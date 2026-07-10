Χωρίζουν Ρουβάς-Ζυγούλη μετά από 23 χρόνια; Η αλήθεια πίσω από τις φήμες

Snapshot Το περιβάλλον του Σάκη Ρουβά και της Κάτιας Ζυγούλη διαψεύδει τις φήμες περί χωρισμού μετά από 23 χρόνια σχέσης.

Ο Σάκης Ρουβάς και η Κάτια Ζυγούλη είναι μαζί από το 2003 και έχουν τέσσερα παιδιά.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε θρησκευτικά το 2017 με κουμπάρους τον Βαρδή και τη Μαριάννα Βαρδινογιάννη.

Η Κάτια Ζυγούλη έχει περιορίσει τις δημόσιες εμφανίσεις της και εστιάζει στην οικογένεια και τη μητρότητα.

Παρά την απουσία ανάρτησης του Σάκη Ρουβά στα κοινωνικά δίκτυα στην επέτειό τους, το ζευγάρι παραμένει ενωμένο σύμφωνα με αξιόπιστες πηγές. Snapshot powered by AI

Διαψεύδεται από το περιβάλλον του Σάκη Ρουβά και της Κάτιας Ζυγούλη η φημολογία ότι χωρίζουν έπειτα από 23 χρόνια κοινής διαδρομής.

Τα σενάρια που κυκλοφόρησαν τις τελευταίες ημέρες περί κρίσης στον γάμο του δημοφιλούς τραγουδιστή και του πρώην μοντέλου, όπως ανέφεραν δημοσιεύματα, φαίνεται ότι δεν έχουν βάση, σύμφωνα με ανθρώπους που βρίσκονται κοντά στο ζευγάρι, σύμφωνα με την εφημερίδα Espresso.

Ο Σάκης Ρουβάς και η Κάτια Ζυγούλη είναι μαζί από το 2003. Το 2008 έγιναν πρώτη φορά γονείς, αποκτώντας στη συνέχεια ακόμη τρία παιδιά. Εναν χρόνο μετά τη γέννηση του μικρότερου γιου τους, στις 3 Ιουλίου 2017, επισφράγισαν τη σχέση τους με θρησκευτικό γάμο στην Εκάλη, με κουμπάρους τον Βαρδή και τη Μαριάννα Βαρδινογιάννη.

Ολα αυτά τα χρόνια η Κάτια Ζυγούλη επέλεξε να αφιερώσει τον περισσότερο χρόνο της στην ανατροφή των παιδιών τους, διατηρώντας χαμηλούς τόνους στη δημόσια ζωή. Από την άλλη, ο Σάκης Ρουβάς συνέχισε αδιάκοπα την καλλιτεχνική του πορεία, παραμένοντας μέχρι σήμερα ένας από τους πιο εμπορικούς Ελληνες καλλιτέχνες.

Τι ήταν, όμως, αυτό που άνοιξε τον δρόμο στις φήμες;

Το τελευταίο διάστημα η Κάτια Ζυγούλη έχει περιορίσει ακόμη περισσότερο τις κοσμικές εμφανίσεις της, ενώ σε πρόσφατη συνέντευξή της επέλεξε να μιλήσει κυρίως για την οικογένεια και τη μητρότητα.

Επιπλέον, στις 3 Ιουλίου, ημέρα που συνέπεσαν η επέτειος του γάμου τους και τα γενέθλιά της, ο Σάκης Ρουβάς δεν προχώρησε σε κάποια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γεγονός που κάποιοι ίσως να ερμηνεύουν ως ένδειξη κρίσης.

Παρ’ όλα αυτά, η πραγματικότητα φαίνεται πως είναι διαφορετική.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το περιβάλλον τους, το ζευγάρι παραμένει ενωμένο, χωρίς να επηρεάζεται από όσα έχουν γραφτεί.