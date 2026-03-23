«Εξόντωσαν τους πάντες, μιλάμε με τον πιο αξιοσέβαστο»: Ποιος Ιρανός μιλάει με τις ΗΠΑ

Ο δίαυλος του διαλόγου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου έχει ανοίξει, όπως επιβεβαίωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο η Τεχεράνη με διαρροές σε ιρανικά ΜΜΕ διαψεύδει ότι υπάρχουν διαπραγματεύσεις.

Ο Τραμπ τόνισε ότι οι ΗΠΑ έχουν διεξάγει «παραγωγικές» συνομιλίες με το Ιράν, οι οποίες οδήγησαν σε «σημαντικά σημεία συμφωνίας» σε «σχεδόν όλα τα θέματα».

Όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους πριν επιβιβαστεί στο Air Force One για να σχολιάσει την άρνηση του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών ότι διεξάγονται συνομιλίες ο Αμερικανός πρόεδρος εξήγησε ότι υπάρχει πρόβλημα επικοινωνίας στην Τεχεράνη και ότι όσοι συμμετέχουν στις συνομιλίες δεν είναι απαραίτητα σε θέση να επικοινωνήσουν με άλλα μέλη του καθεστώτος.

Επιπλέον ανέφερε ότι οι κορυφαίοι απεσταλμένοι του, ο Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρετ Κούσνερ, συμμετείχαν στις συνομιλίες εκ μέρους των ΗΠΑ, επιμένοντας ότι πήγαν «τέλεια» και ότι πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή και συνεχίστηκαν μέχρι το βράδυ.

«Αν το υλοποιήσουν αυτό, θα τερματιστεί η σύγκρουση σε πολύ μεγάλο βαθμό. Έχουμε πολύ στο μυαλό μας τους εταίρους μας στη Μέση Ανατολή», είπε ο Τραμπ. Σημείωσε ότι ότι το Ιράν θέλει «πολύ» να κάνει μια συμφωνία και ότι το ίδιο ισχύει και για τις ΗΠΑ.

Είπε ότι οι δύο πλευρές πιθανότατα θα συνομιλήσουν τηλεφωνικά αργότερα σήμερα, επειδή είναι δύσκολο για τους διαπραγματευτές του Ιράν να εγκαταλείψουν τη χώρα εν μέσω του πολέμου.

Τραμπ: Το Ιράν ζήτησε τη συμφωνία – Μιλάμε με τον πιο αξιοσέβαστο ηγέτη

Ανέφερε ότι είχε εγκρίνει μια επίθεση την Τρίτη το πρωί εναντίον του «μεγαλύτερου σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας» του Ιράν, αλλά ότι οι Ιρανοί στη συνέχεια επικοινώνησαν με τις ΗΠΑ και ζήτησαν να γίνει μια συμφωνία.

«Αν όλα πάνε καλά, θα καταλήξουμε σε συμφωνία. Διαφορετικά, θα συνεχίσουμε να βομβαρδίζουμε με όλη μας τη δύναμη», είπε ο Τραμπ.

Σε ερώτηση του CNN σχετικά με το ποιον εκπροσωπεί το Ιράν στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ, ο Τραμπ απάντησε: «Ένα υψηλόβαθμο πρόσωπο. Μην ξεχνάτε: Έχουμε εξοντώσει την ηγεσία κατά την πρώτη, τη δεύτερη και σε μεγάλο βαθμό την τρίτη φάση (σ.σ. του πολέμου). Αλλά έχουμε να κάνουμε με έναν άνδρα που πιστεύω ότι είναι ο πιο σεβαστός και ο ηγέτης. Ξέρετε, είναι λίγο δύσκολο, έχουν εξοντώσει – έχουμε εξοντώσει τους πάντες».

Το Ισραήλ και οι ΗΠΑ έχουν σκοτώσει σε αεροπορικούς βομβαρδισμούς τόσο τον ανώτατο ηγέτη, Αλί Χαμενεΐ, το υπ’αριθμόν δύο του καθεστώτος, Αλί Λαριτζανί και υψηλόβαθμους διοικητές των Φρουρών της Επανάστασης αλλά και τον διοικητή της παραστρατιωτικής οργάνωσης Μπασίτζ.

Ωστόσο ο Τραμπδεν κατονόμασε αυτό το πρόσωπο. Όταν οι δημοσιογράφοι τον ρώτησαν εάν πρόκειται για τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ο Τραμπ απάντησε: «Όχι, όχι με τον ανώτατο ηγέτη. Δεν έχουμε νέα από τον γιο. Κάθε τόσο βλέπεις να βγαίνει μια δήλωση – αλλά δεν ξέρουμε αν είναι ζωντανός», είπε ο Τραμπ. «Δεν τον θεωρώ πραγματικά ηγέτη», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Τραμπ τόνισε ότι η δολοφονία των ηγετών του Ιράν στον πόλεμο μέχρι στιγμής έχει οδηγήσει ουσιαστικά σε «μια πολύ σοβαρή μορφή αλλαγής καθεστώτος».

«Έχουμε να κάνουμε με κάποιους ανθρώπους που θεωρώ πολύ λογικούς, πολύ σταθερούς... ίσως ένας από αυτούς να είναι ακριβώς αυτό που ψάχνουμε», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος ο Τραμπ, εκφράζοντας την ελπίδα του ότι η κατάσταση στο Ιράν θα εξελιχθεί παρόμοια με αυτή στη Βενεζουέλα, όπου ο αντιπρόεδρος συνεργάζεται με τις ΗΠΑ μετά τη σύλληψη του προέδρου της χώρας, Νικολάς Μαδούρο, από την Ουάσιγκτον.

«Η Τεχεράνη συμφώνησε σε 15 σημεία»

Παράλληλα όταν πιέστηκε να διευκρινίσει τα σημεία συμφωνίας από τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι η Τεχεράνη συμφώνησε σε «15 σημεία», μεταξύ των οποίων και το να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Είπε ότι συμφώνησε να μην εμπλουτίζει καθόλου ουράνι.

«Δεν θέλουμε να δούμε καμία πυρηνική βόμβα, κανένα πυρηνικό όπλο, κανένα πυρηνικό πύραυλο, θέλουμε να δούμε ειρήνη στη Μέση Ανατολή, θέλουμε την πυρηνική σκόνη», σημείωσε ο Τραμπ, αναφερόμενος στα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν. Στη συνέχεια υποστήριξε ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να παραδώσει στους Αμερικαούς το εμπλουτισμένο ουράνιο που ήδη έχει στην κατοχή του. Ειδικότερα ο Τραμπ είπε ότι αν υπάρξει συμφωνία, «θα πάμε εκεί και θα το πάρουμε οι ίδιοι».

«Αν συμβεί αυτό, θα είναι μια εξαιρετική αρχή για το Ιράν να ξαναχτίσει τον εαυτό του. Είναι επίσης εξαιρετικό για το Ισραήλ, και είναι εξαιρετικό για τις άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής», ανέφερε.

Ο Τραμπ είπε ότι οι ΗΠΑ μίλησαν πρόσφατα με το Ισραήλ για αυτές τις εξελίξεις και ότι το Ισραήλ θα είναι «πολύ ευχαριστημένο». Όταν ρωτήθηκε αν η κυβέρνησή του θα ζητήσει ακόμα 200 δισεκατομμύρια δολάρια από το Κογκρέσο για τον πόλεμο, ο Τραμπ απαντά: «Είναι πάντα ωραίο να τα έχεις».

«Αυτό θα είναι ειρήνη για το Ισραήλ. Μακροπρόθεσμη ειρήνη, εγγυημένη ειρήνη — αν συμβεί αυτό. Και δεν μπορώ να το εγγυηθώ, αλλά… νομίζω ότι είναι κάτι που θα συμβεί», ανέφερε ο Τραμπ.

Ισραηλινά ΜΜΕ: Το πρόσωπο που συνομιλούν οι Αμερικανοί είναι ο σκληροπυρηνικός πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν

Οι κορυφαίοι απεσταλμένοι του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ, διαπραγματεύτηκαν με τον πρόεδρο του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσαν ισραηλινοί αξιωματούχοι στα ισραηλινά ΜΜΕ.

Ο Γκαλιμπάφ, στενός φίλος του δολοφονημένου διοικητή της Δύναμης Κουντς των Φρουρών της Επανάστασης Κασέμ Σολεϊμανί, έχει αναδειχθεί σε κορυφαίο υπεύθυνο λήψης αποφάσεων σε καιρό πολέμου, καθώς κορυφαίοι Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν εξοντωθεί στην ισραηλινο-αμερικανική εκστρατεία κατά του Ιράν. Συγκεκριμένα μετά την δολοφονία του Αλί Λαριτζανί ο Γκαλιμπάφ φέρεται να έχει αναλάβει την στρατηγική και τη διοίκηση του Ιράν.

Υπήρξε επί πολλά χρόνια δήμαρχος της Τεχεράνης και ανήκει στα σκληροπυρηνικά συντηρητικά στελέχη του καθεστώτος που έχουν σχέσεις τόσο με το στρατιωτικό κατεστημένο στο Ιράν όσο και με τους πολιτικούς κύκλους.

Διαψεύδει τις διαπραγματεύσεις ο Γκαλιμπάφ

Με ανάρτηση στο Χ ο Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ διέψευσε ότι υπάρχουν διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ και ότι συνομιλεί με τους Αμερικανούς. «Ο ιρανικός λαός απαιτεί την πλήρη και αυστηρή τιμωρία των επιτιθέμενων. Όλοι οι Ιρανοί αξιωματούχοι στέκονται αταλάντευτα στο πλευρό του ανώτατου ηγέτη τους και του λαού τους έως ότου επιτευχθεί αυτός ο στόχος», ανέφερε ο Γκαλιμπάφ.

Και συνέχισε: «Δεν έχουν πραγματοποιηθεί διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, ενώ χρησιμοποιούνται ψευδείς ειδήσεις για να χειραγωγηθούν οι χρηματοπιστωτικές και πετρελαϊκές αγορές και να ξεφύγουν από το αδιέξοδο στο οποίο έχουν παγιδευτεί οι ΗΠΑ και το Ισραήλ».

Νετανιάχου: Το Ιράν είναι κάτω, εμείς είμαστε πάνω

Στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν αναφέρθηκε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Χωρίς να αναφερθεί στο μήνυμα του Τραμπ για τις συνομιλίες με το Ιράν, ο Νετανιάχου δηλώνει ότι το Ιράν «είναι σε πτώση, ενώ εμείς ανεβαίνουμε». Οι δηλώσεις έγιναν σε συνομιλία με τον βουλευτή Μποάζ Μπισμούθ, πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας της Κνεσέτ.

Ωστόσο δεν είναι σαφές αν η συνομιλία που καταγράφηκε έλαβε χώρα πριν ή μετά την ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες με το Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Στο βίντεο, ο Μπισμούθ λέει στον Νετανιάχου: «Ακούω ότι οι Ιρανοί θέλουν να κλείσουν το θέμα… δεν πρέπει να υπάρξει κακή συμφωνία [μαζί τους]», υπενθυμίζοντας στον πρωθυπουργό τις προηγούμενες προσπάθειές του να εμποδίσει ανεπιθύμητες πυρηνικές συμφωνίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.

«Εργαζόμαστε για να οδηγήσουμε το Ισραήλ σε μέρη που δεν έχει πάει ποτέ, και επίσης το Ιράν σε μέρη που δεν έχει πάει ποτέ. Αυτοί είναι κάτω, εμείς είμαστε πάνω», απαντά ο Νετανιάχου.

Ποιες χώρες μεσολάβησαν για τον διάλογο

Ανώτεροι αξιωματούχοι από την Τουρκία, την Αίγυπτο και το Πακιστάν πραγματοποίησαν ξεχωριστές συνομιλίες με τον Αμερικανό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, τις τελευταίες δύο ημέρες, σε μια προσπάθεια να αποκλιμακωθεί η ένταση, σύμφωνα με ανάρτηση δημοσιογράφου του Axios, Μπαράκ Ραβίντ, στο «X».

«Η διαμεσολάβηση συνεχίζεται και σημειώνει πρόοδο. Οι συζητήσεις αφορούν τον τερματισμό του πολέμου και την επίλυση όλων των εκκρεμών ζητημάτων. Ελπίζουμε να έχουμε απαντήσεις σύντομα», αναφέρει ο Ραβίντ, επικαλούμενος πηγή εξοικιωμένη με το θέμα.

Παρά τις έντονες συζητήσεις, δεν έχει γίνει σαφές σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις για το πώς θα επιτευχθεί μια «πλήρης και ολική επίλυση» του πολέμου, όπως ανέφερε ο Τραμπ στην ανάρτησή του στο Truth Social τη Δευτέρα.

Επιπλέον, το Ιράν έχει αρνηθεί οποιαδήποτε επικοινωνία με τις ΗΠΑ, είτε άμεση είτε έμμεση.

Την ίδια ώρα, ο Τραμπ δήλωσε στο Fox Business, ότι οι συνομιλίες με το Ιράν πραγματοποιήθηκαν το βράδυ της Κυριακής με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ.

