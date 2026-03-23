Axios: Ετοιμάζεται συνάντηση στο Πακιστάν με Αμερικανούς και τον πρόεδρο του κοινοβουλίου του Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαπραγματεύονται με ανώτερο αξιωματούχο της ηγεσίας του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι οι δύο πλευρές έχουν ήδη συγκλίνει σε αρκετά βασικά ζητήματα.

Σύμφωνα με το Axios, ο Τραμπ είπε σε δημοσιογράφους ότι οι απεσταλμένοι του είχαν συνομιλίες με υψηλόβαθμο Ιρανό αξιωματούχο. Ο ίδιος δεν αποκάλυψε το όνομά του, δηλώνοντας ότι δεν θέλει «να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή του».

Ο Τραμπ υπαναχώρησε τη Δευτέρα από την απειλή να πλήξει ιρανικούς ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς, επικαλούμενος «παραγωγικές διαπραγματεύσεις».

Η Τεχεράνη ωστόσο διέψευσε ότι έχουν πραγματοποιηθεί τέτοιες συνομιλίες, υποστηρίζοντας ότι ο Τραμπ επιχειρεί απλώς να καθησυχάσει τις ενεργειακές αγορές.

Ισραηλινός αξιωματούχος ανέφερε στο Axios ότι οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ είχαν επαφές με τον πρόεδρο του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχάμεντ-Μπαγέρ Γκαλιμπάφ.

Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν ηγείται των συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες για μια συμφωνία τερματισμού των εχθροπραξιών, δήλωσε πηγή στην Jerusalem Post, επικαλούμενη ισραηλινές πηγές, και την ισραηλινή εφημερίδα Ynet.

Το Ynet αναφέρει ότι οι διαπραγματεύσεις διεξάγονται κυρίως έμμεσα, επομένως δεν είναι σαφές εάν οι Αμερικανοί έχουν άμεση επαφή με τον Ghalibaf.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι συνομιλίες αφορούν «έναν άνθρωπο με μεγάλο κύρος» στο Ιράν, χωρίς όμως να πρόκειται για τον ανώτατο ηγέτη.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, χώρες-διαμεσολαβητές προσπαθούν να οργανώσουν συνάντηση στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν. Ισραηλινοί αξιωματούχοι πιστεύουν ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν ενδέχεται να πραγματοποιήσουν συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ ήδη από αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με πηγή του Reuters

Σε αυτή ενδέχεται να συμμετάσχουν:

ο Γκαλιμπάφ και άλλοι Ιρανοί αξιωματούχοι

οι Witkoff και Kushner από την αμερικανική πλευρά

πιθανόν και ο αντιπρόεδρος Βανς

Η ένταση κλιμακώθηκε όταν ο Τραμπ έδωσε τελεσίγραφο στο Ιράν να ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ εντός 48 ωρών, αλλιώς θα αντιμετώπιζε μαζικές στρατιωτικές επιθέσεις.

Η Τεχεράνη απείλησε με πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ισραήλ και χωρών του Κόλπου, προκαλώντας έντονη αναταραχή στις διεθνείς αγορές.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι στις συνομιλίες υπήρξε σύγκλιση στα εξής σημεία:

Το Ιράν δεσμεύεται να μην επιδιώξει πυρηνικά όπλα και να παραδώσει τα υπάρχοντα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου.

Θα περιορίσει το πυραυλικό του πρόγραμμα.

Θα ανοίξει εκ νέου τα Στενά του Ορμούζ.

«Αν τηρήσουν αυτές τις δεσμεύσεις, θα τελειώσει η σύγκρουση. Θέλουν συμφωνία και θέλουμε κι εμείς», δήλωσε ο Τραμπ.

Αμερικανικές πηγές αναφέρουν ότι χώρες όπως η Τουρκία, η Αίγυπτος και το Πακιστάν μετέφεραν μηνύματα μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης τις τελευταίες δύο ημέρες.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου Badr Abdelatty είχε τηλεφωνικές επαφές με τον Witkoff, τον Ιρανό ΥΠΕΞ Abbas Araghchi και τους ομολόγους του από Τουρκία, Πακιστάν και Κατάρ, με στόχο την αποκλιμάκωση της κρίσης.

Μετά τις δηλώσεις του Τραμπ, η τιμή του πετρελαίου υποχώρησε κατά περισσότερο από 10%

Οι αγορές φαίνεται να ανακάμπτουν μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν είχαν «πολύ καλές και παραγωγικές συνομιλίες σχετικά με την πλήρη και οριστική επίλυση των εχθροπραξιών μας στη Μέση Ανατολή».

Το αργό πετρέλαιο Brent σημείωσε πτώση 13% φτάνοντας τα 96 δολάρια περίπου το βαρέλι, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού WTI κατέγραψαν πτώση άνω του 10%, αγγίζοντας τα 88,5 δολάρια ανά βαρέλι.

Ισχυρή άνοδο κατέγραψαν και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια μετά τις νέες δηλώσεις του Τραμπ. Πιο συγκεκριμένα, το Παρίσι κατέγραψε άνοδο +2,45%, η Φρανκφούρτη +3,24% και το Λονδίνο +0,52%.