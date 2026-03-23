Νετανιάχου: «Το Ιράν αποτελεί απειλή για ολόκληρο τον κόσμο και πρέπει να το σταματήσουμε»

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου στην πόλη Αράντ, στο νότιο Ισραήλ, η οποία δέχτηκε πυραυλική επίθεση από το Ιράν

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι το Ιράν «απειλεί ολόκληρο τον κόσμο και πρέπει να το σταματήσουμε», μιλώντας σε δημοσιογράφους τη διάρκεια επίσκεψής του στην Αράντ, στο νότιο Ισραήλ, μια πόλη που βομβαρδίστηκε από το Ιράν.

«Αν θέλετε απόδειξη ότι το Ιράν θέτει σε κίνδυνο ολόκληρο τον κόσμο, οι τελευταίες 48 ώρες σας την έδωσαν», δήλωσε ο Νετανιάχου.

— Reuters (@Reuters) March 23, 2026

«Τις τελευταίες 48 ώρες, το Ιράν έπληξε μια κατοικημένη περιοχή με άμαχους. Ευτυχώς, δεν σκοτώθηκε κανείς, αλλά αυτό οφείλεται στην τύχη, όχι στην πρόθεσή τους. Η πρόθεσή τους είναι να δολοφονήσουν αμάχους. Τι άλλη απόδειξη χρειάζεστε; Ότι αυτό το καθεστώς, που απειλεί ολόκληρο τον κόσμο, πρέπει να σταματήσει».

Μιλώντας για τον Αμερικανό πρόεδρο, αλλά και την συνεργασία της χώρας του με τις ΗΠΑ κατά του Ιράν, είπε: «Το Ισραήλ και οι ΗΠΑ συνεργάζονται για το καλό ολόκληρου του κόσμου και είναι καιρός να δούμε τους ηγέτες των υπόλοιπων χωρών να ενωθούν. Χαίρομαι που βλέπω ότι κάποιοι αρχίζουν να κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά χρειάζονται περισσότεροι».

Καταλήγοντας, είπε: «Η έκκληση του Τραμπ προς τη διεθνή κοινότητα να αντιμετωπίσει αυτό το τρομοκρατικό φανατικό καθεστώς, δεν είναι μόνο για την ασφάλεια της Αμερικής και του Ισραήλ, αλλά για την ασφάλεια ολόκληρου του κόσμου. Και είναι καιρός να δράσουν».