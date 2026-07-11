ΚΕ ΣΥΡΙΖΑ: Όλα ανοιχτά για τη συνεδρίαση που έγινε «κόκκινο πανί» στην Κουμουνδούρου

Snapshot Η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζεται με καθυστέρηση και αναμονή προσέλευσης μελών.

Η νομιμοποίηση της συνεδρίασης αμφισβητείται λόγω ακύρωσης από την αναπληρώτρια γραμματέα μετά την παραίτηση του προέδρου Σωκράτη Φάμελλου.

Περίπου 80 μέλη έχουν συγκεντρωθεί και άλλοι συμμετέχουν μέσω zoom, με στόχο την επίτευξη απαρτίας περίπου 140 μελών.

Στο χώρο παρευρίσκονται σημαντικά στελέχη, όπως οι βουλευτές Πολάκης, Παππάς, Δούρου, Αμανατίδης, Ακρίτα και Ξανθόπουλος.

Υπάρχουν προτάσεις για αναβολή της συνεδρίασης ή αλλαγή στη δομή ηγεσίας, προκειμένου να γεφυρωθούν οι διαφορές μεταξύ ΚΕ και Πολιτικής Γραμματείας. Snapshot powered by AI

Σε κλίμα αναμονής συνεχίζεται μέχρι και τις 12:00 η προσέλευση μελών της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ, στον χώρο όπου η επιτροπή ήταν προγραμματισμένο να συνεδριάσει σήμερα στις 10:30.

Φωτορεπορτάζ: Χάρης Γκίκας

Μέχρι αυτή την ώρα περίπου 80 μέλη της ΚΕ έχουν συγκεντρωθεί στον χώρο του ξενοδοχείου, ενώ άγνωστος αριθμός συμμετέχει ήδη μέσω zoom, αναμένοντας την έναρξη της συνεδρίασης.

Η νομιμοποίηση της συνεδρίασης πάντως, ακόμη κι αν επιτύχει τον αναγκαίο αριθμό των 140 μελών περίπου για την απαρτία, ακόμη εκκρεμεί καθώς η αν. Γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Αναστασία Σαπουνά έχει ακυρώσει τη διεξαγωγή της ήδη από την περασμένη Πέμπτη, όταν παραιτήθηκε ο Σωκράτης Φάμελλος από τη θέση του προέδρου.

Στον χώρο έχουν προσέλθει μεταξύ άλλων και οι βουλευτές Πολάκης, Παππάς, Δούρου, Αμανατίδης, Ακρίτα και Ξανθόπουλος.

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Στα σενάρια που ακούγονται στους διαδρόμους του κεντρικού ξενοδοχείου είναι αφενός ότι θα υπάρξει μία πρόταση περί αναβολής της συνεδρίασης για την άλλη εβδομάδα, ώστε να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ ΚΕ και ΠΓ, αλλά και άλλες προτάσεις περί πολυαρχίας.

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