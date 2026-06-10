Ινδονησία: Επιστήμονες εντόπισαν σπάνιο είδος παπαγάλου που θεωρούνταν εξαφανισμένο

Ένα πτηνό, το οποίο θεωρούνταν «χαμένο» μέχρι πρόσφατα, ανακαλύφθηκε εκ νέου σε μια απομακρυσμένη περιοχή της Ινδονησίας.

Ο λόγος για τον παπαγάλο blue-fronted lorikeet που συναντάται αποκλειστικά στο νησί Μπούρου της Ινδονησίας. Ο συγκεκριμένος παπαγάλος είχε καταγραφεί για πρώτη φορά την δεκαετία του 1920, ενώ η τελευταία φορά που εθεάθη ήταν το 2014, όταν φωτογραφήθηκε από έναν παρατηρητή πουλιών.

Έκτοτε, το πτηνό παρέμενε «χαμένο». Αυτό όμως άλλαξε τον Απρίλιο του 2026, όταν περιβαλλοντολόγοι που έκαναν πεζοπορία στο όρος Καπαλατμάδα του νησιού Μπούρου, εντόπισαν ξανά το είδος και το φωτογράφισαν.

«Όταν είδαμε τον παπαγάλο, δεν μπορούσα να συγκρατήσω τα δάκρυά μου», είπε ένας από τους περιβαλλοντολόγους που ανακάλυψε ξανά το πτηνό μιλώντας στο επιστημονικό περιοδικό Smithsonian.

Ο παπαγάλος blue-fronted lorikeet James Eaton / Birdtour Asia

Ενώ ο παπαγάλος ευδοκιμεί σε μια σχετικά δυσπρόσιτη περιοχή στο όρος Καπαλατμάδα, απειλείται με εξαφάνιση, λόγω της αποψίλωσης των δασών.

«Χρειάζεται μια συλλογική προσπάθεια και δράση από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για να προστατευτεί ο βιότοπος αυτού του απίστευτου πτηνού», δήλωσε η Ντβί Αγκουστίνα, περιβαλλοντολόγος στην οργάνωση Konservasi Kakatua Indonesia.