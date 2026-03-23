Νετανιάχου: Το Ιράν είναι κάτω, εμείς είμαστε πάνω

Στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν αναφέρθηκε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Χωρίς να αναφερθεί στο μήνυμα του Τραμπ για τις συνομιλίες με το Ιράν, ο Νετανιάχου δηλώνει ότι το Ιράν «είναι σε πτώση, ενώ εμείς ανεβαίνουμε». Οι δηλώσεις έγιναν σε συνομιλία με τον βουλευτή Μποάζ Μπισμούθ, πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας της Κνεσέτ.

Ωστόσο δεν είναι σαφές αν η συνομιλία που καταγράφηκε έλαβε χώρα πριν ή μετά την ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες με το Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Στο βίντεο, ο Μπισμούθ λέει στον Νετανιάχου: «Ακούω ότι οι Ιρανοί θέλουν να κλείσουν το θέμα… δεν πρέπει να υπάρξει κακή συμφωνία [μαζί τους]», υπενθυμίζοντας στον πρωθυπουργό τις προηγούμενες προσπάθειές του να εμποδίσει ανεπιθύμητες πυρηνικές συμφωνίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.

«Εργαζόμαστε για να οδηγήσουμε το Ισραήλ σε μέρη που δεν έχει πάει ποτέ, και επίσης το Ιράν σε μέρη που δεν έχει πάει ποτέ. Αυτοί είναι κάτω, εμείς είμαστε πάνω», απαντά ο Νετανιάχου.

Διαβάστε επίσης