Τραμπ: Το Ιράν έχει άλλη μια ευκαιρία να τερματίσει τις απειλές κατά ΗΠΑ - Έχει 5 ημέρες

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι προκαταρκτικές συνομιλίες μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν ήταν «πολύ, πολύ καλές», προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη επιθυμεί να καταλήξει σε συμφωνία.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έκανε δηλώσεις αφού ανακοίνωσε ότι αναβάλλει τις επιθέσεις κατά του Ιράν για πέντε ημέρες.

Ο Τραμπ είπε: «Όλη μου η ζωή είναι γεμάτη συμφωνίες. Κάνουμε καλές συνομιλίες με το Ιράν, θέλουν να κάνουν μια συμφωνία μαζί μας, οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη. Ο λόγος που θέλουν να κάνουν μια συμφωνία μαζί μας είναι ο στρατός μας. Ελπίζουμε ότι θα είναι δυνατό. Το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Αυτή τη φορά το Ιράν είναι σοβαρό γιατί καταστρέψαμε όλα όσα είχε. Το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Βυθίσαμε εκατοντάδες ιρανικά πλοία».

Όπως είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, το Σάββατο βράδυ άρχισαν οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν και βρίσκονται σε καλό σημείο.

Ανέφερε πως το Ιράν θέλει να κάνει συμφωνία, απαντώντας με αυτό τον τρόπο στις διαψεύσεις από την πλευρά της Τεχεράνης, ότι δεν πραγματοποιούνται διαπραγματεύσεις.

«Το Ιράν έχει άλλη μια ευκαιρία να τερματίσει τις απειλές του κατά των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων τους. Ελπίζω να εκμεταλλευτούν αυτή την ευκαιρία», διαμήνυσε.

