηκε το ιστορικό έπος του 21' - Οι άγνωστες πτυχές της ταινίας

14:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass 2026: Τα ποσά που θα λάβουν οι δικαιούχοι και τα κριτήρια – Πότε αναμένονται οι πληρωμές

16:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Πέρα από το σημείο αυτό, δεν υπάρχει τίποτα να δεις...»: Η επιγραφή στο «Πηγάδι του Διαβόλου» στη Βουλιαγμένη που αγνοείται ο 34χρονος δύτης και τα παλαιά δυστυχήματα στη λίμνη

23:25ΚΟΣΜΟΣ

Ο 16χρονος που «τρέλανε» την αγορά με μια παγωμένη πετσέτα - Νίκησε 15.000 εφευρέτες παγκοσμίως

15:18ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρός ο δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης του OnlyFans σε ηλικία 43 ετών

17:16ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γιώργος Τσαγκαράκης: Πώς βρέθηκε στα χέρια του το Ευαγγέλιο του 1745 και η άγνωστη ληστεία στο Άγιον Όρος

09:05ΚΟΣΜΟΣ

Σπαρακτικές φωτογραφίες από την τελευταία έξοδο: Ρεπόρτερ κάηκε μαζί με τα 3 παιδιά της

16:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεκινάει νέα ψυχρή εισβολή με αρκτικό αυλώνα - Πότε θα επηρεάσει την Ελλάδα

12:53ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

22 συλλήψεις επιχειρηματιών από το ελληνικό FBI σε επιχείρηση για άπατες από εικονικές εταιρείες με τιμολόγια μαϊμού - Φοροδιαφυγή €11 εκατ.

11:47ΕΛΛΑΔΑ

Οργή από την οικογένεια Πλακιά κατά του πρώην προέδρου του ΟΣΕ: «Θα σε σκίσω με τα χέρια μου, αλήτη»

15:59ΕΛΛΑΔΑ

Επική γκάφα σε σχολείο: Παρουσίασαν ήρωα της ελληνικής επανάστασης με καλάσνικοφ

22:53ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ατμοσφαιρική διαταραχή από Ιταλία - Η πρόγνωση μέρα προς μέρα

16:23ΚΟΣΜΟΣ

Tραμπ: Είμαστε κοντά σε συμφωνία που θα τερματίσει τον πόλεμο - Δεν επιβεβαιώνει τις συνομιλίες η Τεχεράνη

22:40ΚΟΣΜΟΣ

Ο γύρος της Αγγλίας σε 4.300 χλμ. - Ο βασιλιάς Κάρολος εγκαινίασε το μεγαλύτερο μονοπάτι του κόσμου

21:11ΚΟΣΜΟΣ

Γυναίκα που πάλεψε τον καρκίνο στέλνει κρυφά λουλούδια σε καρκινοπαθείς για πάνω από μία δεκαετία

16:30ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζουν οι ώρες κοινής ησυχίας: Οι νέες και τα πρόστιμα για τους παραβάτες

07:36ΕΛΛΑΔΑ

Πότε και πού ξεκίνησε τελικά η Επανάσταση του 1821 - Η ιστορική αλήθεια

16:51ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη για δυστύχημα στα Τέμπη: Η ασφυξία στη δικαστική αίθουσα, οι οργισμένοι συγγενείς, οι 33 απόντες κατηγορούμενοι, οι δικηγόροι και η αναβολή

16:34ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Τραμπ: Επιβεβαιώνει τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν

15:45ΕΛΛΑΔΑ

Δέντρο καταπλάκωσε και σκότωσε 68χρονο στην Υπάτη μπροστά στα μάτια της συζύγου του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ