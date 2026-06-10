BYD Dolphin Cargo: Το ηλεκτρικό βαν για αθόρυβες διανομές πόλης

Του Γιάννη Σκουφή

Η BYD διευρύνει την παρουσία της στην αγορά των επαγγελματικών ηλεκτρικών μοντέλων με το νέο Dolphin Cargo LCV, μια έκδοση σχεδιασμένη ειδικά για επιχειρήσεις διανομών και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται κυρίως σε αστικές περιοχές.

Το νέο βαν έκανε την πρώτη του εμφάνιση στη βρετανική έκθεση επαγγελματικών αυτοκινήτων NEC στο Μπέρμιγχαμ και ακολουθεί μια τάση που κερδίζει συνεχώς έδαφος στην Ευρώπη: τη μετατροπή επιβατικών ηλεκτρικών μοντέλων σε ελαφρά επαγγελματικά.

Οι αλλαγές σε σχέση με το συμβατικό Dolphin επικεντρώνονται στο εσωτερικό. Τα πίσω καθίσματα έχουν αφαιρεθεί πλήρως, δημιουργώντας έναν επίπεδο χώρο φόρτωσης, ενώ έχει τοποθετηθεί μεταλλικό διαχωριστικό πλέγμα μεταξύ καμπίνας και χώρου αποσκευών. Παράλληλα, υπάρχουν επιπλέον κρίκοι πρόσδεσης για ασφαλέστερη μεταφορά φορτίων.

Ο διαθέσιμος χώρος φόρτωσης φτάνει τα 1.093 λίτρα, ενώ κάτω από το δάπεδο υπάρχει επιπλέον αποθηκευτικός χώρος 47 λίτρων. Το μήκος του χώρου φόρτωσης αγγίζει τα 1,25 μέτρα, το πλάτος τα 1,16 μέτρα και το ύψος τα 71 εκατοστά, καλύπτοντας τις ανάγκες πολλών επαγγελματικών «last mile» χρήσεων.

Στα μηχανικά μέρη δεν υπάρχουν αλλαγές. Το Dolphin Cargo χρησιμοποιεί τον γνωστό ηλεκτροκινητήρα των 204 ίππων, ο οποίος κινεί τους εμπρός τροχούς. Η ενέργεια αποθηκεύεται σε μπαταρία LFP χωρητικότητας 60,4 kWh, η οποία εξασφαλίζει αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα σύμφωνα με το πρότυπο WLTP.

Η φόρτιση σε ταχυφορτιστή DC πραγματοποιείται με ισχύ έως 88 kW, επιτρέποντας την αναπλήρωση της ενέργειας της μπαταρίας από το 10 στο 80% σε περίπου 40 λεπτά.

Προς το παρόν δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση για διάθεσή του επαγγελματικού Dolphin στην ελληνική αγορά (στην Βρετανία διατίθεται ήδη), ωστόσο η αυξανόμενη ζήτηση για ηλεκτρικά επαγγελματικά μοντέλα ενδέχεται να φέρει σύντομα και αυτή την έκδοση στα μέρη μας.